Fórmula 1 GP de Qatar

Krack cree que la F1 se equivoca al "intentar controlar cada vez más la creatividad"

Mike Krack cree que una F1 más abierta daría oportunidades a los equipos pequeños: "Cierras todas las vías que se pueden encontrar".

Juanjo Sáez

Publicado: 27 nov 2026, 16:04

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Mike Krack, director en pista de Aston Martin y Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mike Krack vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes debates de la F1 actual: la excesiva restricción de los reglamentos y el margen cada vez menor que tienen los equipos para encontrar soluciones innovadoras.

El director de Aston Martin coincide con Pierre Waché, jefe de equipo en Red Bull, en que una normativa más abierta podría favorecer sobre todo a las escuderías más pequeñas, que necesitan encontrar caminos alternativos para reducir distancias con los grandes.

La conversación surge al analizar la enorme diferencia que todavía existe entre los cuatro equipos punteros y el resto de la parrilla. Aunque en la zona de cabeza hay una lucha más ajustada, por detrás sigue habiendo un importante escalón. Por eso, el responsable de Aston Martin comparte la reflexión de Pierre Waché sobre el potencial que tendría un reglamento más abierto para alterar el orden jerárquico establecido.

"Rara vez estoy en desacuerdo con Pierre, así que creo que tiene toda la razón. Con los años han ido llegando cada vez más y más restricciones. No se trata únicamente de las limitaciones de las reglas de 2026, sino que, en general, si miras los neumáticos o cualquier otro aspecto, se intenta controlar cada vez más la creatividad", explicó.

Sin embargo, el de Aston Martin reconoce que existen motivos para limitar determinadas soluciones, pero cree que el exceso de regulación puede terminar perjudicando a los equipos que necesitan encontrar ideas diferentes para competir con los grandes.

"Hay buenas razones para hacerlo, pero estoy de acuerdo en que restringes todas las vías o cierras todas las oportunidades que un equipo pequeño podría encontrar".

¿Qué cambios se avecinan para 2030?:

Tras esa conversación se le planteó lo siguiente a Krack: "Si tienes herramientas más antiguas, llega un momento en el que alcanzas el límite de lo que puedes hacer si no tienes esa libertad. Pero si la tienes, incluso con herramientas más antiguas, quizá puedas encontrar algo que nadie más haya descubierto".

El luxemburgués se mostró de acuerdo con esa idea y defendió que un escenario de mayor libertad técnica también sería más atractivo para la propia F1 en general.

"Sí, y sería mucho más interesante para vosotros y para todo el mundo", concluyó.

La postura de Aston Martin abre un debate sobre el equilibrio entre controlar el desarrollo para evitar diferencias excesivas y permitir que la innovación vuelva a tener un papel clave. En un campeonato donde las grandes estructuras parten con ventaja en prácticamente todo, abrir nuevas vías de desarrollo podría convertirse en una oportunidad para cambiar la jerarquía, o para que las diferencias aumenten significativamente más en la Fórmula 1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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