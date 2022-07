Leclerc quiere una "visión global" de la estrategia de Ferrari en Silverstone

Cargar el reproductor de audio

Cuando el coche de seguridad salió hacia final de la carrera, Ferrari mantuvo en pista al líder, Charles Leclerc, con neumáticos duros, pero llamó a Carlos Sainz a boxes para poner los blandos, una decisión que fue imitada por casi todos los demás.

El jefe del equipo, Mattia Binotto, confirmaría más tarde que el equipo no quería hacer una doble parada y dejó a Leclerc fuera porque tenía mejor posición en pista y neumáticos menos viejos que Sainz.

Leclerc, que llevaba dañado el alerón delantero desde la salida, tuvo que luchar con los neumáticos duros en la reanudación. A pesar de la gran defensa que planteó el monegasco, perdió posiciones con Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton, y cayó hasta la cuarta posición.

Tras bajarse del coche en el parque cerrado, Leclerc tuvo una breve charla con Mattia Binotto, antes de atender a los medios de comunicación.

"No quiero comentar nada ahora, quiero hablarlo y tener una visión global junto al equipo de cuál fue la razón", comentó sobre la decisión de no entrar en boxes.

"Obviamente, personalmente sentí que fui muy fuerte en la primera parte de la carrera y que perdí un poco de tiempo. Si eso hubiera cambiado el resultado final, creo que no lo hubiera hecho, pero simplemente en el futuro tendremos que comprobarlo todo".

Cuando se le preguntó por si había dicho algo por radio, el piloto respondió: "No, porque evidentemente era muy tarde, y entonces el equipo dijo que me quedara fuera. Así que no pude entrar, obviamente, y eso fue todo".

Leclerc dijo que su charla posterior a la carrera con Binotto fue "solo para intentar animarme". Y, con respecto a dicha conversación, añadió: "Lo intentó, pero por supuesto la decepción es grande para mí. Ha sido una montaña rusa de carrera. En la primera vuelta rompí el alerón delantero, y entonces pensé que se había acabado, había bastante subviraje".

"Luego conseguí jugar con los botones [del volante] y logré tener una parte delantera algo más fuerte, y luego el ritmo volvió y fuimos muy fuertes".

"Entonces, la victoria parecía cada vez más posible, y luego, obviamente, salió el coche de seguridad y eso fue todo. Es frustrante".

Leclerc aseguró que disfrutó de la batalla final para mantener su posición, y especialmente de su lucha con Hamilton.

"No sé cuánto has visto, pero fue bastante al límite", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre la dificultad de defenderse con unos neumáticos duros y viejos.

"Y tenía que ir al límite para intentar mantener mi posición, cosa que hice. No creo que pudiera haberlo hecho mucho mejor. Fue divertido, pero por otro lado estaba muy frustrado".

"Estaba al límite pero, insisto, tenía que hacerlo. Iba con neumáticos usados, y todo eso era muy complicado, así que tuve que usar todo lo que pude. Siempre estaba comprobando que Lewis estuviera un poco por detrás en el vértice para intentar recordar la norma, y jugar con las reglas. Intenté hacerlo lo mejor posible".

"Seguía pensando que todo era posible, y lo di todo hasta el final. No fue suficiente, pero aunque sabía que habría sido muy, muy difícil, creí en ello hasta la última vuelta".

Leclerc destacó que, a pesar de su propia frustración, estaba contento de ver a su compañero de equipo conseguir su primera victoria en un Gran Premio.

"Por supuesto, y creo que este es un punto importante. Por mucho que esté decepcionado por mi parte, no creo que esto deba ser un titular en lo que es una increíble primera victoria para Carlos".

"Creo que es un sueño hecho realidad. Cuando eres niño, sueñas con este momento, y especialmente con Ferrari, así que tiene que disfrutar. Es su día y espero que la próxima vez sea mi día".