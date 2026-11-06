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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

A qué hora es la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla

Apunta a qué hora se disputa este sábado la clasificación del GP de Sao Paulo de F1 2026 en Interlagos, Brasil, cómo puedes verlo y mucho más.

Jose Carlos de Celis

Editado: 6 nov 2026, 19:20

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Este sábado 7 de noviembre se disputa la clasificación del GP de Sao Paulo o GP de Brasil de F1 2026, la última cita de este triplete antes de una semana de descanso y de otro triplete (en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) para acabar. Apunta aquí los horarios y todos los detalles de la jornada del sábado de F1 en Interlagos y no te pierdas nada.

A qué hora es la clasificación de F1 en Brasil este sábado

A qué hora es la clasificación del GP Brasil de F1 : a las 19:00h de España

: a las 19:00h de España A qué hora es la clasificación del GP Brasil de F1 en horario local: a las 15:00h

Puesto que en Brasil hay cuatro horas más que en España, la clasificación del GP de Sao Paulo será a las 15:00h locales (hora habitual) pero las 19:00h de España, por la tarde-noche.

En Latinoamérica, los horarios so mucho más amables, siendo la clasificación del GP de Sao Paulo o de Brasil a las 12:00h de México, las 13:00h de Colombia, Perú o Ecuador, a las 14:00h de Bolivia, Paraguay o Venezuela y a las 15:00h de Argentina o Chile.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en Brasil?

La clasificación del GP de Sao Paulo de F1 sigue el formato habitual, porque por primera vez desde que se instauró el formato, no es un fin de semana al sprint (ya no quedan rondas sprint este año hasta 2027), así que tendremos las habituales tres rondas: Q1, Q2 y Q3. La Q1 de Brasil, que empieza el sábado a las 19:00h de España (15:00h locales), dura 18 minutos y en ella participan los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Brasil es en torno a las 19:25h de España, 15:25h locales, y en ella estarán los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo de esa ronda quedarán ya clasificados del 17º al 22º.

El momento clave de la clasificación del GP de Brasil de F1 2026 es la Q3, de 12 de minutos, sobre las 19:40h de España o 15:40h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla para el domingo.

A qué hora es la FP3 del GP de Brasil de F1 el sábado

A qué hora son los Libres 3 del GP de Brasil de F1 2026 : a las 15:30h de España

: a las 15:30h de España A qué hora son los Libres 3 del GP de Brasil de F1 2026: a las 11:30h

La primera sesión de F1 del sábado de Brasil es la FP3, última sesión de libres, una hora de entrenamientos que empezará a las 11:30h locales y por tanto será a las 15:30h de España.

Cómo ver por la tele la clasificación de F1 en Brasil

Como siempre, en España para ver la F1 y la clasificación del GP de Brasil de F1, hay que estar suscrito al Plan Motor o Plan Esencial de DAZN F1, mientras que esa imagen también la pueden ver quienes tengan en Movistar + el Paquete Motor o en Vodafone TV alguno de los dos planes de DAZN. Recuerda además que con DAZN también este fin de semana puedes ver el GP de Qatar de MotoGP.

Apunta también:

Para ver la Qualy de F1 en Brasil desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si la quieres ver en Argentina, tienes que hacerlo por ESPN vía Disney + o por Fox Sports Argentina, mientras que en Brasil tienen acceso a la clasificación del sábado los suscriptores de Izzy o de Sky.

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con siete.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco; Lando Norris, con tres; Max Verstappen, con dos y Pierre Gasly y Lewis Hamilton con una.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: 12 de Mercedes (entre ellas las 10 primeras), luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego dos de Red Bull en Malasia y Singapur, luego otra de Mercedes (la 12ª) y la última de Ferrari, de Hamilton, la primera y única de los del Cavallino este año.

Qué pilotos de F1 ya han hecho pole en Brasil

Cinco pilotos empatan a tres pole position de F1 en Brasil: Hamilton, Mika Hakkinen, y tres pilotos locales, Rubens Barrichello, Felipe Massa y Ayrton Senna.

De la F1 actual, Alonso hizo la pole en Brasil en 2005, Nico Hulkenberg en 2010, Bottas en 2017 y 2021, Verstappen en 2019 y 2023 y Norris en 2024 y 2025, las dos últimas.

¿Es importante salir desde la pole en Brasil para ganar en F1?

Esta será la carrera 43ª de la historia de la F1 en Interlagos. En las 42 anteriores, en 19, es decir, en el 45,24 %, ha ganado el piloto que salía primero. Eso hace que en el 54,76% de las carreras en Interlagos ha ganado un piloto que partía desde otra posición (13 veces desde la segunda posición, tres veces desde la 3ª, tres veces desde la 6ª y una vez desde la 5ª, 8ª, 10ª y 17ª).

Los resultados del GP de Brasil 2026 de F1 hasta ahora

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

0.040 S 213.510 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

0.061 S 213.331 Ver resultados

FP2

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