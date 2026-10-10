Leclerc explica dónde perdió la pole en Singapur: "Teníamos potencial para lograrla"
Charles Leclerc se quedó a solo 54 milésimas de Verstappen en la clasificación de F1 en Singapur, pese a sufrir problemas de frenada con su Ferrari. El monegasco explicó dónde perdió la pole.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Charles Leclerc estuvo a punto de convertir una clasificación muy complicada en una pole position inesperada. El piloto de Ferrari terminó segundo en el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, a solo 54 milésimas de Max Verstappen, después de una última vuelta en la Q3 en la que decidió arriesgarlo prácticamente todo.
Un resultado que dejó un sabor agridulce al monegasco, convencido de que su monoplaza tenía potencial para conseguir el mejor tiempo, pero también consciente de que los problemas que arrastró durante toda la sesión le impidieron aprovecharlo completamente.
Y es que, durante buena parte de la clasificación, Leclerc parecía jugar en otra liga respecto a su compañero Lewis Hamilton. El británico había dominado la Q1 y la Q2 con una autoridad sorprendente, mientras que el monegasco sufría para encontrar el ritmo y la confianza que sí había mostrado el viernes. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, volvió a aparecer ese Leclerc capaz de sacar una vuelta de la nada, mejorando más de dos décimas entre sus dos intentos de la Q3 y quedándose a un suspiro de arrebatarle la pole a Verstappen.
"Simplemente me comprometí un poco más. Arriesgué un poco más en la última vuelta de la Q3. Había tenido una clasificación muy difícil", reconoció el piloto de Ferrari, antes de explicar qué le había impedido sentirse cómodo con el coche.
"En las frenadas, el coche tendía a tirar un poco hacia un lado durante la Q1 y la Q2. En la Q3 quizás fue ligeramente mejor, pero ese problema me estaba quitando mucha confianza. Y en la Q3 simplemente fui a por todas, independientemente de cómo se sintiera el coche. Funcionó, aunque me costó mucho conseguir que todo encajara", explicó.
Una apuesta a todo o nada que estuvo muy cerca de salirle perfecta, aunque Leclerc no quiso esconder que Ferrari había dejado escapar una oportunidad importante, especialmente después de comprobar el gran ritmo que Hamilton había mostrado durante buena parte de la tarde.
"Creo que el coche tenía potencial para conseguir la pole hoy, pero no tuvimos una sesión lo suficientemente limpia como para hacer el trabajo. Y Max simplemente lo hizo mejor", admitió.
Leclerc señala las curvas donde perdió la pole en Singapur
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
Con una diferencia de apenas 54 milésimas, era inevitable preguntarse dónde se había escapado ese tiempo que le habría permitido conquistar la primera posición. Y Leclerc tenía identificados algunos puntos concretos del circuito de Marina Bay en los que podría haber encontrado esas milésimas.
"Las curvas 13, 16 y 17. Probablemente esos fueron los dos puntos principales", explicó el monegasco, que inmediatamente quiso relativizar sus propios errores: "Pero estoy bastante seguro de que todos los pilotos tienen algo de tiempo que ganar en una curva u otra. Simplemente no fue suficiente".
Pese a la oportunidad perdida, Ferrari tendrá una ocasión inmejorable para plantar cara a Verstappen el domingo, con Leclerc segundo y Hamilton tercero en la parrilla. El monegasco confía en que el ritmo de carrera del SF-26 sea suficiente para luchar por la victoria, aunque sabe que la salida puede marcar buena parte de sus opciones en un circuito donde adelantar resulta especialmente complicado.
"El ritmo en tandas largas debería estar bien. En los Libres 1 no hicimos muchas vueltas consecutivas, pero las pocas que completamos dejaron sensaciones muy buenas. Así que confío en que podamos tener el ritmo necesario", aseguró.
Eso sí, Leclerc tiene muy presente lo sucedido durante la carrera sprint, donde no consiguió arrancar de la mejor manera y acabó por detrás de Verstappen y Hamilton. Por ello, dejó claro cuál será una de las grandes prioridades de Ferrari para intentar arrebatarle la victoria al neerlandés.
"La salida será muy importante. Esta mañana no hicimos una buena salida, así que mañana tendremos que hacer una salida perfecta", concluyó.
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