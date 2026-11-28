Declaraciones

Fórmula 1 GP de Qatar

Leclerc asume la realidad de Ferrari en Qatar: "Lucharemos con Racing Bulls en carrera"

El monegasco de Ferrari no pudo pasar del séptimo puesto en la clasificación de Qatar, a 1,2 segundos del Mercedes de Russell. Leclerc augura una carrera complicada: "Podríamos estar luchando más con los Racing Bulls que con los Red Bull".

Giacomo Rauli

Publicado: 28 nov 2026, 20:18

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

En la Fórmula 1 ocurren milagros, pero desde luego no de un día para otro. Después de haber mostrado todas sus limitaciones durante las tres sesiones de entrenamientos libres en Losail, Ferrari confirmó sus peores sensaciones al no pasar del séptimo y el noveno puesto en clasificación, con ambos monoplazas a más de un segundo del autor de la pole.

Charles Leclerc fue el mejor —o el piloto de Ferrari que menos atrás se clasificó— durante la sesión clasificatoria, pero su séptimo puesto, a 1,2 segundos de Russell, refleja perfectamente lo que está siendo el fin de semana más complicado de la temporada en términos de rendimiento para los de Maranello.

En su comparecencia ante los medios de comunicación en Losail, Leclerc no puso excusas, pero ofreció una interesante explicación sobre el motivo por el que los SF-26 están tan lejos de las posiciones de cabeza.

El problema está relacionado con la adaptación de los monoplazas italianos a un determinado tipo de asfalto, el muy liso, sobre el que han sufrido desde las primeras citas de la temporada.

"El despliegue de energía del coche no es el mayor problema este fin de semana. Lo es el agarre. Hay algo fundamental que no está funcionando en este circuito. Es una pista muy lisa y, hablando con Russell y Antonelli, me han dicho que ni siquiera ellos entienden muy bien el motivo de la gran ventaja que tienen sobre todos los demás", explicó Leclerc.

"Dicho esto, nuestro trabajo consiste en entender cómo mejorar la situación y reducir la diferencia que tenemos en este tipo de circuitos. Porque nuestro coche sufre en determinadas condiciones desde principios de año. Están las características del circuito, pero también el asfalto, que marca la diferencia".

Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Manuel Eletto

"El coche no parece estar tan mal en términos de equilibrio y eso es lo peor. Creo que no estamos tan lejos de tener un buen equilibrio, simplemente que, si apretamos más, empezamos a deslizar con las cuatro ruedas y no conseguimos tomar las curvas. No tenemos suficiente agarre y, en cualquier caso, no tenemos el mismo agarre que los demás".

"Cada vez que nos encontramos con asfaltos muy lisos como el de Losail, hemos sufrido. Llegábamos aquí con algunas incógnitas y creo que ya hemos obtenido las respuestas. Desde los primeros entrenamientos libres quedó claro que estábamos sufriendo mucho".

Para Leclerc, el asfalto de Qatar es único en su género, pero su advertencia al equipo apunta ya a 2027**: si Ferrari quiere volver a proclamarse campeona casi 20 años después de la última vez, tendrá que resolver estos problemas para disponer de un monoplaza competitivo en todo tipo de circuitos.**

"Este asfalto es mucho más liso que todos los que nos hemos encontrado a lo largo de la temporada. Hemos intentado cambiar varias cosas en el coche, pero hay algo que no está funcionando. Tenemos que asegurarnos de que el año que viene no tengamos este tipo de problemas, porque para ser campeones necesitamos ser fuertes en todos los circuitos y, ahora mismo, estamos tremendamente lejos de serlo".

Después de cuatro sesiones tan complicadas, Leclerc no cree que pueda luchar por las posiciones importantes en carrera. Aunque no quiere darse por vencido de antemano, es evidente que el resultado de este sábado no invita al optimismo de cara a la carrera del domingo, en la que los Racing Bulls podrían ser los verdaderos rivales de Ferrari en un fin de semana de pesadilla.

"¿Con quién lucharemos en carrera? Si nos fijamos en la clasificación, quizá deberíamos luchar más con los Racing Bulls que con los Red Bull. Pero no quiero ser pesimista de entrada. Intentaremos luchar con los de delante, pero, a día de hoy, no hay una posibilidad real de hacerlo".

Más declaraciones:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Así os contamos en directo la clasificación de F1 del GP de Qatar 2026

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Giacomo Rauli





Las claves estratégicas del GP de Qatar de F1: Pirelli advierte sobre el graining



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 d



Las claves estratégicas del GP de Qatar de F1: Pirelli advierte sobre el graining





Qué opinan los pilotos de F1 sobre el regreso de los motores V8 en 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 d



Qué opinan los pilotos de F1 sobre el regreso de los motores V8 en 2030





Leclerc tras otro accidente con Hamilton en Las Vegas: "Esto no puede seguir así"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



6 d



Leclerc tras otro accidente con Hamilton en Las Vegas: "Esto no puede seguir así"

Más de

Charles Leclerc





Así os contamos en directo la clasificación de F1 del GP de Qatar 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



8 min



Así os contamos en directo la clasificación de F1 del GP de Qatar 2026





Russell vuelve a la pole en Qatar con un Mercedes inalcanzable y Hadjar bate a Verstappen



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Russell vuelve a la pole en Qatar con un Mercedes inalcanzable y Hadjar bate a Verstappen





La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



La parrilla de F1 para la carrera del GP de Qatar: orden de salida y filas

Más de

Ferrari





A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online





Antonelli y Russell confirman su favoritismo en la FP3 de Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



4 h



Antonelli y Russell confirman su favoritismo en la FP3 de Qatar





A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



11 h



A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla

Últimas noticias





Leclerc asume la realidad de Ferrari en Qatar: "Lucharemos con Racing Bulls en carrera"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 min



Leclerc asume la realidad de Ferrari en Qatar: "Lucharemos con Racing Bulls en carrera"





Así os contamos en directo la clasificación de F1 del GP de Qatar 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



8 min



Así os contamos en directo la clasificación de F1 del GP de Qatar 2026





Antonelli explica su enfado tras la Q3 de Qatar y Wolff revela por qué ignoraron su petición



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



9 min



Antonelli explica su enfado tras la Q3 de Qatar y Wolff revela por qué ignoraron su petición





Alonso no entiende la expectativa que persigue a Aston: "Hay mucha ilusión por ser nosotros"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



18 min



Alonso no entiende la expectativa que persigue a Aston: "Hay mucha ilusión por ser nosotros"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse