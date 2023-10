Horner: "Verstappen no solo quiere ganar en la F1, quiere dominar"

Max Verstappen logró este sábado su tercer título consecutivo de Fórmula 1 en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar, para asegurar una corona que parecía suya desde la primera fase de la campaña.

Pero aunque el RB19 ha sido el mejor coche de la categoría, el jefe de Red Bull, Christian Horner cree que el coche ha mejorado aún más gracias a la necesidad del neerlandés de demostrar lo bueno que es.

En lugar de tomarse las cosas con calma y no arriesgar siempre, el británico sostiene que la mentalidad de Verstappen es que debe ganar por el mayor margen posible. "No deja nada en la mesa", dijo Horner. "Lo quiere todo. Y eso impulsa y motiva internamente al equipo. Creo que es implacable en su búsqueda del rendimiento. No sólo quiere ganar: quiere dominar".

"Eso se ve en cualquier gran deportista. Su búsqueda de la excelencia y la persecución [a sus rivales], y no sólo querer ser el primero, [sino] sin duda dominar, es un sello distintivo [de] lo que le hace un talento tan excepcional".

Horner cree que lo que Verstappen ha demostrado en este 2023 no es solo la confirmación del talento natural que ha tenido desde que llegó a la Fórmula 1, sino también una madurez añadida que le ha convertido en un piloto completo.

"Creo que en general siempre tuvo la velocidad desde el mismo momento en que se sentó en el coche, y creo que ahora la acopla con la experiencia", añadió Horner. "Llegó a la F1 como un diamante en bruto, pero ahora es un diamante muy pulido. Creo que ha mantenido todos esos atributos que tenía, pero ahora aporta experiencia y la combina con eso".

"Algunas de las carreras que ha hecho este año han sido tan buenas que han superado todas nuestras expectativas. Creo que Max como piloto ha seguido evolucionando, ha seguido creciendo, y el nivel al que está ahora, y la forma en que es capaz de leer las carreras y de gestionar los neumáticos, la fuerza mental que tiene en los momentos de alta presión, es absolutamente excepcional".

El propio Verstappen cree que asumir muchas lecciones de vida en los últimos años ha ayudado a elevar su propio potencial en el coche. "Sigo intentando mejorar", comentó. "Y, por supuesto, no creo necesariamente que me haya convertido en un piloto más rápido, pero tienes mucha más experiencia en el coche. Creces como piloto, creces también, creo, como persona en la vida".

"Creo que todas estas cosas, si las comparo con mi primera temporada en la Fórmula 1, te ayudan mucho a enfrentarte a todo tipo de situaciones de presión a lo largo del fin de semana; todo lo que te puedan echar encima y en condiciones difíciles, por ejemplo. Al final se trata de intentar rendir en cada gran premio, lo que creo que es muy difícil en la F1", explicó el ya tricampeón.