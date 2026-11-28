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Fórmula 1 GP de Qatar

Alonso no entiende la expectativa que persigue a Aston: "Hay mucha ilusión por ser nosotros"

Fernando Alonso cayó en la Q1 de Qatar y ve difícil remontar desde el 19º puesto por la falta de velocidad en recta. El asturiano espera aprovechar la carrera para probar distintos mapas de energía.

Pol Hermoso

Publicado: 28 nov 2026, 20:01

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

A Fernando Alonso le preguntaron qué podía sacar de positivo del domingo en Qatar y acabó formulando él mismo la pregunta que siempre viene después de un sábado así. "¿Cómo se puede remontar?". La respuesta también la dio él, sin dejar mucho espacio para imaginar una de esas salidas en las que se inventa tres adelantamientos en dos curvas. "No se puede remontar de ninguna manera, perdemos dos segundos en la recta".

El asturiano acabó 19º en la clasificación del GP de Qatar de F1 2026, a cuatro décimas de pasar a la Q2. Mejoró en el último intento, pero ya había cedido demasiado en el primer sector con un Aston Martin que se movía más de la cuenta. En la fila de al lado tendrá a Lance Stroll, 20º. Y si el sábado dejó poco margen para la sorpresa, Alonso explicó el resultado en la primera frase. "Lo esperado. Vimos que en todas las prácticas no fuimos muy competitivos. En la clasificación seguimos igual, sin ritmo, sin potencia, como sabemos".

"Bueno, estamos en esta fase del año, o en la segunda parte del año, que ya más o menos todo está estabilizado y no esperamos gran cosa. Pero no sé si hay mucha ilusión por ser nosotros o muchas expectativas que no conseguimos calmar, pero creo que los demás equipos lo hacen mejor en este sentido", dijo sobre lo que espera de la carrera.

Lo que más llamó la atención fue cómo habló de la costumbre de buscarle una salida a cada fin de semana. Alonso ve a otros equipos asumir que atraviesan un mal año y pasar página después de una carrera difícil. "Hay equipos que están haciendo un mal año y parece que no hay que buscar la positividad en un fin de semana. Sabes que va a ser una carrera difícil, la pasas y la siguiente va a ser más o menos igual y la pasas". Con Aston Martin, dice, la conversación siempre vuelve al mismo sitio.

"Nosotros tenemos carreras difíciles continuamente, pero siempre hay un rayo de esperanza. '¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo se puede remontar?'". En Losail, la respuesta le sale cada vez que piensa en lo que ocurre al llegar a una recta con otro coche al lado.

"En la crono todavía vamos solos en la pista e intentamos hacer nuestro mejor tiempo, pero en carrera la verdad es que, aparte de luchar un poco con tu compañero, hay poco que hacer", explicó. Ahí está la diferencia que ve entre el 19º del sábado y lo que le espera el domingo. A una vuelta puede buscar el límite del coche a su aire. En el cuerpo a cuerpo, dice, "es cuando de verdad vemos todas nuestras debilidades".

Queda la opción de que la carrera se desordene, aunque Alonso tampoco cuenta demasiado con ello. "Intentar ver, ¿no? Si hay algún caos, pero tampoco parece que vaya a haber". El límite de 27 vueltas por juego obliga a hacer dos paradas, pero, según el asturiano, los neumáticos aguantan lo suficiente como para que una sola fuese la estrategia más rápida sin esa restricción.

"Los neumáticos duran mucho, tenemos la limitación de las 27 vueltas, pero no corre la vida del neumático. De hecho, si no hubiese la limitación, la carrera más rápida es a un stop, a una parada, así que tenemos que hacer dos, porque es obligatorio. Si no, haríamos una y no habría ni muchos adelantamientos, así que es una carrera un poco aburrida".

Para eso sí tiene un plan con Stroll. Si los dos Aston Martin acaban rodando juntos, aprovecharán para comparar mapas de energía y ver cómo responde el coche con cada uno. "Pero intentaremos, como siempre, aprender cosas, acumular kilómetros, ver diferentes estrategias de energía. Sobre todo cuando vamos Lance y yo en carrera, intentamos probar diferentes mapas y hacer un pequeño entrenamiento, más que carrera, en nuestra carrera particular". Esa es la forma de sacar algo del domingo que Alonso sí tiene a mano.

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