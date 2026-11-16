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Fórmula 1

No basta con que Lawson siga: Red Bull debe dejar de tratarlo como si fuera un fracaso

Red Bull ha recompensado el 2026 de Lawson con un año más en la F1, pero mantenerlo es solo el primer paso si quiere evitar repetir errores del pasado.

Oleg Karpov

Publicado: 16 nov 2026, 14:20

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Liam Lawson nunca falló en Red Bull en 2025. Fue la escudería quien le falló. Mantenerlo un año más no solo es una decisión lógica, sino quizá la primera señal de que la organización está cambiando los hábitos que desarrolló Helmut Marko.

Sin embargo, quizá haya que dar un paso más para evitar volver a fallarle a Lawson. Deben dejar de tratar a sus jóvenes pilotos como mercancías con fecha de caducidad.

Casi nadie discreparía en que el neozelandés no solo merecía quedarse en la Fórmula 1 tras sus actuaciones de este año, sino que también se ganó ese derecho bajo la presión de no tener claridad sobre su futuro durante tanto tiempo. Probablemente son muchos los que se habrían venido abajo o se habrían frustrado, pero Red Bull le enseñó bien a protegerse de esa presión y a no dejar que afectara a su rendimiento.

Quizá su mejor racha del año coincidió con un periodo en el que el paddock se hacía todo el tiempo la misma pregunta, y cada vez con más insistencia: ¿qué más tiene que hacer este chico para asegurarse el futuro?

La confirmación definitiva llegó tras una racha de cinco carreras en los puntos, cuatro de las cuales terminó séptimo, lo que le situó en una categoría propia en la zona medio. Esa racha también incluyó algunas actuaciones impresionantes en la clasificación y varias maniobras audaces en pista.

Eso le ha llevado a ocupar el noveno puesto en la clasificación, con más del doble de puntos que Pierre Gasly, que ocupa la siguiente posición en el campeonato. Y es en gran parte gracias a la contribución de Liam Lawson que Racing Bulls parece encaminado a conseguir el mejor resultado de la historia del equipo desde que fue adquirido por Red Bull hace dos décadas.

La temporada 2026 de Lawson es sin duda la más sólida de su carrera hasta la fecha, al menos en la F1. Pero también es la primera en la que realmente ha podido demostrar de lo que es capaz sin haber sido llamado como sustituto ni verse abocado a una misión imposible, como ocurrió a principios de la temporada 2025.

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Liam Lawson, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Las dos pésimas carreras de Lawson con Red Bull quizá no sorprendieron a nadie, salvo, al parecer, a la propia organización. Sin embargo, esperar que ofreciera un rendimiento sustancialmente mejor dadas las circunstancias de su ascenso —se le dio la oportunidad tras solo 11 carreras en la F1— era como esperar que un estudiante de medicina recién licenciado realizara una operación a corazón abierto en su segundo día de trabajo.

Sin embargo, esas dos carreras siguen siendo un elemento en cierto modo determinante de cómo se percibe hoy a Lawson —y quizá una de las razones por las que se tardó tanto en confirmar su futuro—. La idea de que es alguien que tuvo su oportunidad y fracasó parece seguir dominando la valoración que algunas personas hacen de Lawson, internamente y también quizá fuera de Red Bull.

Pero si simplemente se olvidan esos dos meses —algo que el propio neozelandés parecía dar a entender que había hecho—, el panorama es completamente diferente. Lo hizo bien cuando sustituyó a Daniel Ricciardo en 2023 y, posteriormente, tuvo un buen final de temporada cuando, un año después, sustituyó definitivamente al australiano.

Pero la carrera de Lawson en la F1 hasta la fecha, a pesar de que nunca ha cambiado de equipo, ha sido increíblemente fragmentada. Hubo esas dos breves etapas con el equipo de Faenza, luego la loca carrera hacia Red Bull, seguida de su descenso de categoría.

Curiosamente, incluso este año —el primero en el que se espera que acabe la temporada con el mismo equipo con el que comenzó la pretemporada—, volvió a ser llamado para correr tres carreras en Red Bull como sustituto de Isack Hadjar.

Aun así, hay algo importante que hay que recordar sobre el 2026 de Lawson. No es solo su mejor año. Puede que lo sea porque por fin ha podido demostrar de lo que es capaz cuando no se le utiliza como solución de emergencia para cubrir un asiento que ha quedado vacante de repente.

El VCARB 03 de este año es el primer coche que puede considerar verdaderamente suyo en la Fórmula 1, tras haber trabajado en su desarrollo el año pasado y haberlo probado a fondo antes del inicio del campeonato.

También tiene más experiencia, sí. Pero solo tiene 24 años, lo cual resulta un tanto difícil de comprender teniendo en cuenta todo lo que ya ha vivido en la F1.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Y si no hubiera sido por el fracaso de marzo de 2025, ahora se le vería llamando a la puerta de Red Bull en lugar de luchar por el derecho a quedarse en Racing Bulls. La posterior decisión de negar una plaza a Nikola Tsolov para retener a Lawson no solo es una muestra de lo mucho que Red Bull valora la temporada del neozelandés. Quizás sea también una clara señal de que la organización está empezando a alejarse del enfoque intransigente de Marko y de su tendencia a tomar decisiones repentinas y drásticas.

No se puede negar que el austriaco construyó mucho al increíblemente exitoso programa de jóvenes pilotos, y los resultados de su trabajo hablan más alto que cualquier crítica. Incluso en la parrilla actual, hay muchos expilotos de la cantera de Red Bull que llegaron a la F1 de la mano de Marko. Pero también es cierto que algunos pilotos nunca alcanzaron todo su potencial bajo ese sistema.

Los mejores entre los mejores, incluidos los dos tetracampeones del mundo que surgieron del enfoque de Marko, son la prueba definitiva de su acierto. Sin embargo, también hay pilotos como Jean-Eric Vergne, Sébastien Buemi e incluso Daniil Kvyat, que potencialmente habrían podido ofrecer más si no hubieran sido ignorados, descartados o ascendidos demasiado pronto.

Hay más nombres que mencionar, pero existe la sensación innegable de que algunos de ellos podrían haber aportado más al equipo que los seleccionó cuando eran jóvenes.

La carrera de Lawson en la F1 podría haber terminado ahora igual que la de Vergne a finales de 2014, cuando el francés no fue renovado por Toro Rosso después de tres temporadas y no consiguió su ascenso a Red Bull cuando Sebastian Vettel decidió marcharse a Ferrari.

Foto de: Sutton Images

Marko prefirió incorporar a Kvyat al equipo principal, a pesar de que Vergne había superado holgadamente al ruso en la única temporada que compitieron juntos. JEV nunca volvió a encontrar un asiento en la F1, a pesar de haber estado casi a la altura de Daniel Ricciardo. Kvyat se encontraba en la misma situación en la que se vería Lawson una década más tarde, y perdió su asiento en Red Bull poco más de un año después de haber sido ascendido.

Pero si Red Bull realmente está cambiando su enfoque, también debe dejar de tratar a Lawson como un fracaso. Porque no fue él quien falló hace un año y medio, sino un sistema en el que se juzgaba a todo el mundo con el mismo rasero: si eres igual de talentoso que Verstappen, sobrevivirás.

Pero no todo el mundo lo es —no solo en términos de talento absoluto, sino también en cuanto a su forma de desarrollarse—. Al fin y al cabo, los talentos generacionales son precisamente generacionales porque son excepcionales.

Ahora se habla de que Lawson tiene potencial para ganar el campeonato del mundo, lo cual es típico de la F1. Cuando alguien impresiona, siempre se va a hablar de ello. Es una frase bonita para atribuir a un piloto con talento, pero tiene tanto sentido como descartar por completo a alguien tras dos carreras.

Probablemente, la temporada 2027 de Lawson comenzará en medio de rumores sobre si podría ser su último año en la F1. Y es que, a lo largo de los años bajo el mando de Marko, Red Bull nos ha acostumbrado a creer que sus jóvenes pilotos tienen una fecha de caducidad y que, si de alguna manera no han logrado entrar en el equipo principal antes de que llegue esa fecha, deben dejar paso a la siguiente generación.

Pero, ¿es ese realmente el enfoque adecuado?

Quizá esa sea una pregunta que Red Bull deba responderse a sí misma. Y si mantener a Lawson supone un cambio, tal vez la escudería debería dejar más claro que las cosas serán diferentes a partir de ahora: que un piloto que está rindiendo no debería tener que temer que le muestren la puerta de salida simplemente por tener ya mucha experiencia.

Tenga o no potencial para ser campeón del mundo, Liam Lawson ha demostrado que es lo suficientemente bueno para correr en la F1 —y para hacer un gran trabajo para el equipo en el que compite—.

Y seguir tratándolo como un fracaso tampoco va a ayudar al equipo a sacar lo mejor de él.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

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