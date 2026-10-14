Fórmula 1
La interesante comparación de Lawson entre el Racing Bulls y el Red Bull
¿Un coche de F1 que aúne los puntos fuertes de Red Bull y Racing Bulls? A Liam Lawson le parece una idea interesante, pero el reglamento lo prohíbe.
Stefan Ehlen
Editado: 14 oct 2026, 7:44
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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Liam Lawson es el único piloto de Fórmula 1 que ha pilotado dos coches diferentes en la actual temporada de 2026: el VCARB 03 de Racing Bulls y el RB22 de Red Bull. Y afirmó: "Si se combinaran ambos coches, se obtendría un coche de carreras bastante rápido".
Lawson sabe de lo que habla: comenzó la temporada como piloto titular de Racing Bulls y disputó la mayor parte de las carreras de este año con el VCARB 03, con el que logró sumar puntos de forma habitual. Tras la lesión de Isack Hadjar, se puso a los mandos del RB22 durante tres fines de semana de carrera y sumó con él más puntos para el mundial. Posteriormente, regresó a la escudería de Faenza.
Poder comparar ambos coches le resultó "bastante interesante", explicó Lawson. Y es que, aparte del motor Red Bull-Ford, "prácticamente todo" es diferente en los dos. Sobre todo, el comportamiento era "totalmente diferente". "Por eso, volver supuso sin duda un cierto cambio", afirmó Lawson sobre su regreso a Racing Bulls.
Una bonita teoría, pero: prácticamente imposible
Esto le llevó a la conclusión de que una combinación de ambos coches podría dar lugar a un monoplaza mejor. "Porque ambos tienen sus puntos fuertes y débiles", dijo Lawson.
Sin embargo, lo que suena sencillo en la teoría no es posible en la práctica: aunque los dos equipos de Red Bull trabajan bajo el mismo paraguas corporativo, en la Fórmula 1 deben competir como constructores independientes.
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Esto significa que Red Bull construye su propio coche y Racing Bulls construye el suyo. Solo se producen efectos sinérgicos en determinados componentes, como la caja de cambios o la suspensión, cuyo uso compartido está permitido por el reglamento.
Por lo tanto, una mezcla entre Red Bull y Racing Bulls, tal y como la esbozó Lawson, no podría existir en la realidad, sino solo como un ejercicio de imaginación.
Antes sí estaba permitido en la Fórmula 1
Anteriormente, en cambio, Racing Bulls —por entonces aún bajo el nombre de Toro Rosso— utilizaba monoplazas basados en los diseños del equipo hermano. Así, en 2006, Toro Rosso compitió con el STR1, basado en el RB1 de la temporada 2005.
Esta práctica estaba permitida por aquel entonces, pero posteriormente se prohibió debido a unas normas de constructores más estrictas. Desde entonces, los equipos deben diseñar ellos mismos los componentes obligatorios de sus monoplazas.
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