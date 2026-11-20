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La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030

La FIA ha anunciado que existe un principio acuerdo para que la Fórmula 1 pase a utilizar motores turboalimentados de 2,1 litros ya en 2030.

Filip Cleeren

Editado: 20 nov 2026, 18:47

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, race start

Foto de: Srinivasa Krishnan

La Fórmula 1 está un paso más cerca de volver a los motores V8 en la temporada 2030, ya que la FIA ha anunciado que se ha alcanzado un principio de acuerdo al respecto.

La F1 lleva tiempo trabajando en la transición hacia motores más baratos y sencillos para el próximo ciclo normativo, que comienza en 2031.

Aunque el organismo rector, la FIA, podría haber decidido unilateralmente cuáles serían las unidades de potencia de la categoría para entonces, ha habido un amplio consenso dentro del deporte para adelantar ese plazo un año, impulsado por el presidente Mohammed Ben Sulayem.

Así pues, tras las recientes reuniones de la Comisión de la F1 y del comité asesor sobre unidades de potencia, en las que se debatieron aspectos clave como la fórmula, los plazos y los costes, ha habido un amplio apoyo para adelantar un año la próxima generación de normativas sobre motores y acortar la fórmula actual.

El consenso es que la F1 pase a utilizar un motor V8 turboalimentado de 2,1 litros con un componente eléctrico más pequeño.

La FIA lo confirmó así este viernes: "El objetivo principal es tener una unidad de potencia mucho menos compleja, más ligera y más barata que las actuales. Contarán con una hibridación limitada y tecnología relevante y sostenible, con el fin de potenciar las carreras orientadas al ataque y un sonido que cautive a los aficionados".

"Además, el plan consiste en combinar la unidad de potencia V8 con un chasis que también será más ligero y ágil, y que pondrá un mayor énfasis en la habilidad del piloto y en las carreras reñidas codo a codo. El siguiente paso es presentar un Reglamento definitivo para 2030 en la reunión del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA que se celebrará en Shanghái el próximo mes".

"Los miembros de la Comisión de la F1 también expresaron su apoyo a poner fin al actual ciclo normativo en 2029 y a dar paso a la nueva normativa centrada en los V8 en 2030, siempre que los fabricantes acepten los cambios mencionados", concluía.

F1 y FIA

Foto: Benjamin Vinel

Ben Sulayem añadió: "Este principio de acuerdo marca un hito significativo en la configuración del futuro de la Fórmula 1".

"Desde el principio he dejado clara mi ambición de ofrecer un deporte más competitivo y emocionante para nuestros aficionados, sin dejar de estar a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad".

"El regreso de los motores V8 representa una oportunidad para reconectar con el ADN de este campeonato, recuperando el sonido, la emoción y la competición en estado puro que tanto se aprecia en todo el mundo".

"Nuestra visión es clara: coches más ligeros, más sencillos y más asequibles que sitúen la habilidad del piloto en el centro de la competición", concluyó el presidente de la FIA.

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