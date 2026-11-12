Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Las impresionantes estadísticas que explican cómo Lawson ha salvado su carrera en la F1

Cómo la regularidad de Liam Lawson le ha convertido en una pieza tan valiosa para Racing Bulls durante la temporada 2026 de Fórmula 1.

Filip Cleeren

Publicado: 12 nov 2026, 13:58

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Racing Bulls ha anunciado finalmente que Liam Lawson y Arvid Lindblad continuarán en el equipo durante la temporada 2027, poniendo fin a un largo culebrón en el que tanto la escudería como la estructura de Red Bull habían estado valorando si mantener al neozelandés un año más o promocionar a la siguiente promesa de su cantera, el destacado piloto de Fórmula 2 Nikola Tsolov.

Mira:

Lawson ha sumado 89 puntos este año, 75 con Racing Bulls y otros 14 durante las tres carreras en las que sustituyó al lesionado Isack Hadjar. Su aportación ha sido fundamental para que Racing Bulls consiga el mejor resultado de su historia en el Mundial de Constructores, ya que solo un milagro de Alpine podría impedir que el equipo termine en quinta posición.

Sin embargo, lo que parecía una decisión bastante sencilla acabó complicándose debido a los dos objetivos que persigue Racing Bulls. Por un lado, su principal razón de ser sigue siendo encontrar al próximo Max Verstappen o incluso al próximo Andrea Kimi Antonelli. Precisamente, el italiano ha demostrado el valor de apostar pronto por un joven talento en la F1: después de un complicado año de aprendizaje, ha protagonizado una arrolladora campaña que le ha llevado a conquistar el título mundial con solo 20 años. Por ello, algunos dirigentes eran partidarios de acelerar el ascenso de Tsolov para maximizar su progresión.

Pero Racing Bulls también tiene la responsabilidad de mantenerse por sí mismo, tanto desde el punto de vista comercial como en términos de rendimiento en pista. En ese sentido, el dinero que supone terminar quinto en el Mundial de Constructores representa un impulso enorme para la escudería angloitaliana, que ha realizado importantes inversiones en sus infraestructuras durante los últimos años.

Y ahí es donde entra en juego Lawson. Sus actuaciones en 2026 han sido fundamentales para el equipo y su nueva regularidad, a pesar de haber pasado tres carreras a mitad de temporada en Red Bull para sustituir a Hadjar, ha proporcionado a Racing Bulls una referencia sólida con la que evaluar la progresión del debutante Lindblad.

Esa situación continuará en 2027, mientras que Tsolov asumirá previsiblemente el papel de piloto reserva, con un programa ampliado que incluirá más test privados, participaciones en los entrenamientos libres 1 reservados a debutantes y trabajo en el simulador.

Las siguientes estadísticas demuestran por qué Lawson ha rendido a un nivel demasiado alto y se ha convertido en un piloto demasiado valioso como para que Racing Bulls pudiera prescindir de él.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Ashwith S Pai

Líder del Mundial particular de la zona media

1 Liam Lawson - Racing Bulls - 75*

2 Pierre Gasly - Alpine - 42

3 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38

4 Franco Colapinto - Alpine - 27

5 Oliver Bearman - Haas - 23

6 Gabriel Bortoleto - Audi - 14

7 Nico Hülkenberg - Audi - 14

8 Esteban Ocon - Haas - 7

9 Fernando Alonso - Aston Martin - 7

10 Carlos Sainz - Williams - 7

*75 puntos con Racing Bulls, sin contar los 14 que Lawson consiguió con Red Bull.

Más finales entre los diez primeros en grandes premios (15)

1 Lewis Hamilton - 19

2 Kimi Antonelli - 18

3 Charles Leclerc - 18

4 Max Verstappen - 16

5 Lando Norris - 16

6 George Russell - 15

7 Liam Lawson - 15

8 Isack Hadjar - 14*

9 Oscar Piastri - 13

10 Arvid Lindblad - 11

11 Pierre Gasly - 10

Lawson también lidera la zona media en número de carreras terminadas en los puntos, con 15 resultados entre los diez primeros en 20 grandes premios y un único abandono.

*Hadjar se perdió tres carreras debido a una fractura de muñeca.

Clasificación de Constructores si Racing Bulls solo hubiera competido con Lawson

1 Mercedes - 652

2 Ferrari - 510

3 Red Bull - 415

4 McLaren - 398

5 Racing Bulls - 75*

6 Alpine - 69

7 Haas - 31

8 Audi - 28

9 Williams - 12

10 Aston Martin - 7

11 Cadillac - 0

Clasificación hipotética en la que Racing Bulls solo habría competido con un coche, el de Lawson.

Comparativa en clasificación frente a Lindblad

Clasificación

19-6

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Australia

8º

9º

(+1.253s en Q3)

China

14º

15º

(+0.019s en Q2)

Japón

14º

(+0.386s en Q2)

10º

Miami

12º

17º

(+0.538s en Q1)

Canadá

12º

(+0.349s en Q2)

9º

Mónaco

10º

15º

(+0.777s en Q2)

Barcelona

8º

11º

(0.255s en Q2)

Austria

9º

10º

(+0.052s en Q3)

Gran Bretaña

10º

(+0.411s en Q3)

9º

Bélgica

11º

(+0.491s en Q2)

8º

Hungría

11º

(+0.405s en Q2)

9º

Azerbaiyán

12º

15º

(+0.246s en Q2)

Bahrein (en Malasia)

11º

16º

(Sin tiempo en Q2)

Singapur

9º

10º

(+0.412s en Q3)

Estados Unidos

10º

(sin tiempo en Q3)

9º

Ciudad de México

8º (pero descalificado)

9º (pero luego 8º)

Brasil

5º

14º

(+4.63s en Q3)

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