Mercedes y Williams atacan en Spa: las mejoras para el GP de Bélgica

El Gran Premio de Bélgica supondrá el regreso de la Fórmula 1 a la pista tras una semana de parón y, como suele ocurrir en Spa-Francorchamps, son una amplia mayoría los equipos que llegan al trazado belga con novedades aerodinámicas.

En total, nueve de las once escuderías han confirmado a la FIA sus actualizaciones, mientras que únicamente Ferrari y Aston Martin mantienen exactamente la misma especificación con la que corrieron en Silverstone. De hecho, en cuanto al equipo británico, el AMR26 aún no ha sufrido cambios desde el inicio del curso, pero eso cambiará a partir del próximo fin de semana en Hungaroring.

La mayor parte de los cambios están enfocados en adaptar los coches a las peculiares características de Spa, con nuevos alerones traseros de baja carga o modificaciones para reducir la resistencia. Sin embargo, varios equipos aprovechan dicha cita para introducir piezas de desarrollo que seguirán utilizándose durante las próximas carreras.

Entre los paquetes más destacados aparecen los de Williams, Racing Bulls, Mercedes y Haas, con entre tres y cuatro elementos nuevos cada uno. McLaren también presenta dos novedades centradas en el alerón trasero, mientras que Red Bull, Audi, Alpine y Cadillac completan la lista con evoluciones más específicas.

Mercedes estrenará un alerón trasero de menor carga para Spa, a la ve que optimiza los aletines del tambor de freno trasero y modifica el borde superior del endplate del alerón delantero con el objetivo de responder a los últimos pasos adelante de Ferrari.

El equipo de Carlos Sainz, Williams, llega a Spa con una revisión de los winglets de los conductos de freno traseros, un recorte específico en el suelo y una modificación del perfil principal del difusor, tres cambios que siguen a los cambios de Silverstone.

En la parte alta de la parrilla, McLaren introduce dos modificaciones centradas en el alerón trasero para mejorar el acondicionamiento del flujo de aire y adaptarse a las características del circuito belga.

Red Bull tampoco se ha quedado de brazos cruzados y ha revisado los perfiles de los soportes del alerón trasero para extraer una mayor carga aerodinámica en Spa.

Racing Bulls y Haas son los equipos que más novedades presentan en Spa con cuatro cada uno. La escudería italiana se centra en optimizar el flujo de aire, con cambios en los pontones, el roll hoop, los frenos delanteros y un nuevo alerón trasero. Haas, por su parte, introduce un nuevo alerón delantero, cambios en la esquina delantera del suelo y un beam wing específico para el trazado belga.

Detalle técnico del Williams Foto de: Jake Boxall-Legge