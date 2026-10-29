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Fórmula 1 GP de México
Leclerc desvela su verdadero objetivo para las últimas cinco carreras de 2026
El piloto de Ferrari afirma que las victorias son más importantes que superar a George Russell y compañía para quedar segundo en el campeonato de pilotos.
Redacción Motorsport.com
Editado: 29 oct 2026, 22:03
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Charles Leclerc, piloto de Ferrari, afirma que "no está obsesionado" con acabar segundo en la clasificación de pilotos de Fórmula 1 en 2026, a pesar de estar a solo nueve puntos de esa posición cuando quedan cinco carreras por disputar.
Mientras que se espera que Andrea Kimi Antonelli conquiste el tútulo este fin de semana en el Gran Premio de México, la lucha por el segundo puesto sigue más viva que nunca: Russell lidera actualmente al resto de pilotos con 242 puntos, solo un punto por delante de Lewis Hamilton, mientras que Max Verstappen es cuarto con 236 puntos y Leclerc le sigue de cerca en quinta posición con 233.
El monegasco terminó segundo tanto en Singapur como en Austin, por lo que llega a la carrera de Ciudad de México con una buena inercia. Por eso, no solo busca terminar segundo, sino que aspira a conseguir una victoria antes de que acabe el curso.
"Creo que, como todo el mundo ya sabe, el segundo puesto es mejor que el tercero y el tercero mejor que el cuarto, así que, partiendo de ahí, simplemente intentaremos sacar el máximo partido a lo que podamos", afirmó Leclerc.
En cambio, el piloto de Ferrari señaló que su objetivo es ganar carreras antes de que termine el año, y que el segundo puesto vendrá por sí solo si lo consigue.
"[Lo que más me importa] es sacar el máximo partido a cada carrera, carrera tras carrera, y fijarme como objetivo conseguir algunas victorias antes de que termine la temporada".
"Si lo conseguimos, el segundo puesto será el resultado natural en el campeonato, pero si no, nos costará terminar segundos; aunque no es que esté obsesionado con acabar segundo en el campeonato de pilotos", añadió.
Leclerc solo ha ganado un gran premio este año, en Silverstone, donde sumó 25 puntos. Aunque su equipo está experimentando una mejora en los resultados, puede que sea demasiado poco y demasiado tarde.
"Siento que ahora mismo estamos en un buen momento", afirmó. "Si la victoria estará a nuestro alcance, eso ya lo veremos, porque sin duda nos enfrentamos a rivales muy fuertes y no todos los fines de semana tenemos el ritmo necesario para ganar".
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Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images
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