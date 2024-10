McLaren ve "inapropiada" la sanción de la FIA en el Norris-Verstappen

Lando Norris atrapó a Max Verstappen en los últimos giros de la carrera y empezó a ejercer una fuerte presión sobre su rival por el título de la temporada 2024 de Fórmula 1, aunque cada uno de sus intentos de pasar los paró el neerlandés. En la vuelta 45, el británico se puso en paralelo, y ambos acabaron por fuera de la pista, aunque pudo ponerse por delante, mientras que el muro de McLaren le dijo a su piloto que no devolviera la posición.

Así fue la polémica acción: Fórmula 1 Vídeo: la sanción que hizo a Norris perder el podio ante Verstappen

Sin embargo, el inglés no pudo crear una ventaja sobre el de Red Bull lo suficientemente grande como para que no le afectase la sanción de cinco segundos, y perdió el podio por nueve décimas. Su director, Andrea Stella, dijo que no tenía "ninguna duda" de que su piloto hizo lo correcto, ya que ambos monoplazas estaban por la escapatoria, lo que sugería que los dos obtuvieron ventaja más allá de los límites.

"Mi opinión es que la forma en que los comisarios interfirieron en esta hermosa batalla del automovilismo fue inapropiada, porque los dos coches se salieron de la pista", dijo a Sky Sports F1. "Así que ambos ganaron ventaja, es una pena porque nos cuesta un podio, nos cuesta una carrera en la que seguimos siendo pacientes. Después de que nos apretara en la primera vuelta y la primera curva, lo aceptamos".

"Dicho esto, está muy clara nuestra posición, ese tipo de decisión de los comisarios no se puede apelar, para nosotros, el capítulo está cerrado y pasamos a la siguiente carrera", afirmó el italiano.

Cuando se le preguntó sobre si había alguna posibilidad de que Lando Norris hubiera devuelto la plaza, Andrea Stella consideró que no era necesario, y afirmó que comprobaron "dos veces que ambos coches se salieron de la pista", lo que era una "maniobra correcta". El piloto británico afirmó que el tiempo que tardaron los comisarios en tomar la decisión de imponerse un castigo de cinco segundos debió significar que se trataba de algo al límite.

También señaló que la maniobra de Max Verstappen en la primera vuelta, que también provocó la situación en la que ambos estaban fuera de la pista, se permitió, mientras que en su intento por ponerse tercero, no: "Es imposible saber [si devolver la posición habría funcionado], los comisarios no pueden tomar una decisión durante unas vueltas, así que no es una decisión fácil, o habría llegado un poco antes".

"Lo intenté, y él se salió de la pista, unos metros fuera, así que entró demasiado fuerte, y también consiguió ventaja con lo que hizo, pero yo no hago las reglas", dijo el británico a Sky Sports F1. "Tengo que volver a ver la salida, yo estaba muy cerca, y Max [Verstappen] fue a por un hueco pequeño, desde dentro del coche es más difícil decir algunas cosas, y también fácil otras".

"Tiene derecho a hacerlo, pero, de nuevo, se salió completamente de la pista, así que tengo que volver a verlo", continuó. "Defiende saliéndose de la pista, adelantándome fuera del circuito, pero no me voy a quejas. Max pilotó y se defendió bien, hicimos una buena carrera juntos, pero las reglas son las reglas".