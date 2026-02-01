Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Hülkenberg, ilusionado con el estreno de Audi en la Fórmula 1

Audi cerró el shakedown en Barcelona con una jornada especialmente productiva. Nico Hülkenberg habla de kilómetros valiosos y califica la semana de pruebas —pese a los problemas iniciales— como positiva.

Mike Mulder
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Audi ha concluido su shakedown en Barcelona con una clara mejoría. Mientras que el nuevo equipo se encontró a comienzos de semana con diversos (pequeños) problemas propios de la fase inicial, en la última jornada logró completar más de 140 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Según Nico Hulkenberg, quizá fue el mejor día hasta ahora para el proyecto alemán de Fórmula 1. "Creo que sin duda fue uno de nuestros mejores días, probablemente el mejor", recordó al hacer balance del shakedown. "Más de 140 vueltas, una buena cantidad de kilómetros para el coche, para todos los componentes y también para la unidad de potencia. Poder completar este tipo de distancias es muy importante para nosotros".

"Precisamente para un coche y una unidad de potencia completamente nuevos, probar la fiabilidad es crucial", continuó Hülkenberg. "Cada vuelta genera datos que ahora pueden analizarse en profundidad. De nuevo hemos aprendido muchas lecciones. Tenemos mucha información que procesar la próxima semana".

Sobre los test:

Esa información debería traducirse en mejoras del coche de cara al test oficial de F1 en Baréin, pero también ambos pilotos utilizarán los datos la próxima semana en la sede para familiarizarse aún más con el R26 en el simulador. "Eso es algo que espero con ganas", adelantó Hülkenberg. "Y luego, en unos diez días, rumbo a Bahrein".

Elogios para Bortoleto

Audi afronta la temporada con la misma pareja de pilotos que el año pasado, cuando aún competía bajo el nombre de Sauber: Hülkenberg está acompañado por el joven Gabriel Bortoleto. El alemán se muestra especialmente satisfecho con su colaboración con el brasileño. "Compartimos absolutamente todo. En beneficio del equipo, pero también para empujarnos y ayudarnos mutuamente. Realmente trabajamos como un equipo".

Según Hülkenberg, esa apertura acelera el proceso de aprendizaje en una etapa en la que Audi espera dar pasos importantes hacia adelante.

Sobre Audi:

