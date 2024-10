Horner apoya a los comisarios y cree que la sanción a Norris fue "clara"

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, ha respaldado a los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos por la penalización impuesta a Lando Norris tras la batalla que mantuvo con su rival por el título, Max Verstappen, calificándolo como un caso "en blanco y negro", en el sentido de que fue clara.

El británico luchaba por el último cajón del podio en el Circuito de las Américas cuando buscó el adelantamiento por el exterior de la curva 12, momento en el que Verstappen se defendió con solidez, con ambos coches saliéndose de la pista y continuando, y con el Norris manteniendo la posición.

McLaren esperaba que el vigente campeón fuera investigado por forzar a su piloto a salirse de la pista cuando se defendía, de forma similar a lo que le había ocurrido a George Russell al principio de la carrera en la batalla con Valtteri Bottas, pero los comisarios decidieron, en cambio, que Norris era el culpable, y le impusieron una penalización de cinco segundos por salirse del trazado y ganar ventaja.

El equipo con sede en Woking condenó la decisión que invirtió las posiciones en la clasificación final, y Verstappen amplió su ventaja a 57 puntos en la general del Mundial, mientras que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, sugirió "parcialidad" en la toma de decisiones.

Pero Horner insistió en que la decisión fue la correcta, y lo explicó así: "La carrera entre los dos fue competitiva y genial de ver y, obviamente, todos los pilotos saben perfectamente cuáles son las reglas. Hablan de estos temas, y de curvas concretas en las reuniones informativas con los distintos comisarios de pista, de la FIA y directores de carrera".

"El adelantamiento se hizo fuera de la pista. De hecho, hemos estado en el extremo opuesto aquí, creo que contra Kimi Raikkönen [en 2017, cuando Verstappen fue penalizado y perdió el tercer puesto frente al finlandés]. Así que para nosotros, estaba claro como el agua que el adelantamiento se había hecho fuera de la pista, por lo que Lando debería haber devuelto la plaza. Decidió no hacerlo, así que hubo una penalización. Para nosotros fue un escenario en blanco y negro [clarísimo]".

Sobre la inconsistencia percibida en la actuación de los comisarios a lo largo del fin de semana, en particular, con Russell y Yuki Tsunoda, puesto que ambos fueron penalizados cuando estaban en el interior de la curva por empujar fuera a sus rivales, el jefe del equipo de las bebidas energéticas respondió: "Creo que es muy difícil para los comisarios, y cada incidente es diferente, así que tienes que analizar cada uno individualmente".

"Cuando eres tú el que lo recibe, no es agradable. Como he dicho, hemos estado en el lado receptor [de la sanción] en numerosas ocasiones, no sólo en esta pista, sino en otras. Así que todos saben lo que está en juego. Lo que quizás no entendí es que estaba claro que iba a haber una penalización, o parecía bastante claro, y también la ventaja de coche y de neumáticos que tenía McLaren en ese momento de la carrera. Parecía que iba a devolver la posición en la curva 1, pero había cierta confusión. Si la hubiera devuelto inmediatamente, probablemente habría tenido ritmo suficiente para hacer el adelantamiento".

Verstappen ya había empujado a Norris en la primera curva de la carrera, en un movimiento que permitió al ganador de la carrera, Charles Leclerc, pasarles por el interior y ponerse en cabeza. Ese incidente no se investigó a pesar de tener similitudes con el movimiento que le valió al neerlandés una penalización en el GP de Las Vegas de la temporada pasada, cuando luchó con Leclerc en la primera vuelta.

Pero Horner insistió: "Hemos discutido esto muchas, muchas veces. Se remonta a Niki Lauda haciendo una súplica a Charlie Whiting de simplemente dejar correr. Se acordó entonces que sería para la primera vuelta, ahora se trata mucho de dejar correr en la primera curva, este fue un caso clásico de eso, y todos lo saben".

Dada la importancia de la decisión en la batalla entre ambos por el Mundial de Pilotos, y con la creencia de Norris de que el veredicto fue precipitado, se le preguntó a Horner si creía que los comisarios podrían haber celebrado una audiencia después de la carrera.

"El problema es que, de nuevo, tenemos el argumento de que queremos a la gente adecuada en el podio", explicó Horner. "Así que tienes esto... Ha ocurrido tantas veces que en realidad creo que los comisarios lo resolvieron con bastante rapidez y decencia", finalizó.