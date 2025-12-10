Todos

Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

Toto Wolff afirma que el límite de gastos de la F1 ha permitido a McLaren no verse superada por sus rivales y ganar el campeonato del mundo en 2025.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dice que el límite de costes de la Fórmula 1 ha convertido el campeonato del mundo en una "meritocracia" en lugar de una "carrera armamentística", después de que McLaren ganara su primer título de pilotos desde 2008.

Lando Norris se impuso a Max Verstappen y a su compañero de equipo Oscar Piastri para poner fin a una racha de 15 temporadas de triunfos de Red Bull y Mercedes en el campeonato del mundo.

Red Bull, Mercedes y Ferrari solían ser los equipos más ricos de la F1 por un amplio margen, pero el límite de gastos introducido en 2021 ha hecho que el campeonato esté claramente más igualado.

Mercedes sufrió durante toda la era del efecto suelo que comenzó en 2022 y terminó recientemente en Abu Dhabi, con solo siete victorias en los 92 grandes premios disputados en ese período.

Cuando se le preguntó si las Mercedes podría haber recuperado más terreno sin el límite de costes, Wolff respondió: "Ya sabes, éramos muy conscientes cuando llegó el límite de gastos, no sólo por el aspecto comercial de las cosas, sino también para tener una parrilla más nivelada entre los equipos, y no sólo tener siempre a los sospechosos habituales que estaban gastando más que los demás".

"¿Habríamos podido recuperar el terreno con más dinero? Mira Red Bull o Ferrari, tienen las mismas oportunidades o posibilidades financieras que nosotros. Así que habríamos acabado otra vez en una carrera armamentística. Y tal vez no habría estado McLaren luchando con nosotros en la parte de arriba.

"Ahora es simplemente meritocracia. El mejor piloto con el mejor coche gana. Y no fuimos nosotros", dijo.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Lando Norris tiene una visión similar de la situación, de hecho, afirma que la escudería de Woking superó a sus rivales "por mucho", aunque Red Bull finalmente recuperó la mayor parte de su déficit.

"Otro [título] de constructores, se siente igual que el primero, porque conseguir el primero fue todo un logro si nos fijamos en dónde estábamos hace sólo tres años", dijo el británico en octubre. "Hemos superado a todos los equipos en términos de desarrollo. Les hemos superado con creces".

"Y en una época en la que es casi más difícil de hacer que nunca, con más restricciones, menos tiempo en el túnel de viento, todas esas cosas diferentes, límite de gastos, eso probablemente ha estado más a nuestro favor en los últimos cinco años en comparación con el presupuesto que tenían antes otros equipos", finalizó.

Información adicional de Filip Cleeren

Filtros