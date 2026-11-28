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MotoGP GP de Valencia

A qué hora es la carrera de MotoGP en Valencia, la despedida de Marc Márquez

Apunta a qué hora es la carrera larga del GP de Valencia de MotoGP, la última de la temporada 2026 y que pondrá el broche de oro a la carrera deportiva de Marc Márquez, y cómo verla gratis.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 28 nov 2026, 14:10

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP llega a su fin por este año, y con ello una de las trayectorias más brillantes de la historia del motociclismo. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana pone el broche de oro a la temporada 2026, a la era de las motos de 1000cc y neumáticos Michelin, y sobre todo a la carrera deportiva de Marc Márquez, que se retirará este domingo, 29 de noviembre, apenas una semana después de conquistar su décimo título mundial.

Apunta los horarios de la carrera larga en el Circuit Ricardo Tormo, una celebración de la carrera deportiva de Márquez que seguramente no querrás perderte, y cómo verlo todo en directo por televisión desde España, gratis y en abierto.

Recuerda:

A qué hora es la carrera de MotoGP en Valencia

A qué hora es la carrera del GP de Valencia de MotoGP 2026: a las 14:00h

La carrera principal del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, la última de 2026, será el domingo, 29 de noviembre, a las 14:00 horas de la tarde en España, el horario habitual para las carreras en Europa.

Antes, el último domingo de Marc Márquez en la categoría reina lo abrirá el Warm Up previo a la carrera, de 10 minutos, que empezará a las 09:40 horas de la mañana y se alargará hasta las 09:50h.

Marc Márquez es el piloto que más carreras largas ha ganado en lo que va de 2026, siete de 20 (recuerda que la de Australia se canceló). Marco Bezzecchi le igualó en Portimao, por lo que ambos pueden desempatar en Cheste. Por otra parte, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, tienen un triunfo cada uno.

Cómo ver gratis por la tele la última carrera de Marc Márquez en MotoGP

Si quieres ver por la tele en España la carrera principal del Gran Premio de Valencia de MotoGP, la última de Marc Márquez como piloto profesional tras su retirada, podrás hacerlo gratis y en abierto. Telecinco retransmitirá el domingo de carreras, empezando por Moto3, siguiendo por Moto2, con el título en juego entre Manu González e Izan Guevara, y cerrando con MotoGP, la joya de la corona.

También emitirá el domingo de Cheste DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos para las retransmisiones en español. Sus contenidos se ven en sus propias aplicaciones (disponibles para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en plataformas como Movistar + y Orange TV). Además, la cita de este fin de semana es gratis: solo necesitas estar registrado.

Otra opción de ver MotoGP es el VideoPass, la propia plataforma de streaming del campeonato, que es de pago, con retransmisiones en inglés. Por último, Motorsport.com está en Valencia con hasta tres periodistas para traerte toda la información de primera mano.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP en Valencia

La carrera larga de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste de este domingo será a 27 vueltas, que serán dos más que las que se completaron en Portimao hace apenas una semana.

Qué pilotos han ganado en Valencia en MotoGP

El Circuito Ricardo Tormo (Cheste) tiene como máximo vencedor histórico a Dani Pedrosa, que ganó 7 veces allí (una en 125cc, dos en 250cc y cuatro en MotoGP). Al igual que el #26, Jorge Lorenzo también vio la bandera a cuadros el primero hasta en cuatro ocasiones, siendo campeón del mundo allí en 2015.

Pilotos como Marc Márquez, Valentino Rossi y Casey Stoner solo triunfaron dos veces en Valencia en MotoGP: el #93, en dos de los años en los que arrasó (2014 y 2019), el #27, en 2008 y 2011, y el #46, al principio de su carrera, en 2003 y 2004.

A qué hora fue la carrera de Moto2 2026 en Valencia

La carrera de Moto2 en Valencia, que decidirá el título entre Manu González e Izan Guevara, separados por 4.5 puntos en la general, será a las 12:15 horas de la tarde en España, a un total de 22 vueltas.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Valencia

La carrera de Moto3 en Valencia, la última de la temporada 2026, empezará a las 11 de la mañana en España. Se disputarán 20 vueltas en la categoría pequeña.

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