Por qué McLaren no le dijo a Norris que devolviera la posición a Verstappen

El equipo de Woking explicó por qué no pidieron a Lando Norris que dejara pasar a Max Verstappen después de su batalla en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, que provocó que los comisarios le impusieran una sanción y perdiera el podio. En los últimos compases de la cita en el Circuito de las Américas, el británico estaba presionando al neerlandés, y finalmente se lanzó a por él en la recta trasera del trazado.

El de Red Bull tenía el interior para la curva a izquierdas, y alargó la frenada, antes de salirse de la pista y llevar consigo al de McLaren a la escapatoria. El inglés mantuvo la posición hasta el final, pero la FIA le castigó con cinco segundos por salirse del asfalto y ganar ventaja, lo que le relegó a la cuarta plaza, por detrás de su rival.

Se trató de una penalización más leve que los habituales diez segundos, porque los comisarios aceptaron que Lando Norris no tuvo más remedio que salirse debido a la trazada de Max Verstappen. Él y su equipo discutieron brevemente si debía devolver o no la posición, y dado que el británico tenía el coche más rápido y ventaja con los neumáticos, quizá podría haber tenido más intentos para adelantar, pero la escudería estaba tan segura de que ganó su podio de manera eficaz y no tenían motivos para dejar pasar a su contrincante.

"Hubo un acuerdo total por parte de todas las personas involucradas en esa interpretación, esa situación no necesitaba ser investigada y, en todo caso, pensamos que la investigación debería ser por el adelantamiento de Max [Verstappen] a Lando [Norris] fuera de la pista", dijo Andrea Stella. "Eso es lo que pensamos que iba a pasar cuando vimos que el caso se estaba investigando, así que, para nosotros, no había necesidad de devolver la posición".

El neerlandés se libró de la sanción porque se consideró que estaba por delante en el vértice, pero, según el director de los de Woking, el hecho de que no pudiera mantener su propio coche en pista, significa que su excursión por fuera del trazado y la de su piloto se anulaban mutuamente: "Creo que estar por delante del vértice, en relación con la interpretación de adelantamiento, no es lo relevante".

"Creo que el coche que defiende va recto en el vértice, hemos comprobado el vídeo varias veces, va recto, se sale de la pista tanto como Lando y no da ninguna oportunidad a Lando de completar la maniobra", señaló. "Ambos coches se salen del circuito, así que creo que ambos ganan ventaja, si es que la ganan, así que, para nosotros, esa maniobra es, al menos, neutral, pero cuando vi que estaba bajo investigación, estaba bastante seguro de que era porque Max echó a Lando fuera de la pista".

"De hecho, le dijimos a Oscar [Piastri] inmediatamente que se asegurara de cerrar la brecha a menos de cinco segundos de Max, porque podía haber una posición en juego, así que, la interpretación de esa situación entre McLaren y los comisarios era totalmente opuesta", sentenció.

