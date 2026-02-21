Equipo por equipo: cómo fue la pretemporada de Bahrein para la parrilla de F1 2026

Dada la habitual niebla de guerra que envuelve los test de pretemporada, el rápido ritmo de desarrollo de la normativa completamente nueva de la Fórmula 1 2026 y la incertidumbre en torno a las enormes fluctuaciones en las necesidades energéticas de la nueva unidad de potencia, establecer un ranking definitivo antes de la primera carrera es un ejercicio peligroso. Pero tras seis días, varias tendencias claras han emergido del espejismo del desierto de Bahrein, y algunos equipos de F1 ya se han quedado sin margen para esconderse.

McLaren - 817 vueltas

Qué hicieron

El vigente campeón del mundo llegó a Bahrein ligeramente por detrás de donde quería estar en términos de comprensión sobre cómo optimizar la nueva unidad de potencia, aunque no fue el único en esa situación.

Como test, sus jornadas en el desierto fueron bien, con mucho kilometraje y pocas preocupaciones graves en materia de fiabilidad. Pero también descubrió pronto que Mercedes y una innovadora Ferrari parecen estar un pequeño paso por delante en este momento.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bahrein no ha sido en absoluto un mal test para McLaren, pero los dobles campeones del mundo tendrán trabajo por delante si quieren convertirlo en triple. Se espera que su MCL40 en Australia sea prácticamente la misma especificación que el coche de pruebas en Bahrein, por lo que arranca la campaña desde una posición de humildad.

Qué dijeron

Andrea Stella, jefe de equipo: "En términos de entender el orden competitivo, diría que este test ha confirmado que Ferrari y Mercedes parecen ser los equipos a batir. Creo que McLaren no está lejos. Es positivo ver que formamos parte del grupo de los cuatro mejores, pero creo que estos dos equipos han mostrado una ligera ventaja".

Mercedes - 741 vueltas

Qué hicieron

Si Mercedes parecía el favorito de la pretemporada antes de llegar a Bahrein, hizo poco para disipar esa idea durante las últimas dos semanas. Eso sí, Bahrein no fue un test perfecto para las Flechas Plateadas. El W17 no fue tan indestructible como pareció en Barcelona y mostró algunas grietas, con una fuga neumática en el último día que obligó a cambiar completamente la unidad de potencia y limitó aún más el kilometraje de Andrea Kimi Antonelli, que ya venía condicionado por problemas iniciales en la primera semana.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pero como siempre se dice, es más fácil hacer fiable un coche rápido que hacer rápido un coche fiable, y en términos de ritmo Mercedes ha parecido el equipo a batir en Bahrein pese a sus esfuerzos por desviar la atención hacia Red Bull. Sus rivales han acusado a Mercedes de jugar a su habitual juego de humo y espejos antes de liberar todo el potencial de sus unidades de potencia en Melbourne. En dos semanas sabremos si Red Bull tenía razón.

Qué dijeron

Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista: "Desafortunadamente, nuestro último día de test de pretemporada no fue perfecto. Sufrimos un problema en la unidad de potencia que limitó el rodaje de Kimi a 49 vueltas. A pesar de ello, hicimos un buen trabajo al sacar el coche relativamente pronto por la tarde y, en general, pudimos completar mucho trabajo útil con ambos pilotos. Nos centramos en aspectos de reglajes y consistencia en tandas largas, lo que nos permitió avanzar bastante".

"El panorama competitivo aún no está realmente claro, pero sabemos que tenemos mucho trabajo por delante mientras finalizamos nuestra preparación para Melbourne. Hemos construido una base sólida sobre la que trabajar, estamos deseando afrontar el desafío y ver cómo rinde el W17 en carrera".

Red Bull - 672 vueltas

Qué hicieron

Red Bull ha desafiado las expectativas con su nueva unidad de potencia, la primera fabricada íntegramente en Milton Keynes. Los problemas de su antiguo socio Honda con Aston Martin subrayan aún más lo impresionante de ese logro.

En general, el RB22 también parece estar en buena forma, pero en tandas largas tanto Mercedes como Ferrari parecieron tener ventaja. Se sitúa en una zona similar a McLaren, que quizás lució ligeramente más sólida en tandas largas hacia el final del test. Pero esa pequeña diferencia entra completamente dentro del margen de error típico de la pretemporada.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al final del día, existía un temor real de que la audaz apuesta de Red Bull con su unidad de potencia neutralizara cualquier amenaza al título de Max Verstappen en 2026. Hay pruebas sólidas de que no será así. Y el año pasado ya vimos lo que (casi) puede ocurrir si dejas la puerta entreabierta al combativo neerlandés.

Qué dijeron

Laurent Mekies, jefe de equipo: "En cuanto a la unidad de potencia, no podemos olvidar que hace tres años donde está ahora nuestra fábrica solo había un campo. Estamos muy orgullosos de ellos. ¿Nos coloca en una posición con la que podamos estar satisfechos? No, porque sabemos muy bien el tamaño de la competencia. Hemos tenido un muy buen comienzo, pero sabemos que afrontaremos momentos incómodos. Es parte del juego, pero estamos felices de estar en él. El rendimiento mostrado por los de arriba es estratosférico y será una enorme carrera de desarrollo tanto en el chasis como en la unidad de potencia, pero es lo que nos encanta".

Ferrari - 745 vueltas

Qué hicieron

Ver al Ferrari SF-26 encadenar vueltas con rapidez y bastante fiabilidad debió de ser un bálsamo para los ojos italianos en casa. Ferrari sorprendió a algunos rivales con varias innovaciones aerodinámicas ingeniosas, incluido un ala en el escape y un plano principal del alerón trasero completamente giratorio. Las innovaciones visualmente llamativas en televisión suelen generar un revuelo desproporcionado respecto a su beneficio real. Así que está por ver si estos elementos marcan realmente una gran diferencia.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero demuestra que Ferrari ha sido agresiva al abordar el reglamento de 2026 con ideas ingeniosas fuera de lo convencional, una señal positiva para un equipo que retrocedió bajo la normativa anterior. Leclerc también marcó el mejor tiempo del test por nueve décimas, aunque con neumáticos más blandos que la competencia y con la incertidumbre sobre las cargas de combustible, lo que convierte cualquier análisis en un ejercicio inútil.

Cualquier tifosi que lea esto sabe que la esperanza es lo que te mata. Pero a pie de pista era difícil no notar el entusiasmo colectivo del equipo vestido de rojo. Charles Leclerc, en particular, nunca ha tenido un gran póker face cuando se mostraba decepcionado con el coche que recibía en temporadas recientes. Esta vez no hay rastro de ese pesimismo mal disimulado. Las salidas explosivas con la unidad de potencia Ferrari son otro as bajo la manga de la Scuderia.

Qué dijeron

Fred Vasseur, jefe de equipo: "Es muy difícil tener una imagen clara del rendimiento. Lo más importante es que el rendimiento relativo en Melbourne probablemente no será la foto al final de la temporada, pero prefiero estar en buena forma en Melbourne".

"En general sigue todo muy ajustado. El jueves había dos coches separados por menos de 0,200s y no tenemos ni idea sobre el motor, el nivel de combustible o toneladas de parámetros que influyen mucho más que esas 0,200s de diferencia. Pero en términos de fiabilidad fue muy bien. Hicimos mucho más de lo esperado".

Williams - 790 vueltas

Qué hicieron

Williams tenía que recuperar terreno en BahrEin tras no estar listo para rodar en el shakedown de Barcelona, y en líneas generales lo logró.

Es pronto, pero si hay una Champions League con los cuatro grandes y una Europa League con Alpine, Racing Bulls, Haas F1 y Williams, el equipo de Grove parece estar más hacia la parte trasera de ese grupo que al frente, aunque eso puede cambiar rápido a medida que desbloquee más rendimiento de un coche que aún ha completado menos kilómetros que varios de sus rivales.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En el paddock se comenta que Williams no solo carga con las expectativas de haber virado pronto hacia el nuevo reglamento, sino también con el lastre de algo de peso extra. Mientras tanto, Haas y Alpine han parecido más sólidos, así que Williams viaja a Australia con un gran reto por delante.

Qué dijeron

James Vowles, jefe de equipo: "Es fantástico ver que en los seis días de test hemos podido completar el programa completo que queríamos. Es un testimonio del duro trabajo de los equipos, tanto aquí como en Grove, para recuperar el tiempo perdido. Nadie sabe realmente dónde está el rendimiento. De eso va Melbourne, así que estoy deseando ir allí para entender mejor dónde estamos".

"Lo que sí sé es que tenemos trabajo por hacer. No hay duda. Nos hemos puesto en desventaja. Pero aseguro a todos que tenemos un programa agresivo por delante para extraer el máximo rendimiento posible de este coche en los próximos meses".

Racing Bulls - 734 vueltas

El equipo hermano de Red Bull ha volado bajo el radar. En los test hay dos formas de destacar: por problemas constantes —hola, Aston— o por marcar grandes tiempos. Racing Bulls no hizo ni una cosa ni la otra, lo que lo sitúa firmemente en la zona media, aproximadamente donde terminó la era del reglamento anterior.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El único rookie de F1 2026, Arvid Lindblad, cumplió con nota, beneficiándose del programa invernal ampliado para ponerse al día de cara a su temporada de debut. Sin embargo, ni sus tandas largas ni las de su compañero Liam Lawson parecieron igualar a Alpine o Haas, pese a usar un compuesto más blando. Aun así, el equipo prometió llevar un paquete de mejoras sólido a Australia para fortalecerse.

Qué dijeron

Alan Permane, jefe de equipo: "La semana pasada fue productiva y esta ha sido incluso mejor. Hemos aprendido mucho sobre el coche y la unidad de potencia; ambos han sido fiables toda la semana. Hemos tenido algunos problemas menores, pero nada que nos afecte cuando lleguemos a Melbourne. Liam y Arvid están encontrando rendimiento rápidamente y sintiéndose cómodos con el coche. El coche seguirá evolucionando rápido y las primeras piezas nuevas llegarán en Australia. Lo que vemos aquí cambiará rápidamente y seguiremos sumando rendimiento carrera a carrera".

Aston Martin - 334 vueltas

Qué hicieron

No mucho, esa es la respuesta. Aston Martin solo completó 334 vueltas en los seis días de test en Bahrein. Son 252 menos que el siguiente equipo, el debutante Cadillac.

Si la primera semana ya parecía complicada, la segunda fue aún peor. Un problema en la unidad de potencia dejó al AMR26 cuatro horas en el garaje el miércoles, antes de que Lance Stroll hiciera un trompo hacia la grava por lo que parecía un fallo técnico. Un problema relacionado con la batería terminó prematuramente la jornada del jueves y el equipo apenas regresó a pista el viernes con unas pocas vueltas de instalación, aparentemente tras quedarse sin algunas piezas de recambio.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

La pretemporada 2026 ha rozado el desastre. Y aunque tanto el equipo como Honda intentan mostrar una cara optimista, los retrasos y los problemas iniciales tanto en el chasis como en la unidad de potencia han provocado un efecto dominó, quedándose atrás en kilometraje y, por tanto, en comprensión del nuevo reglamento. El superproyecto liderado por Adrian Newey ya ha entrado en modo gestión de expectativas, pero necesitará un gran esfuerzo tanto en Silverstone como en Sakura para estar en la pelea este año. ¿Qué estará pensando Fernando Alonso?

Qué dijeron

Pedro de la Rosa, representante del equipo: "Definitivamente no estamos donde queríamos estar. Hemos sido el equipo con menos vueltas en la pretemporada. Es un nuevo reglamento, todo es nuevo. Tenemos un nuevo socio en Honda, nueva caja de cambios, nueva suspensión trasera. Sabemos realmente las áreas del coche en las que debemos centrarnos. Nos habría gustado hacer muchas más vueltas, pero las que hemos hecho nos están mostrando una dirección para el futuro. Aún queda mucho trabajo por hacer entre bastidores".

Shintaro Orihara, director general en pista y jefe de ingenieros de Honda: "Ha sido una semana dura, pero agradecemos el apoyo del equipo en pista y de todos los que trabajan en Japón y Reino Unido a distancia. En general, no estamos contentos con nuestro rendimiento ni con nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone".

Haas - 794 vueltas

Qué hicieron

Haas ha tenido apariencia de cisne: elegante por fuera pero pedaleando con furia bajo la superficie incluso para llegar al shakedown de Barcelona, como admitió su jefe Ayao Komatsu. Pero el trabajo parece haber dado frutos, porque ha sido, libra por libra, el equipo más impresionante de la zona media en Sakhir: el VF-26 se ha mostrado relativamente dócil de conducir y rápido tanto en tandas cortas como largas. Con las habituales reservas, ya saben cómo va esto.

En los tres test, solo Mercedes completó más vueltas que Haas, que parece haber recuperado su antigua reputación de empezar fuerte desde el principio, todo un logro para el equipo más pequeño de la F1.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Qué dijeron

Ayao Komatsu, jefe de equipo: "Creo que hay que ser equilibrado. Siempre quieres más. Siempre quieres que tu coche lo haga todo perfectamente, y no es el caso. Pero si miramos el conjunto —gran cambio reglamentario, salir a pista funcionando, tener un coche razonablemente fiable— hoy completamos dos distancias de carrera. No fue sin problemas, pero al menos lo hicimos. Ahora estamos siguiendo el mismo programa. En ese sentido, estamos cumpliendo con lo básico".

Audi - 711 vueltas

Qué hicieron

La primera parte del doble test de Bahrein de Audi fue poco impresionante, hasta que encontró muchas mejoras el penúltimo día y mantuvo esa tendencia el viernes. No solo apareció con fuerza en la tabla de tiempos, sino que las tandas largas de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto también parecieron muy sólidas.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El final del test disipó los temores de que Audi se uniera a Aston Martin y Cadillac, y en su lugar alimentó la esperanza de que forme parte del grupo de la zona media.

Qué dijeron

James Key, director técnico: "Hemos logrado un progreso significativo. En las últimas semanas hemos introducido nuestro paquete aerodinámico de especificación de carrera, completado simulaciones de distancia de carrera y realizado un amplio trabajo de reglajes en chasis y unidad de potencia. Ha sido un periodo extremadamente intenso. Los pilotos están cómodos con el coche y es una buena base de trabajo".

"Hay áreas a mejorar en fiabilidad y rendimiento, pero nada inesperado en esta fase. En general estamos donde esperábamos estar en este punto de la temporada y en nuestro desarrollo como equipo".

Alpine - 677 vueltas

Qué hicieron

Alpine inicialmente parecía liderar el grupo de la mencionada Europa League, aunque Haas le robó algo de protagonismo al final del doble test de Bahrein. La principal salvedad es que aún no hemos visto demasiado del Alpine A526 en configuración de carrera.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El monoplaza 2026 de Enstone parece haber nacido bien, aunque las cicatrices de la decepcionante campaña 2025 probablemente le hayan enseñado a no dejarse llevar. El año pasado terminó siendo un ejercicio sin sentido. No así este año: no hay razón por la que el A526 no pueda pelear por puntos en manos de Pierre Gasly y un Franco Colapinto en plena maduración.

Qué dijeron

"Esta semana en Bahrein nos hemos centrado en exprimir cada vez más el coche en distintas condiciones a medida que nos acercamos al inicio de la competición. Solo en Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde estamos en el orden competitivo. Por ahora, estamos satisfechos con nuestro trabajo en las últimas semanas. Tenemos un paquete razonable y una buena base sobre la que trabajar, al menos para las primeras carreras de la temporada".

Cadillac - 586 vueltas

Qué hicieron

La pretemporada de Cadillac continuó más o menos como empezó en Barcelona. Nunca pareció especialmente rápido, tuvo su cuota de problemas iniciales, pero estuvo ahí sumando un buen número de vueltas. No hay duda de que el undécimo equipo de F1 arrancará desde una posición humilde, varios segundos por detrás de los líderes, pero parece una operación respetable.

Y si Aston sigue teniendo problemas para completar una distancia de carrera, Cadillac podría ni siquiera ser último.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Qué dijeron

Graeme Lowdon, jefe de equipo: "Hemos tenido dos semanas muy productivas aquí en Bahrein. Algunos pequeños problemas aquí y allá, como cualquier otro equipo de Fórmula 1, pero en general podemos estar muy satisfechos con el progreso lograd".

"Tenemos un buen paquete base que nos prepara bien para nuestra primera carrera en Melbourne. Es un logro enorme estar donde estamos ahora y estoy extremadamente agradecido y orgulloso de todo el equipo por su duro trabajo".