Los "cerebros ocultos" de la F1 2026: conoce los ingenieros de pista de cada piloto

Más que nunca, son el apoyo fundamental de los pilotos en la Fórmula 1. Toda la comunicación, ya sea sobre aspectos técnicos o decisiones estratégicas, pasa a través del ingeniero de carrera. Este año, con las nuevas reglas sobre la gestión de la energía y las tareas adicionales que los pilotos deben realizar en el cockpit, su papel es quizá más importante que nunca. ¿Quiénes son estas personas, que a menudo mantienen una relación personal basada en la confianza mutua con sus pilotos?

Will Joseph - Lando Norris

Nunca cambies un equipo ganador. Lando Norris trabaja con Will Joseph desde su debut en F1. Joseph lleva ya veinte años en McLaren y anteriormente tuvo bajo su responsabilidad a Lewis Hamilton y Fernando Alonso. En 2023, McLaren experimentó brevemente con un sistema de rotación, en el que Jose Manuel López —a quien veremos más adelante— asumió el rol de ingeniero de carrera en algunas carreras, pero aquello se revirtió rápidamente.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Tom Stallard - Oscar Piastri

Un caso particular, ya que Tom Stallard es olímpico, y no uno cualquiera. El británico ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 como remero en ocho con timonel. Lleva años en McLaren y anteriormente fue ingeniero de Jenson Button, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz y Daniel Ricciardo. Desde el debut de Oscar Piastri en 2023 trabaja con el australiano.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Peter Bonnington - Andrea Kimi Antonelli

Probablemente uno de los ingenieros de carrera más conocidos, recientemente incluso subido al podio con su pupilo Antonelli. "Bono" empezó en Jordan y luego pasó a Honda. Cuando los japoneses se retiraron, se fue a Brawn GP, donde trabajó como ingeniero de rendimiento para Jenson Button. En Mercedes fue brevemente ingeniero de carrera de Michael Schumacher y posteriormente durante años el de Lewis Hamilton. Desde el año pasado está "en el oído" de Antonelli.

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Marcus Dudley - George Russell

Marcus Dudley comenzó, al igual que Bonnington, su carrera en F1 con Honda en 2006. Después pasó por otras categorías antes de regresar en 2012. Primero en Marussia y desde 2013 en Mercedes. Allí trabajó con Nico Rosberg y, tras su retirada, pasó a formar parte del equipo de Hamilton, donde en ocasiones sustituyó a Bonnington como ingeniero de carrera. Desde 2023 es el ingeniero titular de Russell.

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Gianpiero Lambiase - Max Verstappen

Lambiase estudió ingeniería mecánica y luego empezó en Jordan, que posteriormente se convirtió en Midland, Spyker y Force India. En esta última etapa trabajó con Paul di Resta y Sergio Pérez. En Red Bull fue ingeniero de Daniil Kvyat. Cuando este fue relegado a Toro Rosso en 2016, Lambiase pasó a trabajar con Verstappen, una colaboración que ya dura diez años.

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Richard Wood - Isack Hadjar

Wood es relativamente nuevo en su rol como ingeniero de carrera, aunque lleva desde 2012 en Red Bull Racing. Anteriormente fue durante cuatro años ingeniero de rendimiento de Sergio Pérez, pero en 2025 se convirtió en ingeniero de carrera de Liam Lawson, y tras la salida de este, continuó en el puesto con su sustituto Yuki Tsunoda. Este año tendrá como piloto a Isack Hadjar.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Carlos Santi - Lewis Hamilton

Carlos Santi trabajó durante años con Kimi Raikkonen y, en realidad, ya se había retirado como ingeniero de pista, pero el pasado invierno fue convencido para ayudar temporalmente a Hamilton. El británico tuvo la temporada pasada a Riccardo Adami como ingeniero, pero no funcionó bien. Ferrari está buscando un sustituto permanente, que podría ser Cedric Michel-Grosjean (sin relación familiar).

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Bryan Bozzi - Charles Leclerc

El ingeniero danés-italiano Bryan Bozzi tiene solo 36 años, pero lleva en Ferrari desde 2012. Empezó como becario en el departamento de aerodinámica y, tras varios puestos, desde 2019 fue ingeniero de rendimiento de Leclerc. En mayo de 2024 asumió el rol de ingeniero de carrera en lugar de Xavi Marcos, y ese mismo mes Leclerc ganó en Mónaco su primer Gran Premio en casa.

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

James Urwin - Alexander Albon

El británico es el ingeniero de carrera de Albon desde su llegada a Williams en 2022. James Urwin siguió el camino clásico hacia la F1, pasando por la European Le Mans Series y el British Touring Car Championship. Está en Williams desde 2014, donde anteriormente trabajó con Lance Stroll y George Russell.

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Gaëtan Jego - Carlos Sainz

Gaëtan Jego es francés y, tras su formación como ingeniero (ESTACA), trabajó para Renault, ART Grand Prix (en GP2, DTM y WEC) y desde 2020 en Williams. Fue ingeniero de carrera de Nicholas Latifi (incluido en 2021 durante el famoso accidente del canadiense en Abu Dabi), Logan Sargeant y Franco Colapinto, y desde el año pasado trabaja con Carlos Sainz.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Alexandre Iliopoulos - Liam Lawson

Alexandre Iliopoulos lleva diez años en Racing Bulls (antes Toro Rosso), aunque previamente trabajó para Michelin. El ingeniero griego ha desempeñado distintos roles en el equipo satélite de Red Bull, desde ingeniero de pista hasta ingeniero de rendimiento senior. Este año debuta como ingeniero de carrera junto a Liam Lawson.

Alexandre Iliopoulos, race-engineer van Liam Lawson. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Pierre Hamelin - Arvid Lindblad

Pierre Hamelin trabajó el año pasado con su compatriota Isack Hadjar, pero este año tendrá bajo su responsabilidad al británico Lindblad. Hamelin comenzó su carrera en F1 con Renault, pero desde 2016 es uno de los ingenieros de carrera habituales del equipo de Faenza. En ese tiempo ha trabajado con pilotos como Daniil Kvyat, Brendon Hartley, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo y Liam Lawson.

Pierre Hamelin, race-engineer van Arvid Lindblad Foto door: Red Bull Content Pool

Chris Cronin/Andrew Vizard - Fernando Alonso

Andrew Vizard ha tenido una larga trayectoria en la F1, desde McLaren, pasando por Manor y Williams, hasta Aston Martin, donde llegó en 2023 y en 2024 se convirtió en ingeniero de carrera de Lance Stroll. Desde el año pasado es ingeniero de Alonso, en un rol compartido con Chris Cronin. Este último ya trabajaba con el español, pero el año pasado fue ascendido dentro de Aston Martin y ahora es ingeniero de carrera senior para ambos coches. Combina esa función de liderazgo con un rol a tiempo parcial como ingeniero de carrera de Alonso.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Gary Gannon - Lance Stroll

El ingeniero estadounidense Gary Gannon comenzó su carrera en los campeonatos CART y ALMS, en Estados Unidos. En 2010 dio el salto a Europa y a la Fórmula 1, donde trabajó sucesivamente en Virgin y Haas, en este último junto a Nico Hulkenberg, Mick Schumacher y Romain Grosjean. El año pasado pasó a trabajar para Aston Martin y Lance Stroll.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Laura Müller - Esteban Ocon

Laura Müller estudió ingeniería automotriz en la Universidad Técnica de Múnich. Ha trabajado en varias categorías, entre ellas como ingeniera de datos y rendimiento para Racing Team Nederland. En 2022 se incorporó a Haas como ingeniera de rendimiento, antes de ser ascendida en 2025 a ingeniera de carrera de Ocon. Recientemente, una curva del circuito urbano de Albert Park en Melbourne fue nombrada en su honor.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ronan O'Hare - Oliver Bearman

Ronan O’Hare es un ingeniero británico de Irlanda del Norte. Estudió mecánica en la Universidad de Ulster y trabajó, entre otros, en Brawn, Mercedes, Toro Rosso y Williams. En 2022 se unió a Haas, donde fue ingeniero de rendimiento de Mick Schumacher y más tarde de Nico Hülkenberg. El año pasado fue ascendido a ingeniero de carrera de Oliver Bearman.

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Jose Manuel López - Gabriel Bortoleto

El español López estudió durante un tiempo en la TU Delft y trabajó durante años en McLaren, entre otras funciones como ingeniero de rendimiento de Lando Norris y, en 2023, incluso como ingeniero jefe en varios Grandes Premios. En 2024 dio un paso atrás y acompañó al piloto de F2 y junior de McLaren Gabriel Bortoleto. En 2025 ambos se trasladaron a Audi, Bortoleto como piloto titular y López como su ingeniero de carrera.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Steven Petrik - Nico Hülkenberg

Steven Petrik es un estadounidense que llegó a Ferrari en 2015 tras pasar por la Universidad de Oxford, donde fue ingeniero de rendimiento de Sebastian Vettel y posteriormente de Carlos Sainz. Tras su paso a Sauber, sustituyó al ingeniero habitual de Valtteri Bottas. Tras la salida del finlandés, en 2025 Petrik pasó a trabajar con Nico Hülkenberg.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Josh Peckett - Pierre Gasly

Comenzó en la Fórmula 1 con Manor —donde también estaba Ocon— y allí trabajó con Will Stevens y Pascal Wehrlein. Los caminos de Peckett y Ocon se separaron, pero volvieron a coincidir en 2020 en Renault. Peckett se convirtió en ingeniero de carrera del francés y lo guió hacia su famosa victoria en Hungría en 2021. Tras la salida de Ocon, Peckett trabajó durante un Gran Premio con el rookie Jack Doohan, pero desde 2025 es el ingeniero fijo de Pierre Gasly.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Stuart Barlow - Franco Colapinto

Stuart Barlow trabajó anteriormente en el WEC y ganó las 24 Horas de Le Mans como ingeniero de rendimiento en pista con Audi Joest. Desde 2019 está en Renault. Cuando el equipo pasó a llamarse Alpine en 2021, el británico se convirtió en ingeniero de rendimiento de Esteban Ocon. El año pasado fue ascendido a ingeniero de carrera, primero de Jack Doohan y después de Franco Colapinto.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

John Howard - Valtteri Bottas

John Howard trabajó casi dieciséis años para el equipo de Enstone, anteriormente Lotus y Renault. Desde 2015 desempeñó un rol en pista como ingeniero trackside. Trabajó, entre otros, con Carlos Sainz, Nico Hülkenberg y, ya bajo el nombre de Alpine, con Fernando Alonso. En 2025 dejó Alpine para regresar esta temporada a la F1 con Cadillac como ingeniero de carrera de Valtteri Bottas.

Foto de: Alpine

Carlo Pasetti - Sergio Pérez

Sergio Pérez también tiene un nuevo ingeniero de carrera. Aunque, ¿realmente nuevo? El mexicano ya conoce a Carlo Pasetti de su etapa conjunta en Racing Point. El italiano fue ingeniero de rendimiento de Pérez en 2020, cuando el piloto ganó el GP de Sakhir en Baréin, su primera victoria en Fórmula 1. Aquello le valió a Pérez un contrato con Red Bull, pero Pasetti continuó trabajando en distintos roles en Racing Point y posteriormente en Aston Martin.

Sergio Pérez herenigd met Carlo Pasetti. Foto door: Cadillac F1 Team