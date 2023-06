Sainz busca resolver su futuro con Ferrari F1 y niega rumores de Audi

El piloto español, cuyo contrato actual con la escudería italiana se alarga hasta finales de 2024, ya ha sido vinculado en varias ocasiones como posible piloto del equipo Audi cuando el fabricante alemán complete su adquisición de la escudería Sauber en la temporada 2026.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Sainz dijo que los rumores que le vinculan a Audi eran totalmente erróneos, ya que no ha mantenido conversaciones con ellos. En cambio, Carlos Sainz asegura que quiere comprometerse a largo plazo con Ferrari.

Aunque no necesita apresurar las negociaciones y podría esperar hasta la próxima temporada para resolver las dudas respecto a un nuevo contrato, tiene claro que quiere evitar empezar la campaña de 2024 sin saber dónde está su futuro en la Fórmula 1.

"No voy a mentir, no me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde voy a estar el próximo curso", dijo.

"Pasé por ese proceso tanto en Red Bull como en Renault, y sé que no es lo ideal como piloto. Simplemente no es lo mejor. Y por eso he puesto este invierno como referencia para intentar resolver mi futuro".

"Mi prioridad, y mi principal objetivo, es ganar [el mundial] algún día con Ferrari. Y creo que lo he dejado claro en muchas ocasiones. Y por eso les daré prioridad este invierno".

"Si no, también podría ser el momento de buscar en otra parte. Pero esa es mi prioridad y lo que quiero solucionar este invierno", añadió el español.

Carlos Sainz ha visto como se le vinculaba a Audi en varias ocasiones, ya que su talento, experiencia y visión inteligente de las carreras le han convertido en uno de los principales candidatos para ser líder del proyecto del equipo alemán a partir de 2026.

Sin embargo, el madrileño cree que esos rumores no se basan en una realidad, y que en su lugar han sido publicados por personas o medios que esperan hacerse un nombre por sí mismos.

"Sinceramente, creo que hay semanas en la Fórmula 1 en las que no hay nada de lo que hablar", dijo. "No sé si es clickbait o tal vez periodistas más pequeños tratando de crear una historia para ganar notoriedad, y hacer que su página más pequeña tenga más éxito porque pueden decir: 'Yo fui el primero en decir que Carlos se iba a Audi en 2026'".

"Sinceramente, creo que es algo relacionado con eso, porque no entiendo de dónde vienen esos rumores. No significa que vaya a ir, o que no vaya a ir, es imposible decirlo. Pero sé que ahora mismo no estoy hablando con nadie que no sea Ferrari", aseguró.

Aunque Ferrari ha tenido que enfrentarse a algunos retos esta temporada, con un SF-23 que no ha sido muy regular, Sainz está convencido de que el equipo tiene la capacidad de recuperarse. Cree que la mentalidad y el enfoque de la fábrica es exactamente el que se necesita para encontrar las respuestas que permitan mejorar su rendimiento en la pista.

"Creo que el equipo se encuentra en una buena situación. Todavía estamos experimentando algunos cambios internos, como se ha visto desde que llegó Fred [Vasseur]".

"Ha habido algunos cambios aquí y allá. Pero la forma en que funciona la fábrica en combinación con el equipo de carreras, creo que está en un muy buen momento. Por eso no creo que falte entendimiento en el equipo. Esto no me preocupa".

"Realmente nos estamos centrando en entender por qué somos lentos en carrera. Una vez que entendamos eso, todo será mucho más fácil para todos", concluyó el piloto español de Ferrari.