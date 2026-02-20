La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Paralelamente al trabajo programado en los monoplazas y las unidades de potencia, en la última jornada de test en Sakhir algunos equipos están realizando pruebas sugeridas directamente por la FIA. Durante la última reunión de la Comisión de la Fórmula 1, celebrada el pasado miércoles, se pusieron sobre la mesa los puntos críticos que surgieron durante las pruebas de la semana pasada.

Hay dos temas principales: la recarga de las baterías, que obliga a los pilotos a recurrir en gran medida al lift and coast, y las dificultades para adelantar en pista. La FIA y los equipos han acordado comenzar inmediatamente a evaluar soluciones que puedan introducirse en breve, empezando por modificaciones que también podrían afectar a la vuelta de clasificación.

La Federación ha pedido a los equipos que prueben durante algunas "tandas" una reducción de la potencia del MGU-K de 100 kW, bajando así de 350 a 250 kW. El objetivo es medir su impacto en términos de consumo, gestión de la energía y dinámica de la carrera.

Una potencia menor supondría una menor necesidad de recarga y podría ampliar la diferencia entre el modo estándar y el modo de adelantamiento, otro punto destacado en Bahrein: "Estamos rodando con una configuración de 250 kW —confirmó un director de equipo— y también probaremos algunas vueltas a 200 kW para evaluar las diferencias".

Paralelamente, algunos equipos están experimentando por cuenta de la FIA una solución destinada a aumentar la capacidad de recarga de la batería. La normativa actual no permite que el MGU-K supere los 250 kW en la fase de recuperación (es decir, la recarga mediante el motor endotérmico).

McLaren ha propuesto y está probando en la pista un modo que permitiría mantener la recarga hasta 350 kW. Hasta ahora, se ha incentivado a los pilotos a utilizar el lift and coast porque ofrece una mayor posibilidad de recarga (350 kW para el Lico, 250 para la recolección). Con un caudal equivalente, el uso del lift and coast (que tanto molesta a los pilotos) se vería reducido.

Según algunos expertos, las dos correcciones podrían introducirse ya antes del fin de semana de Melbourne, teniendo en cuenta también las características del Albert Park, considerado uno de los circuitos más críticos del calendario en términos de recarga.

Sin embargo, la FIA pide prudencia y prefiere esperar los resultados de las dos o tres primeras citas del campeonato antes de intervenir en el reglamento.