Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen aprieta la pelea en Brasil; Alonso y Sainz sufren antes de la clasificación

Verstappen lideró los Libres 3 de Brasil por 25 milésimas sobre Antonelli, con cuatro equipos en dos décimas. Hamilton sufrió problemas mecánicos y los españoles quedaron atrás: Alonso fue 18º y Sainz, 19º.

Pol Hermoso

Publicado: 7 nov 2026, 15:31

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Tres entrenamientos, tres líderes y tres equipos distintos. Si alguien esperaba que el sábado despejara quién manda en Brasil, Interlagos le dejó con las mismas dudas y más ganas de clasificación. Después de Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen se apuntó los Libres 3 con un 1:11.622, pero sin espacio para presumir: el Mercedes del ya campeón quedó a solo 25 milésimas y los cuatro primeros se agruparon en una décima.

Arriba cabe cualquiera; abajo, Fernando Alonso y Carlos Sainz tienen bastante más que remar.

Verstappen terminó delante, aunque su fin de semana exige mirar mucho más allá del cronómetro. El cambio de motor le condena al fondo de la parrilla del domingo, así que esa velocidad tendrá que servirle para remontar. Antonelli, por su parte, sigue corriendo como si aún tuviera un Mundial que resolver: segundo y pegado al Red Bull, con Norris tercero y George Russell cuarto. McLaren continúa en la conversación y el otro Mercedes también se acercó. Elegir favorito en seco ya era complicado; con la lluvia amenazando la clasificación, todavía más.

Ferrari también consiguió meterse en ese pañuelo, al menos con Charles Leclerc. Después de describir el viernes como uno de los peores del año en cuanto a sensaciones, el monegasco encontró un coche más competitivo y se quedó a dos décimas de Verstappen. Con Oscar Piastri a tres, los cuatro grandes tenían argumentos para ilusionarse. Otra cosa será convertirlos en posiciones de salida: los dos Ferrari arrastran diez puestos de sanción y Russell, cinco. La clasificación ordenará los tiempos; las penalizaciones volverán a barajar la parrilla.

La otra cara de Ferrari estuvo en el garaje de Lewis Hamilton. Primero llegaron las vibraciones en el motor; después, el humo, la petición de regresar a boxes y los mecánicos preparados con extintores. El británico se bajó del monoplaza y perdió una parte importante del último ensayo, dejando al equipo con trabajo y preguntas antes de la clasificación. Bastante tenía Ferrari con recuperar el rendimiento como para añadir ahora otra preocupación mecánica.

Para Alonso y Sainz, el sábado tampoco trajo el empujón que necesitaban. El asturiano acabó decimoctavo con un Aston Martin que sigue pagando demasiado en las rectas, especialmente en el tercer sector. La Q2 no queda a una distancia imposible —Oliver Bearman, decimosexto, estaba aproximadamente a una décima—, pero tocará pelearla sin margen. Sainz terminó justo detrás, decimonoveno, con un Williams al que tampoco le salen los tiempos. Si la clasificación mantiene este escenario, los españoles tendrán que sudar para superar el primer corte.

Aston Martin, además, volvió a encontrarse con una vieja preocupación. Después de celebrar la fiabilidad del viernes, un problema en el ERS dejó a Stroll un buen rato en boxes. Por delante, Racing Bulls ofrecía una imagen mucho más convincente: Arvid Lindblad y Liam Lawson encabezaron la zona media, con Audi y Alpine entre los perseguidores. Y en Haas hubo un pequeño apunte para Rafael Cámara, que en su tercera sesión como titular terminó por delante de Bearman. Son libres, sí, pero también una referencia agradable para quien acaba de llegar.

Todo esto dejó la última hora de preparación en seco. Falta saber cuánto servirá si el agua aparece cuando empiece la clasificación y obliga a buscar agarre donde hasta ahora había certezas. Brasil llega al momento de la verdad con cuatro equipos muy cerca, varios favoritos penalizados y dos españoles necesitados de encontrar algo más. El ensayo terminó; ahora viene la parte en la que una décima deja de ser una curiosidad.

Resultados de los Libres 3 del GP de Sao Paulo de F1 2026

Posición Piloto Equipo Tiempo / Diferencia 1 Max Verstappen Red Bull 1:11.622 2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.025 3 Lando Norris McLaren +0.131 4 George Russell Mercedes +0.184 5 Charles Leclerc Ferrari +0.274 6 Oscar Piastri McLaren +0.313 7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.438 8 Liam Lawson Racing Bulls +0.549 9 Isack Hadjar Red Bull +0.591 10 Gabriel Bortoleto Audi +1.022 11 Pierre Gasly Alpine +1.022 12 Lewis Hamilton Ferrari +1.211 13 Nico Hülkenberg Audi +1.243 14 Franco Colapinto Alpine +1.303 15 Rafael Câmara Haas +1.359 16 Oliver Bearman Haas +1.487 17 Alex Albon Williams +1.525 18 Fernando Alonso Aston Martin +1.549 19 Carlos Sainz Williams +1.681 20 Sergio Pérez Cadillac +1.951 21 Valtteri Bottas Cadillac +2.100 22 Lance Stroll Aston Martin +3.144

Resumen de los Libres 3 del GP de Sao Paulo de F1 2026

Interlagos arrancó los últimos libres con más movimiento del habitual. Con el cielo muy cubierto y la amenaza de lluvia para la clasificación, nadie quería desperdiciar lo que podía ser una de las últimas oportunidades de rodar en seco. Casi todos salieron pronto, con Verstappen y Pérez esperando algo más en boxes y el neumático medio como elección común.

Antonelli tuvo un pequeño contratiempo con el volante que le obligó a regresar al garaje antes de marcar su primera referencia. Superado ese inicio, el campeón se situó a 58 milésimas de Leclerc, que lideraba tras diez minutos con un 1:12.439. Verstappen quedaba a dos décimas, mientras Ferrari ofrecía unas primeras sensaciones mejores que las del viernes, todavía a la espera de comprobarlas con blandos.

Los tiempos seguían lejos de los del día anterior y mejoraban conforme avanzaba la sesión. Alonso comenzó decimoctavo, a 1,8 segundos de la cabeza: una referencia aún poco significativa, con las simulaciones de clasificación pendientes de ordenar de verdad la pelea por entrar en Q2.

Con 20 minutos cumplidos y la pista todavía mejorando, Antonelli recuperó el mando con un 1:12.214, apenas siete milésimas por delante de Verstappen. Leclerc se mantenía a dos décimas, mientras Russell rozaba el medio segundo de desventaja. En esa zona también aparecían los McLaren, con Piastri sexto y Norris séptimo, algo menos protagonistas que el viernes, aunque todavía sin poner todas las cartas sobre la mesa.

Más incómodo estaba Hamilton, que reportó vibraciones en el motor y regresó a boxes para comprobar qué ocurría. Otro motivo de preocupación en un fin de semana en el que tanto él como Leclerc arrastraban diez posiciones de sanción por cambios en la unidad de potencia.

Alonso, entretanto, rebajó su referencia hasta el 1:14.021 y escaló al decimocuarto puesto. Seguía a 1,8 segundos de la cabeza y perdiendo mucho en recta, pero empezaba a encontrar un sitio en la pelea por la Q2, a la espera de que los blandos aclararan el panorama.

La tranquilidad duró poco en Aston Martin. Después de celebrar el viernes sin problemas de fiabilidad, Stroll tuvo que regresar a boxes por un fallo en el ERS y permaneció un buen rato en el garaje. Otro contratiempo que le restaba vueltas de preparación antes de la clasificación.

Tampoco se despejaban las dudas en Ferrari. Hamilton volvió a pista tras las vibraciones que había reportado, pero a falta de 26 minutos pidió regresar al garaje porque le entraba humo en el habitáculo. Las imágenes mostraban también una humareda en la parte trasera del monoplaza, mientras los mecánicos preparaban los extintores. Lewis se bajó del coche y su sesión quedó en el aire: sin una solución rápida, podía quedarse sin el último ensayo antes de la clasificación.

Los blandos confirmaron que arriba no sobraba nada. Verstappen tomó el mando con un 1:11.622, pero Antonelli se quedó a solo 25 milésimas, Norris y Russell a una décima, Leclerc a dos y Piastri a tres. Seis pilotos de cuatro equipos separados por un suspiro: ni siquiera Ferrari, algo más retrasado, quedaba fuera de una pelea sin un favorito claro.

Racing Bulls también enseñó músculo, con Lindblad séptimo y Lawson octavo, a alrededor de medio segundo de la cabeza. A falta de la respuesta de Alpine, ambos marcaban la referencia de una zona media en la que Alonso y Sainz encontraban bastantes más dificultades.

El asturiano firmó un 1:13.171 para situarse provisionalmente decimosexto, a segundo y medio de Verstappen, mientras Sainz aparecía justo detrás. Aston Martin se dejaba demasiado en las rectas del tercer sector y Williams perdía un mundo en el primero. Con varios rivales aparentemente más fuertes y los Alpine aún pendientes de completar sus intentos, pasar a Q2 apuntaba a ser una tarea exigente para los españoles.

La respuesta de Alpine dejó a Gasly undécimo y a Colapinto decimocuarto, sin alcanzar a unos Racing Bulls que se perfilaban como la referencia de la zona media. Sus mejoras complicaban todavía más el panorama de los españoles, con Sainz relegado al decimonoveno puesto y Alonso también en una pelea exigente por escapar de la Q1. Eso, al menos, en seco: la amenaza de lluvia para la clasificación podía cambiar bastante el reparto.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior ¡Cambios de motor! Verstappen, Leclerc, Hamilton y Pérez sancionan en Brasil

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Colapinto ve un Alpine "competitivo", pero no encuentra la comodidad en el asiento



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



17 h



Colapinto ve un Alpine "competitivo", pero no encuentra la comodidad en el asiento





Leclerc alerta a Ferrari: "De las peores sensaciones de la temporada"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



17 h



Leclerc alerta a Ferrari: "De las peores sensaciones de la temporada"





Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 h



Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"

Más de

Fernando Alonso





F1 en DIRECTO: la FP3 y la clasificación del GP de Brasil con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



F1 en DIRECTO: la FP3 y la clasificación del GP de Brasil con Live Timing





A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



7 h



A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla





El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ¿quién gana?



Fórmula 1



Fórmula 1 13 h



El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ¿quién gana?

Más de

McLaren





Las mejoras de McLaren en Brasil: ¿un paquete aerodinámico que mira hacia 2027?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 h



Las mejoras de McLaren en Brasil: ¿un paquete aerodinámico que mira hacia 2027?





Cuando Tina Turner endulzó la histórica última victoria de Senna en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Australia



7 h



Cuando Tina Turner endulzó la histórica última victoria de Senna en F1





Así vivimos los Libres 1 y 2 de F1 del GP de Sao Paulo, en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



16 h



Así vivimos los Libres 1 y 2 de F1 del GP de Sao Paulo, en Brasil

Últimas noticias





Moto2 Qatar - Pole de récord para Escrig; Manu González saldrá 2º y Guevara tendrá que remontar



Moto2



MOT2 Moto2



Moto2 Qatar - Pole de récord para Escrig; Manu González saldrá 2º y Guevara tendrá que remontar





Verstappen aprieta la pelea en Brasil; Alonso y Sainz sufren antes de la clasificación



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 min



Verstappen aprieta la pelea en Brasil; Alonso y Sainz sufren antes de la clasificación





¡Cambios de motor! Verstappen, Leclerc, Hamilton y Pérez sancionan en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



39 min



¡Cambios de motor! Verstappen, Leclerc, Hamilton y Pérez sancionan en Brasil





La F1 blinda el futuro del GP de Brasil con un contrato hasta 2035



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



52 min



La F1 blinda el futuro del GP de Brasil con un contrato hasta 2035

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse