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Fórmula 1 GP de Qatar

Sainz señala el problema de su Q1 en Qatar: "Cada vuelta los neumáticos eran más rígidos"

Carlos Sainz se quedó a media décima de la Q2 en Qatar tras sufrir con la preparación de los neumáticos y lamentó la distancia de 2,5s con los líderes.

Juanjo Sáez

Editado: 28 nov 2026, 19:44

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz se quedó a las puertas de la Q2 en el Gran Premio de Qatar 2026, a apenas media décima de segundo, en una clasificación en la que Williams volvió a sufrir para acercarse a sus rivales.

El madrileño explicó que la temperatura de los neumáticos fue empeorando durante sus intentos, justo lo contrario de lo que esperaba en una sesión en la que habitualmente se gana tiempo vuelta tras vuelta. Pese a todo, consiguió cerrar una última vuelta al límite, sin errores, aunque insuficiente para superar el corte.

"En cada vuelta parecía que los neumáticos se volvían más rígidos o estaban menos calientes y nos costó mucho mejorar respecto a la primera vuelta. Normalmente esperaría una mejora significativa entre la primera y la tercera vuelta".

"Conseguí marcar una buena vuelta al final, al límite y sin cometer errores, y estoy contento con esa última vuelta teniendo en cuenta lo mal que se sentía todo, pero me deja preguntándome qué habríamos conseguido si los neumáticos funcionaran un poco mejor", reconoció el piloto español.

Así fue la clasificación:

Más allá de los problemas con los neumáticos, Sainz tampoco escondió las dificultades que continúa teniendo Williams para encontrar el equilibrio aerodinámico del coche. El equipo ha introducido diferentes ajustes durante el fin de semana con el objetivo de reducir la distancia respecto a sus rivales, pero el resultado sigue sin ser suficiente.

"Nunca se está contento porque estamos muy lejos del ritmo y, como te puedes imaginar, el equilibrio aerodinámico —o el desequilibrio— es muy complicado para nosotros ahí fuera", señaló.

Williams ha probado diferentes parámetros y configuraciones durante los libres, en busca de recortar una diferencia que, según el propio Sainz, sigue siendo demasiado grande.

"Los 2,5 segundos siguen ahí y 2,5 segundos son muchos", concluyó el piloto español de Williams en la Fórmula 1.

Apunta para mañana:

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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