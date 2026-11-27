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Fórmula 1 GP de Qatar
Mercedes domina, pero Antonelli avisa: "Red Bull y McLaren van a encontrar ritmo"
Antonelli lideró las dos sesiones en Qatar, pero alerta de la amenaza de Red Bull y McLaren y del desgaste del delantero izquierdo, clave para el fin de semana.
Juanjo Sáez
Editado: 27 nov 2026, 18:56
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
El viernes del GP de Qatar ha dejado buenas sensaciones para Mercedes. Antonelli fue el más rápido de la FP1 con un 1:23.217 y también lideró la segunda sesión, en la que rebajó su registro hasta el 1:23.077. Russell volvió a acompañarle en la segunda posición, lo que confirma el buen punto de partida de los dos coches de la escudería alemana en Losail.
Sin embargo, Andrea Kimi Antonelli no da por hecho que Mercedes vaya a mantener esa superioridad el sábado y el domingo. El italiano considera que sus principales rivales todavía tienen margen de mejora, especialmente Red Bull y McLaren, que fueron acercándose durante la segunda sesión.
"El coche se ha sentido fuerte en general, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. En líneas generales, creo que podemos estar contentos. Hemos aprendido mucho y ahora tenemos que trabajar durante la noche para volver mañana con algunos cambios que, esperemos, mejoren todavía más el coche", explicó.
Y añadió: "George [Russell], sin duda, estará ahí. Pero creo que también los Red Bull van a encontrar ritmo. Y McLaren también ha dado un gran paso entre la FP1 y la FP2. Creo que mañana podemos estar todos muy cerca".
El italiano, por su parte, también quiere aprovechar la noche para revisar su propio rendimiento y encontrar margen de mejora antes de la clasificación: "Por mi parte, intentaré ver qué puedo hacer mejor y estar preparado para mañana".
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Antonelli alerta del desgaste del neumático delantero izquierdo
Uno de los grandes problemas que marcará el fin de semana en Qatar será la gestión de los neumáticos. Las altas presiones y la degradación ya están condicionando el trabajo de los equipos, por lo que el italiano señaló especialmente el comportamiento del delantero izquierdo, el que más sufre en el exigente trazado de Losail.
"Las presiones son muy altas y veremos si mañana dan otro paso más. Espero que no. El neumático delantero izquierdo es claramente el que más está sufriendo y es muy fácil desgastarlo por completo", advirtió.
Pese a todo, Antonelli también destacó la importancia de conseguir una buena posición de salida, consciente de que la clasificación puede ser clave para tener opciones de victoria en un GP de Qatar en el que se antoja complicado adelantar.
"Tenemos que estar encima de ello e intentar encontrar también el equilibrio adecuado para la carrera. Pero creo que la clasificación de mañana será muy importante para salir lo más adelante posible y tener una mejor oportunidad de ganar", concluyó el ya campeón de la Fórmula 1 en 2026.
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