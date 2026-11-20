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Qué falta por concretar con los motores V8 de la F1 pese a que ya están elegidos para 2030

La FIA ha retirado el documento que establecía el adelanto de un año del cambio de reglamento de F1. Ese no es el aspecto que suscita el debate entre los constructores, que siguen teniendo opiniones muy divergentes sobre lo que parecen ser solo detalles.

Franco Nugnes

Publicado: 20 nov 2026, 13:46

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Hay quien ha querido vender la piel del oso antes de cazarlo. La FIA emitió primero un comunicado en el que oficializaba el regreso a los motores V8 a partir de 2030, y luego retiró el anuncio porque en la Comisión de F1, reunida el lunes en Londres, no se había llegado a ningún acuerdo salvo sobre algunos principios.



El paso atrás fue inevitable porque los constructores habían llegado a un consenso sobre los grandes temas del reglamento, mientras que están divididos en cuanto a lo que para algunos son solo 'detalles' y que, en realidad, orientan el desarrollo de las nuevas unidades en una dirección u otra, con características muy diferentes.



Intentemos resumir lo que podrían definirse como los puntos fijos: la configuración será la deseada de 8 cilindros con una V de 90 grados. Al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, le habría gustado volver a los motores atmosféricos, para recuperar también esa musicalidad en el sonido que se echa en falta en el Gran Circo desde 2013.



La otra certeza es que el nuevo reglamento entrará en vigor en 2030, es decir, un año antes de la fecha de caducidad prevista, con unas unidades de potencia que requieren continuas revisiones normativas que las alejan del reparto al 50-50 de la potencia entre el motor térmico y el eléctrico.



Al parecer, también se ha definido la cilindrada: 2,1 litros. Hay quien se ha apresurado a afirmar que se retomarían los valores de los motores actuales, simplemente añadiendo dos cilindros a los V6 de esta generación, que son de 1,6 litros con un diámetro de 80 mm. Una forma de explicar que no habría necesidad de empezar el diseño desde cero, sino que se aprovecharía la experiencia ya adquirida.



No es así, porque los motores actuales cambian de marcha a 12.500 rpm, mientras que los V8 de 2030 deberán alcanzar las 16.000. Es evidente que no podrán ser unidades que surjan de la misma matriz, sino que habrá un estudio específico para este tipo de propulsor, y la elección de los materiales podría condicionar también las características geométricas.



Ben Sulayem no tuvo en cuenta que la propuesta normativa establecida por el legislador debía pasar por el aro de una gobernanza muy compleja, de la que también forman parte la FOM (el promotor), los equipos y los constructores, según los dictados establecidos por el Pacto de la Concordia. No es de extrañar, por tanto, que en este momento surjan posiciones tácticas muy diferentes, que apuestan por sacar el máximo partido técnico a partir de los conocimientos que cada fabricante ha acumulado.

Motor V8

Foto de: Franco Nugnes

Y así, partiendo del V8 atmosférico que figuraba en los deseos iniciales, se ha llegado a definir la necesidad de contar con un turbocompresor y un motor eléctrico que debía ser similar al KERS introducido en 2009.



No será así, porque, si bien es cierto que hay quienes abogan por un MGU-K de 100 kW, también lo es que hay quienes preferirían un motogenerador de 200 kW, para garantizar la potencia necesaria para el 'push to pass'.



Y ya han surgido algunas pistas sobre las posiciones individuales de los fabricantes de motores: Cadillac y Ford (¿por qué no Red Bull Powertrains?), que tienen la mirada puesta en el mercado automovilístico estadounidense, estaban dispuestos a renunciar a la sobrealimentación para apostar por una parte híbrida, aunque no tan importante como hoy en día.



Audi y Honda, por su parte, en su búsqueda de la eficiencia de la unidad de potencia (PU), se han empeñado en un turbo pequeño y un motor eléctrico más potente. Está claro que es posible alcanzar el umbral de los mil caballos de muy diversas maneras, pero, dependiendo de la vía que se decida seguir, la aspiración de simplificación y ahorro de costes puede verse rebajada, por mucho que la intención inicial fuera reducir a la mitad los gastos de cada unidad.



Es interesante señalar que no han quedado claras cuáles son las posiciones de Mercedes y Ferrari, dos actores que suelen tener un peso decisivo en las decisiones. Y el hecho de que no se les mencione hace pensar que hay movimientos importantes sobre la mesa.

Bidones de combustible de Aramco para Aston Martin

Foto de: AG Galli

Obviamente, los motores de 8 cilindros de 2030 utilizarán combustibles con emisiones limitadas: una decisión acertada que da pie a otra reflexión. Hoy en día contamos con e-fuel y biocombustibles con un poder calorífico muy diferente. La FIA ha decidido variar el caudal de alimentación, 'equilibrando' el rendimiento con un caudal de energía diferente para cada unidad de potencia gracias a los caudalímetros. Este sistema de control debería mantenerse también en el futuro.



La esperanza es llegar a una plataforma definida a tiempo para el Consejo Mundial de la FIA que se celebrará en Shanghái el 10 de diciembre. Por lo tanto, cabe esperar más debates sobre los detalles técnicos concretos, pero el objetivo es definir un marco normativo antes de que termine el año, para dar tiempo a los técnicos a trabajar con la antelación necesaria y estar preparados en 2030. Parece una fecha lejana, pero está a la vuelta de la esquina...

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