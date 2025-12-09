Tsunoda se despide de la F1: "No me gusta usar la palabra 'suerte', pero este año..."

Yuki Tsunoda cerró este domingo su etapa en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2025, último capítulo de una trayectoria de cinco años en la categoría. El piloto japonés, que no consiguió renovar con Red Bull Racing tras su paso por el equipo, termina el Mundial en 17º posición con 33 puntos, muy lejos del subcampeón y compañero Max Verstappen, que sumó 421 puntos, quedándose a solo dos del título.

El año comenzó con cierto optimismo para Tsunoda, quien arrancó la temporada en Racing Bulls, el equipo hermano de Red Bull. Sin embargo, tras el bajo rendimiento de Liam Lawson, Tsunoda fue llamado para reemplazarlo desde la tercera carrera, manteniéndose en el equipo hasta el final de la temporada. Su desempeño, aunque con momentos destacables, nunca estuvo a la altura de Verstappen, y el japonés se ha visto penalizado por la dificultad de un monoplaza que parece exigir un nivel de pilotaje que solo Verstappen ha logrado dominar plenamente.

En Abu Dhabi, Tsunoda intentó cerrar con un buen resultado para ayudar a Verstappen en la lucha por el título, pero la carrera fue dura. Red Bull sacrificó la clasificación de Tsunoda para dar un rebufo al neerlandés, tarea que cumplió. Sin embargo, en carrera apenas pudo influir, terminando decimocuarto y sin puntos.

Durante la prueba, se vio superado por Lando Norris en un momento clave, situación en la que podría haber ayudado estratégicamente a Red Bull como lo hizo Sergio Pérez en 2021, pero la maniobra no prosperó y además recibió una sanción de cinco segundos por zigzaguear en la recta.

Tras cruzar la meta, Tsunoda reflexionó sobre su última carrera y su tiempo en Red Bull: "Quería al menos sumar puntos, pero otra vez hubo una penalización extraña. En fin, di todo lo que pude. Fue muy difícil seguir este circuito. Al principio tenía ritmo, pero de repente el coche se sobrecalentaba mucho, y luché bastante con eso. Pero bueno, eso es todo".

Sobre su etapa en el equipo, añadió: "Hice mucho trabajo con los mecánicos, y el apoyo que recibí de ellos fue fenomenal. Probablemente en algunas fases me odiaban por los cambios masivos que hacía de un día para otro, entre entrenamientos libres y clasificación, pero creo que entrené bien al equipo y ellos están muy afilados. Estoy seguro de que me aprecian".

"Este año se puede resumir con la palabra ' (mala) suerte'"

Y sobre el balance final de esta temporada: "Este año, especialmente en la segunda mitad, se puede resumir con la palabra ‘suerte’. No me gusta usarla, pero sentí que tuve que lidiar con situaciones inesperadas en cada fin de semana. Tuve que volver al flujo antiguo sin control, con incidentes en el pit lane y otra penalización cuestionable. Nunca tuve una carrera sencilla, pero al menos di todo y creo que he demostrado lo que puedo hacer".

Con el futuro de Tsunoda aún por definir, la incertidumbre rodea su próximo paso: podría ocupar un rol de piloto reserva, seguir vinculado a Red Bull de otra manera o incluso explorar otras categorías. Lo que queda claro es que Abu Dhabi marca el fin de un capítulo importante en la carrera del japonés, que se despide de la Fórmula 1 tras cinco años de altibajos y aprendizaje constante.