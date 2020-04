Hulkenberg cree que es el momento de que Hamilton pase a los hechos

Lewis Hamilton fue muy claro el fin de semana en el que se iba a disputar el Gran Premio Australia 2020, cuando el campeón criticó públicamente a la máxima categoría por haber viajado a Melbourne a pesar de la crisis del coronavirus que estaba empezando a afectar a muchos países.

Hamilton recibió muchos elogios por sus declaraciones, pero también críticas porque cuestionó el viaje de la F1, pero él mismo voló a Melbourne. Especialmente la frase del inglés "El dinero es el rey" ("El dinero es el rey") en respuesta a por qué la Fórmula 1 llegó a Australia, es la que Nico Hulkenberg considera que debería cobrar un nuevo sentido.

Hulkenberg cree que el de Mercedes ahora tiene la oportunidad de dejar las palabras y pasar a los hechos después de que algunos pilotos de Fórmula 1 (como Sainz y Norris) ya hayan renunciado a parte de su sueldo.

"Ahora yo tengo fácil comentarlo, por supuesto, porque no me concierte", dice Hulkenberg sonriendo en una entrevista con 'Auto motor und sport'. El alemán acabó contrato con Renault a finales de 2019.

"Creo que los pilotos tienen que apoyar a sus equipos, especialmente en los momentos en que las empresas tienen que luchar por sobrevivir", explicó.

"Los jugadores de fútbol también están renunciando a parte de sus salarios. No hacer nada no sería justo para las personas del equipo que ganan lo normal, que tienen que pagar una casa y sufren pérdidas, no es justo. Aquellos que ganan más y tienen un colchón mayor, también deberían ser más generosos. Ahora, los pilotos también están obligados”, dijo el alemán.

"Con su frase 'el dinero es el rey', Lewis demuestra cómo le va", finalizó el ex piloto de Fórmula 1.

