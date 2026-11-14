Opinión

Fórmula 1

Hulkenberg sigue sumando: una garantía en una era de jóvenes promesas

Hulkenberg volvió a puntuar en Brasil pese a una sanción y confirmó su gran momento de forma. En una F1 que apuesta cada vez más por los jóvenes, el alemán demuestra con resultados por qué Audi confía en su experiencia.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 14 nov 2026, 15:01

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

En una Fórmula 1 que mira cada vez más hacia los jóvenes talentos y al próximo fenómeno por descubrir, hay quien sigue demostrando que ciertas cualidades no entienden de edades. Porque el talento puede aparecer muy pronto, y el título mundial de Andrea Kimi Antonelli es la prueba más evidente de ello, pero la experiencia, la inteligencia y la capacidad para leer una carrera son virtudes que el paso del tiempo no desgasta.

De hecho, para algunos pilotos ocurre como con el buen vino: los años no les hacen perder valor, sino todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasa, más evidente resulta el mérito de seguir siendo competitivos al máximo nivel y más valor adquiere todo lo que han construido a lo largo de sus carreras. Fernando Alonso es, sin duda, uno de esos casos, pero no es el único. Hay otro piloto que esta temporada está demostrando por qué Audi decidió confiarle los cimientos de su proyecto: Nico Hulkenberg.

También en Brasil, el alemán consiguió terminar en la zona de puntos con un valioso décimo puesto, pese a recibir una sanción de diez segundos por salirse de la pista y obtener ventaja en su duelo con Franco Colapinto. Un resultado que, sobre el papel, puede no parecer espectacular, pero que tiene un valor importante para Audi, que ha conseguido reducir a solo tres puntos su desventaja respecto a Haas F1 en el Mundial de Constructores.

Otro resultado entre los diez primeros que empezó a construirse el sábado, cuando logró clasificarse sexto bajo la lluvia, una posición que acabaría convirtiéndose en un cuarto puesto en la parrilla gracias a las sanciones de algunos pilotos de los equipos punteros.

¿Por qué es tan importante? No tanto, o mejor dicho, no solo por la posición de salida, sino por lo que representa. Audi sabía que el Gran Premio de Brasil podía ser complicado debido a las limitaciones de su unidad de potencia.

Pero es precisamente en situaciones así cuando la lluvia puede convertirse en una aliada. No solo porque las diferencias entre motores se reducen, sino también porque empiezan a destacar otras cualidades. Lo vimos con Alonso, que firmó una actuación monumental para meter al Aston Martin en la Q3, pero también con Hulkenberg. Porque cuando aparece una oportunidad, hace falta un piloto capaz de aprovecharla.

En una sesión marcada por tantos errores, no equivocarse era probablemente lo más importante. La línea que separaba una salida de pista de conseguir pasar a la siguiente ronda era extremadamente fina. Después, la carrera no fue precisamente sencilla, pero su defensa a ultranza frente a George Russell y la ferocidad con la que fue a buscar los puntos bajo la lluvia en las últimas vueltas confirmaron que todavía tiene mucho que ofrecer.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

El adelantamiento a Arvid Lindblad, que acabaría dándole la décima posición, fue preparado a la perfección. Y es precisamente ahí donde se nota la experiencia.

En lugar de afrontar la curva 3 por la trazada más cerrada, Hulkenberg optó por abrirse y utilizar una línea más amplia. Recorrió más metros, sí, pero también consiguió salir de esa zona con mayor velocidad. Eso le permitió ganar el impulso necesario para ponerse a la altura de su rival en la frenada de la curva 4 y preparar el cruce de trayectorias en la curva 5.

Más allá de un resultado concreto, hay una tendencia que dice mucho más que lo sucedido en Brasil. Desde el parón veraniego, solo dos pilotos de la zona media de la parrilla han sumado más puntos que él: los dos representantes de Racing Bulls, que además cuentan con un coche que a menudo es la referencia de la zona media.

Es cierto que en Interlagos Arvid Lindblad se vio perjudicado por un problema de motor que le obligó a remontar desde el fondo de la parrilla, pero la tendencia es evidente.

El gran rendimiento de Liam Lawson esta temporada le ha valido una renovación más que merecida, pero, si nos fijamos en Lindblad, Hulkenberg ha sumado solo un punto menos que el británico: 12 frente a 13.

Para ponerlo en perspectiva, el siguiente piloto de la zona media que más puntos ha conseguido durante ese periodo es Pierre Gasly, con Alpine, que incluso logró la pole en Monza, pero que se ha quedado en nueve puntos.

Sin embargo, hay otro dato que quizá tenga todavía más valor. Desde Zandvoort, Hulkenberg ha conseguido puntuar en cuatro grandes premios diferentes, cinco si también contamos su séptima posición en la carrera sprint de Singapur.

Solo los pilotos de Racing Bulls han conseguido igualar esa regularidad, lo que confirma que, después de una primera mitad de temporada marcada por algunos errores y episodios de mala suerte, como el abandono antes incluso de tomar la salida en Australia o la piedra de grava que provocó que su coche se apagara en Barcelona, Nico está aprovechando prácticamente todas las oportunidades que se le presentan.

Mientras Audi prepara el terreno para dar su gran salto en 2028, cuando espera empezar a luchar por podios y victorias, ya tiene en casa a un piloto que no solo aporta solidez, sino que se ha convertido en una especie de metrónomo silencioso, capaz de marcar diferencias gracias a un talento y una inteligencia táctica que parecen no envejecer nunca.

Porque, a veces, para construir el futuro no hace falta mirar hacia delante: basta con confiar en alguien que ya se conoce el camino de memoria.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La FIA ya tiene fecha para revisar la apelación de Audi F1 contra Tsunoda en Monza

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Gianluca D'Alessandro





La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 9 h



La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026





El plan de Pirelli para la F1 2027: neumáticos con mayor desgaste con un doble objetivo



Fórmula 1



Fórmula 1 15 h



El plan de Pirelli para la F1 2027: neumáticos con mayor desgaste con un doble objetivo





Mercedes mira a 2027 con preocupación: las claves de una F1 cada vez más igualada



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Mercedes mira a 2027 con preocupación: las claves de una F1 cada vez más igualada

Más de

Nico Hulkenberg





La FIA ya tiene fecha para revisar la apelación de Audi F1 contra Tsunoda en Monza



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Italia



1 d



La FIA ya tiene fecha para revisar la apelación de Audi F1 contra Tsunoda en Monza





Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!





Cuántos años tiene cada piloto de F1 (edad) y cuándo es el cumpleaños



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Cuántos años tiene cada piloto de F1 (edad) y cuándo es el cumpleaños

Más de

Audi





Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?





¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Últimas noticias





Jack Miller no descarta probar otros campeonatos más allá del motociclismo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



7 h



Jack Miller no descarta probar otros campeonatos más allá del motociclismo





Vowles explica por qué el revés de Williams en 2026 es incluso positivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 7 h



Vowles explica por qué el revés de Williams en 2026 es incluso positivo





Mano dura, confianza y títulos de F1: la lección de vida detrás del éxito de Wolff en Mercedes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 h



Mano dura, confianza y títulos de F1: la lección de vida detrás del éxito de Wolff en Mercedes





La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 9 h



La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse