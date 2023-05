Verstappen: "El campeonato no se gana este domingo"

Verstappen era el claro favorito a la pole después de las dos últimas sesiones de entrenamientos libres del GP de Miami 2023 de F1, pero un error propio en el primer intento de la Q3 y otro de Charles Leclerc en el segundo le dejó en la quinta fila de parrilla, noveno.

Después de no marcar tiempo en los primeros minutos de la ronda final, Max Verstappen no pudo lograr un tiempo con la bandera roja provocada por el Ferrari, y solo pudo superar a un Valtteri Bottas que tampoco tenía ningún registro. Pese a ello, se mostró tranquilo.

"Por supuesto, es una pena. Pero antes de nada, no dimos ninguna vuelta y eso fue por mi culpa", comenzó analizando cuando le pidieron que analizara lo ocurrido este sábado en el circuit ode Miami. "Pero sí, fue extremadamente complicado. Estaba un poco fuera de la trazada en las curvas 6 y 7, sentí un poco de subviraje y simplemente no pude volver a ponerlo en su sutio. Así que aborté mi vuelta".

"Y luego, por supuesto, necesitas un poco de suerte, con la esperanza de que no haya una bandera roja. Pero cuando piensas así, acaba pasando eso. Así que es un poco molesto. Quiero decir, todo el fin de semana hemos sido muy rápidos, mi vuelta en la Q2 fue lo suficientemente rápida incluso para haberme dado la pole en la Q3. Así que supongo que eso ya muestra que tenemos un coche muy rápido. Pero necesitas clavarlo donde importa, y no lo hicimos. Y eso es un poco frustrante para mí".

Cuando le preguntaron qué resultado espera para el domingo saliendo noveno, contestó sin titubeos y directo: "Mínimo ser 2º".

Ante la pregunta de Motorsport.com sobre las zonas de DRS acortadas para Miami y cómo afectará eso a su remontada, dijo: "Sí, bueno, será un poco más difícil. Pero creo que con el ritmo del coche que tenemos normalmente, sí, deberíamos tener la oportunidad de remontar con bastante rapidez. Pero espero que no sea un tren DRS, porque entonces estaremos en problemas".

Hablando de la lucha por el título, en la que saca solo seis puntos a su compañero Sergio Pérez (que además sale desde la pole position), dijo: "Sé que el campeonato no se gana mañana, y he estado en esa posición antes. A veces tienes algunos contratiempos, pero eso no significa que eso vaya a continuar el resto del año".

"Quiero decir, no todo puede ser perfecto. Esperas que vaya a ser perfecto. Creo que el año pasado tuvimos un comienzo difícil, pero aún necesitas clavar algunas partes. Y hoy no lo hice perfecto".

Para Verstappen lo bueno es que tras un mal sábado, el domingo vuelve a salir el sol. Así explicó su tranquilidad: "Todavía estoy molesto conmigo mismo, pero también sé que mañana es un nuevo día, pueden pasar muchas cosas. Pero sí, no es lo ideal, aunque tampoco tiene sentido estar súper enfadado o molesto por eso. Aprendes de ello y lo harás mejor la próxima vez".

Por último, fue autocrítico, y negó que hubiera demasiadas cosas fuera de su control: "No por el momento. Quiero decir, cometo un error, y luego confías en la suerte, pero realmente no puedes confiar en la suerte muchas veces".