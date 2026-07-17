Isack Hadjar saldrá último en Spa por un cambio de motor de Red Bull F1

Isack Hadjar, piloto de Red Bull, saldrá este fin de semana, en el Gran Premio de Bélgica que se está disputando en Spa-Francorchamps, desde el fondo de la parrilla, tras montar su quinto motor en lo que va de temporada 2026.

El corredor franco-argelino ha recibido su quinto motor de combustión interna, además del quinto turbocompresor y sistema de escape, superando el máximo permitido de cuatro para todo el curso. Dado que el número de posiciones en parrilla que perdería Hadjar supera las 15, su sanción se convierte en una salida desde el fondo de la parrilla, por lo que el galo se alineará en la 22ª posición para la carrera del domingo.

El jueves, Hadjar ya había aludido a que su racha de cinco carreras consecutivas finalizadas entre los seis primeros, desde el GP de Canadá de mayo, probablemente llegaría a su fin en territorio belga.

"Este fin de semana, creo que otro resultado entre los seis primeros va a ser difícil teniendo en cuenta desde dónde saldré, pero lo intentaremos", dijo Hadjar a 'Canal+ Francia'. "El enfoque principal estará en el ritmo de carrera. No se tratará tanto del rendimiento en clasificación, porque ya sabemos qué esperar.

"Probablemente salgamos 22º en la parrilla, pero Spa es un circuito donde se puede adelantar. Pueden pasar muchas cosas, y sabemos que tenemos un ritmo de carrera decente. Así que espero divertirme el domingo".

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen, su compañero de equipo, también ha montado un nuevo motor, con turbo y escape, pero el cuatro veces campeón del mundo está a salvo porque hasta ahora solo había usado dos unidades de cada pieza.

Lando Norris, vigente campeón del mundo, también ha sido sancionado con 10 posiciones extra porque ha montado su quinta batería de la temporada, superando su asignación de cuatro tras varios problemas de fiabilidad.

Norris y Oscar Piastri montan ambos este fin de semana una nueva parte eléctrica del motor Mercedes HPP, lo que debería mejorar la fiabilidad. La pareja también tiene a su disposición el último motor de combustión de Mercedes, un fin de semana después que los otros equipos cliente, Williams y Alpine.

En otros lugares, Lance Stroll, piloto de Aston Martin, también incurrirá en una sanción en parrilla por instalar un nuevo motor eléctrico Honda MGU-K, con el canadiense siendo relegado otras 10 posiciones, en teoría. Dados los problemas de rendimiento de su equipo, se esperaba que el canadiense saliera atrás de todos modos y parece probable que se alinee 21º, junto a Hadjar.