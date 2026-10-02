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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Leclerc cerró la primera jornada en Sepang con el mejor tiempo en la FP2, pero el agarre ha sido muy bajo y será importante anticipar cómo podría cambiar.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Aunque marcó el mejor tiempo, el viernes del GP de Bahrein 2026 en Sepang resultó ser un día raro para Ferrari. El circuito malasio llevaba ausente del calendario de Fórmula 1 desde 2017 y, como era de esperar, se presentó muy sucio, con una capa de polvo que cubría el asfalto y reducía drásticamente el agarre.

La primera sesión de entrenamientos libres resultó complicada para todos precisamente por este motivo, pero algunos pilotos contaban con una pequeña ventaja: la de haber rodado ya en Sepang y conocer mejor el circuito que otros.

Uno de ellos es Charles Leclerc, que ya había pilotado en el circuito malasio allá por 2016, cuando competía en la GP3. Sin embargo, esos recuerdos le sirvieron de muy poco.

"Sinceramente, he tenido que volver a aprenderme el circuito. No lo recordaba tan bien al venir aquí. Había hecho una FP1 y, después, hay que remontarse hasta 2016, cuando disputé un fin de semana de carrera en la GP3".

"Pero es un bonito circuito, me ha gustado mucho. Sin embargo, hoy las condiciones eran muy malas. Y, por lo tanto, había muy poco agarre", admitió el piloto de Ferrari.

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Foto de: Srinivasa Krishnan

Precisamente las condiciones encontradas hoy han llevado a Leclerc a destacar un aspecto importante de cara al resto del fin de semana: el equipo tendrá que saber interpretar cómo evolucionará la pista, para así realizar las modificaciones más necesarias e intentar mejorar la competitividad del SF-26 cuando más importe.

"Con un agarre tan bajo, tendremos que ser capaces de anticipar cómo estará mañana, cuando haya mejores condiciones. Será muy importante para nosotros hacerlo bien".

En la segunda sesión de entrenamientos libres, Leclerc dedicó mucho tiempo a la simulación de carrera. Tras marcar el mejor tiempo de la jornada con un 1:37.528, el monegasco trabajó intensamente con los compuestos blandos y medios para intentar comprender su comportamiento en las tandas largas.

Partiendo de un 1:43.0, los tiempos de Leclerc se han situado principalmente hasta los 1:44 altos y los 1:45 bajos. Un buen ritmo para el Ferrari, pero el desgaste de los neumáticos ha sido muy elevado y esto será importante para la carrera.

"Bueno, el elevado desgaste será un factor importante para la carrera, porque los neumáticos no duran mucho y no espero que la situación mejore de forma significativa a lo largo del fin de semana. El agarre, en sí mismo, probablemente mejorará con el paso de las sesiones. Pero, de todos modos, será un fin de semana muy complicado, sobre todo en lo que respecta al desgaste".

"Normalmente tenemos un buen coche de carrera, así que espero que este fin de semana también sea así", concluyó Charles Leclerc.

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