Leclerc mira a 2026: "En Ferrari ya hemos sacrificado este final de temporada"

En el Media Day del Gran Premio de Qatar 2025, Charles Leclerc atendió a la prensa… aunque casi nadie parecía querer hablar de Qatar. No es casualidad. A falta de dos carreras, y con Ferrari cuartos en Constructores, a 13 puntos de Red Bull Racing y a un mundo de los 53 que les separan de Mercedes, en Maranello hay prioridades mucho más grandes que un desierto, dos noches y un Mundial que hace meses dejó de pertenecerles.

Leclerc lo sabe, lo transmite en el gesto y lo confirma en cada respuesta. En Ferrari el presente pesa, pero el futuro—2026 y el nuevo reglamento—lo es todo. La única pregunta que recibió sobre Qatar fue técnica, casi por compromiso. El límite de 25 vueltas por juego de neumáticos obligará a todos a hacer, mínimo, dos paradas.

Leclerc, sincero, admite que esto mata cualquier sorpresa estratégica: "Creo que nos llevará a todos a una estrategia más similar porque te quita libertad. Si acaso, hará que todos converjan en lo mismo". Nada nuevo, nada que le quite el sueño. No es un fin de semana para inventar, sino para cumplir el trámite.

El debate del ‘plank’: Leclerc, el más claro de todos

Otro de los grandes temas del día fue la descalificación de los McLaren en Las Vegas, un episodio calcado a lo que el propio Leclerc sufrió en China: menos de un milímetro de desgaste extra en la plancha.

Mientras otros pilotos sugerían relajar la normativa, Leclerc fue tajante: "Tiene que haber reglas blanco o negro, y hay que respetarlas. No relajaría esa norma ni la quitaría". El monegasco asume que es una regla dura, impredecible y que a veces puede depender del viento o de los baches de un circuito como Vegas, pero insiste en que el límite existe por un motivo. Y punto.

Ferrari 2025: el año del rendimiento que nunca llegó

Cuando le preguntan por qué Ferrari no ha ganado una sola carrera este año, Leclerc ni pestañea: "Es obvio: rendimiento. Hemos maximizado lo que teníamos, pero el coche no era lo suficientemente bueno".

Reconoce que Mercedes ha sido más volátil —"altos muy altos y bajos más bajos"—, pero incluso así, Ferrari nunca estuvo al ritmo de McLaren F1 ni Red Bull. Y aquí llega el análisis que más duele en Maranello: "El paso que dio McLaren en invierno y el desarrollo de Red Bull durante el año crearon una brecha que no pudimos cerrar".

No hay excusas, no hay escapatoria: Ferrari no estuvo.

Norris, el ejemplo… que Leclerc asegura que no mira

A Leclerc le preguntaron también por Lando Norris, que llega a Qatar con 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y que podría coronarse campeón ya este domingo. Norris, como Charles, es un ‘one team man’ (contando que cuando fue piloto de Alfa Romeo era parte de Ferrari). La comparación era inevitable.

Pero Leclerc quiso cortar rápido ese paralelismo: "No miro lo que hace Lando para tomar mis decisiones. Me quedo en Ferrari por lo que creo que es correcto para mí. Los resultados de otros no cambian eso". Un mensaje directo: su lealtad a Ferrari no depende del éxito ajeno, sino de un compromiso que él considera personal y sentimental. Ferrari es su casa, pase lo que pase.

2026, el verdadero objetivo

La pregunta final fue la que todos esperaban: ¿puede Ferrari renacer con el nuevo reglamento de 2026? Leclerc no vende humo: "Espero que sí, pero siendo honesto, no lo sé. Hay tantos cambios que es imposible predecir. Hemos sacrificado este final de temporada para centrarnos totalmente en 2026".

Admite que todo en Maranello está orientado al nuevo ciclo técnico, que el enfoque es el correcto y que nota que el equipo trabaja en la dirección adecuada. Pero también avisa: todos los equipos sienten lo mismo ahora mismo. Es una carrera a ciegas en la que no se puede ver quién va delante hasta que empiece la temporada.

El fin de semana de Qatar llega por obligación, no por ambición. Leclerc lo afronta con profesionalidad, pero con la mirada puesta en un proyecto que necesita funcionar sí o sí. Ferrari no puede permitirse otro año como 2025. Leclerc tampoco.