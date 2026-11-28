Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli explica su enfado tras la Q3 de Qatar y Wolff revela por qué ignoraron su petición

Antonelli quedó segundo en la clasificación de Qatar, por detrás de Russell, que saldrá desde la pole, tras un enfado que Wolff explica.

Ed Hardy

Editado: 28 nov 2026, 20:10

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El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha explicado por qué su equipo no siguió los deseos de un descontento Andrea Kimi Antonelli durante la clasificación del GP de Qatar.

Las 'Flechas de Plata' ocuparán los dos primeros puestos de la parrilla del domingo, con George Russell en la pole por delante de Kimi Antonelli, que quedó a 0,128s de su compañero, mientras que Lando Norris se hizo con la tercera posición.

Sin embargo, a pesar de que Mercedes realizó una gran actuación, Antonelli estaba frustrado tras la sesión y le dijo a su ingeniero de carrera Bono: "Si os pido algo, por favor, hagámoslo".

Eso se debe a que el campeón del mundo de 2026 fue el primero en salir a la pista para las últimas vueltas de la Q3, pero él quería salir de los últimos debido a la importancia del rebufo en el circuito de Losail.

Toto Wolff afirma que Mercedes no siguió esos deseos porque no quería correr el riesgo que se vio en Las Vegas, donde Antonelli consiguió la pole pero estuvo a punto de no cruzar la línea a tiempo para completar esa última vuelta.

"Kimi está descontento porque no quería salir delante del pelotón, algo que nos dijo antes de salir, y eso es precisamente lo que hicimos", explicó Wolff a Sky Sports. "Pero hay una buena razón por la que lo hicimos y es que nunca queremos vernos en apuros por no llegar a la línea de meta".

"Ahora solo tenemos que buscar el equilibrio adecuado entre satisfacer los deseos del piloto, sean acertados o no. Pero los pilotos tienen una mentalidad: salen a la pista y piensan que no están en la posición correcta, eso puede molestarles".

"No debería, pero puede que sí. Y, por otro lado, nosotros tenemos que pensar en tener una salida adecuada y cruzar la línea a tiempo", explicó el director del equipo.

Así fue la clasificación:

Por su parte, Antonelli admitió que había tenido algún problema en la parte central de la vuelta y dejó claro que no quería ser el primero en salir en las últimas vueltas.

"Por mi parte, hoy me ha costado mucho el segundo sector. Simplemente no conseguía encadenar bien la secuencia", explicó.

"Pero tenía buenas sensaciones de cara a la Q3, y solo tenemos que analizarlo con el equipo, porque en esa última vuelta quería salir el último, pero me mandaron salir primero. Así que solo tenemos que revisar eso internamente", concluyó el flamante campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026.

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