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Helmut Marko estalla contra Horner por Verstappen: "Es una mentira absoluta"

Helmut Marko responde a Christian Horner tras una explosiva nueva afirmación relacionada con Max Verstappen

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

La próxima autobiografía de Christian Horner, Drive, ya está levantando una enorme polvareda antes de su publicación el 22 de octubre. El exjefe de equipo de Red Bull, que abandonó la escudería de Milton Keynes en 2025, ha aprovechado su libro para lanzar varias revelaciones impactantes sobre su etapa al frente de uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1.

Una de las afirmaciones más controvertidas de Christian Horner gira en torno al fichaje del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen. Según Horner, el antiguo asesor de Red Bull Motorsport Helmut Marko no quería en absoluto al joven Verstappen en el equipo y asegura que fue su padre, Jos Verstappen, quien tuvo que desempeñar un papel decisivo para que la operación acabara saliendo adelante.

Pero Marko no está dispuesto a dejar que esa versión de la historia quede sin respuesta.

"Una mentira absoluta"

En declaraciones al medio austriaco oe24, Marko restó importancia a la versión de los hechos ofrecida por Horner.

"Intento ignorarlo en la medida de lo posible", aseguró Marko. Sin embargo, rápidamente señaló al expiloto de Fórmula 1 y actual experto de Sky Sports Ralf Schumacher, que salió enérgicamente en su defensa. "Ralf Schumacher lo explicó muy bien".

Ralf Schumacher criticó recientemente el libro de Christian Horner y calificó con contundencia el relato del británico sobre el fichaje de Max Verstappen como "una mentira absoluta".

Schumacher recordó su propia versión de los acontecimientos: "Marko se acercó a Max cuando apenas tenía 11 años y medio. En aquel momento, Jos dijo que todavía era demasiado pronto para él. El doctor, como ya le conocéis, se molestó un poco y dijo: 'Vale, si no queréis, pues que así sea'".

Marko confirmó la versión de Schumacher y explicó que, simplemente, aquel no era el momento adecuado durante los primeros años de Verstappen en el karting.

"Salió bien tal y como ocurrió. Max ya tenía éxito en el karting por entonces y nosotros no teníamos ni idea de aquello. Más tarde, en Fórmula 3, volvimos a acercarnos y así fue como comenzó esta historia de éxito sin precedentes", explicó Marko.

Marko tuvo que imponerse a Horner en Barcelona

Las malas relaciones entre Horner y Marko han quedado ampliamente documentadas, especialmente después de la lucha de poder que se produjo tras la muerte del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, y que acabó desembocando en la salida de Horner.

Como último y contundente contraataque a la versión de Horner, Marko aseguró que en realidad fue el propio británico quien intentó frenar el histórico ascenso de Verstappen al primer equipo de Red Bull en 2016.

"Yo llevé a Max a la Fórmula 1 y tuve que imponerme a Horner para su primera carrera con Red Bull en Barcelona", recordó Helmut Marko, en referencia a la legendaria victoria de Verstappen en su debut con el equipo en el Gran Premio de España de 2016. "Él pensaba que Max era demasiado joven, demasiado inexperto...".

Con el libro Drive de Horner previsto para llegar a las librerías a finales de octubre, esta amarga guerra de declaraciones sobre quién descubrió realmente a uno de los pilotos más dominantes de la Fórmula 1 moderna parece que no ha hecho más que empezar.

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