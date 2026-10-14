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Por qué Horner prohibió mencionar a Mercedes cuando Red Bull empezó a fabricar su motor de F1

Christian Horner explica por qué tuvo que obligar a sus empleados en Red Bull a dejar de mencionar a Mercedes en "The Autosport Interview".

Ewan Gale

Publicado: 14 oct 2026, 18:04

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Christian Horner

Foto de: Autosport .

Christian Horner, exdirector general y jefe del equipo de Red Bull de F1, ha revelado por qué prohibió a los empleados del departamento de unidades de potencia utilizar el nombre de su acérrimo rival, Mercedes.

La escudería con sede en Milton Keynes había disfrutado de una fructífera colaboración con Honda tras un final turbulento de su etapa con los motores Renault, volviendo a la lucha por el título a principios de la década de 2020 junto al fabricante japonés, lo que permitió poner fin al dominio que Mercedes había ejercido desde 2014 cuando Max Verstappen se alzó con su primer campeonato de pilotos en 2021.

Pero un año antes, Honda había anunciado su salida de la F1 como fabricante de motores al final de lo que acabaría siendo el año de gloria del holandés —una decisión de la que se retractaría para asociarse con Aston Martin de cara a 2026—, lo que dejó a Red Bull buscando un nuevo proveedor de motores para 2022 y años posteriores.

Horner y el resto de la jerarquía de Red Bull optaron por la vía más audaz: crear un departamento interno de sistemas de propulsión para convertirse en su propio fabricante de equipos originales (OEM) y plantar cara a los proveedores más consolidados, como Mercedes, Ferrari y Renault —este último se retiraría—.

Y aunque se llegó a un acuerdo con Honda para continuar la colaboración entre 2022 y 2025 bajo la denominación RBPT, Red Bull se asoció con Ford para empezar a desarrollar desde cero la unidad de potencia necesaria para cumplir con la nueva normativa de 2026, lo que dio lugar a una agresiva campaña de contratación liderada por Horner.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, en el marco de "The Autosport Interview", Horner explicó lo siguiente: "Llegamos a un acuerdo con Honda, ya que se iban a retirar, para que todo su personal del Reino Unido, que estaba compuesto por personal operativo y algunas personas relacionadas con las baterías, se incorporara a la empresa.

"Pero teníamos que empezar desde cero. Era una startup", recuerda.

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A pesar de la incorporación de personal procedente de la empresa ya existente, así como de la organización de Honda, aún quedaban muchos puestos por cubrir: "Entrevistaba a mucha gente de Mercedes, intentando convencerles de que se unieran a este nuevo y descabellado proyecto, pero utilizando lo que habíamos hecho con el chasis como argumento para decir: 'Mirad, lo hemos conseguido con el chasis; podemos hacerlo con el motor si contamos con las personas adecuadas", añadió Horner.

"Y, por supuesto, hay varias empresas en el Reino Unido —la más destacada es Mercedes, además de Cosworth e Ilmor—, pero en los últimos 25 años no se había creado ninguna nueva empresa dedicada a la fabricación de motores en el Reino Unido".

"Así que lo que había en Mercedes era una especie de organización estancada en la que la gente casi estaba esperando a que muriera alguien para poder avanzar".

"Así que, al decir que íbamos a crear esto en el Reino Unido, lo cual fue una decisión clave, ya que se debatió si 'nos asociábamos con AVL y lo hacíamos en Austria', con sede en el Red Bull Ring o donde fuera, pero tras haber convencido a los accionistas de que teníamos que estar en el Reino Unido, descubrimos que disponíamos de espacio dentro del campus, en un edificio que antes era una fábrica de plástico de burbujas, al que pudimos realizar una 'pequeña reforma', lo que supuso desmontarlo todo excepto una estructura de acero, y construir una nueva fábrica en 55 semanas y empezar a contratar a las personas adecuadas", añadió.

Entre las "personas adecuadas" incluía el fichaje de varios miembros clave de Mercedes, liderados por Toto Wolff. Horner y Wolff han tenido enfrentamientos muy acalorados a lo largo de los años, especialmente cuando Verstappen se disputaba el título de pilotos con Lewis Hamilton, una rivalidad que se prolongó hasta el dominio de Red Bull en los primeros años de la era del efecto suelo en la F1.

"Ese [eproceso de contratación] fue un tira y afloja por el talento, y yo estaba reclutando de forma agresiva: Ben Hodgkinson [director técnico de RBPT, anteriormente ingeniero sénior en Mercedes HPP] fue una incorporación clave al inicio, Pip Clode [jefe de diseño mecánico para la recuperación de energía de RBPT, anteriormente jefe del equipo de conceptos de Mercedes HPP] con su llegada en el ámbito del turbo, y Phil Prew [director de ingeniería de RBPT, anteriormente ingeniero jefe de Mercedes HPP]. Conseguimos atraer a muchísima gente con talento procedente de HPP".

"Y luego, por supuesto, dar una oportunidad a personas que teníamos en la empresa que quizá quisieran dar ese paso hacia otras áreas de la organización, lo que brindó a los talentos la oportunidad de probar algo diferente".

"Había departamentos que se iban a ver afectados por ambos, así que, por ejemplo, el departamento de electrónica tuvo que crecer de la noche a la mañana para dar cabida tanto al chasis como al motor, y nunca antes había fabricado mazos de cables para motores. Así que fue un periodo realmente dinámico".

"Contratamos a personas con una personalidad extraordinaria, como Steve Brodie [responsable de operaciones de motores de combustión en RBPT], procedente de Mercedes [donde era responsable en pista y de la inspección final], y todos ellos aportaron tanta energía y pasión al proyecto que fue una época muy emocionante. Había muchas preguntas, incluso a nivel interno, porque Honda había fabricado un motor que nos daba la capacidad de luchar por los campeonatos codo con codo con Mercedes".

Pero con esa afluencia de personal y conocimientos surgieron comentarios sobre "lo que solíamos hacer", algo que Horner estaba decidido a erradicar.

"Había un ambiente increíble dentro de la organización para poner en marcha esta entidad y, por supuesto, estás dando la bienvenida a gente de la oposición, del enemigo".

"Así que se decía mucho 'bueno, en Mercedes hacíamos esto y en Mercedes hacíamos aquello', así que al final se prohibió en las reuniones: no dejábamos mencionar a Mercedes; pasó a ser el 'Equipo B'", explicó.

Puedes ver aquí la entrevista completa de "The Autosport" con Christian Horner.

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