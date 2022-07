Honda no cierra la puerta a volver a la F1 en 2026

Cargar el reproductor de audio

El fabricante japonés salió de la F1 a finales del año pasado, aunque ya lo anunciaron en 2020, puesto que su empresa matriz quería desviar sus recursos hacia la tecnología cero emisiones de los coches de producción.

Sin embargo, no dio la espalda por completo a la Fórmula 1, ya que Red Bull se hizo cargo de la gestión de las unidades de potencia de Honda que ayudaron a Verstappen a ganar el mundial de pilotos.

Además, se llegó a un acuerdo para que Honda continuara con la fabricación, el ensamblaje y el soporte de los motores, y las insignias de Honda Racing Corporation (HRC) aparecerían en los coches de Red Bull y AlphaTauri.

El éxito de Honda con el título de Max Verstappen en 2021, y el gran impulso de la F1 hacia un futuro neutro en cuanto a las emisiones de carbono antes de cambiar las nuevas reglas y a los combustibles sostenibles a partir de 2026, ha hecho que se especule con la posibilidad de que la mítica firma nipona vuelva.

Esos rumores se han visto alimentados por la visita que el pasado fin de semana realizaron al Gran Premio de Austria altos cargos de Honda, entre los que se encontraban el director general, Toshihiro Mibe, su presidente, Seiji Kuraishi, además del presidente de HRC, Koji Watanabe, y su director, Yasuaki Asaki.

Y aunque la compañía insiste en que no ha habido un cambio formal de opinión sobre un programa en F1, sí admite que siguen de cerca cómo progresa la normativa de motores de 2026.

En su intervención en el Red Bull Ring, Watanabe dijo: "La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo, así que siempre estamos pendientes de lo que ocurre en el mundo de la F1".

"Por supuesto, acabamos de terminar y concluir nuestras actividades, así que no se ha discutido nada dentro de la compañía Honda sobre la temporada 2026. Por lo tanto, no hay ningún plan".

"Pero la puerta no está cerrada. Tengo entendido que la F1 está debatiendo para decidir las reglas para 2026, y la dirección a seguir sin duda es la neutralidad en carbono. Esa es la misma dirección que seguimos nosotros".

"Así que no tenemos que desviarnos de la neutralidad en carbono que también busca la F1. Probablemente también es una buena oportunidad para estudiar la F1 neutral en carbono. Así que no, no es una puerta cerrada".

Watanabe dijo que Honda tendría que poner en marcha su programa de coches de calle neutros en carbono antes de plantearse seriamente su regreso a la máxima categoría.

Cuando Motorsport.com le preguntó cuáles serían los factores clave para que Honda diera luz verde a su regreso a la F1, el presidente de HRC dijo: "Creo que hay varios factores que tenemos que vigilar".

"Pero una vez que decidimos concluir nuestra etapa en F1 fue para favorecer la producción de coches de carrera y la neutralidad en carbono, primero tenemos que concentrarnos en ese aspecto".

"Entonces, una vez que nos demos cuenta de que podemos lograrlo, podremos considerar la F1".

En cuanto a los plazos para tomar una decisión sobre un posible regreso a la Fórmula 1 en 2026, Watanabe sugirió que es necesario tenerlo claro a finales de 2023.

"No sé el plazo exacto", dijo. "Pero si queremos volver a la F1 en 2026, probablemente tengamos que decidirlo en un plazo de un año a a año y medio".

Honda quiere aumentar su marca y presencia en la Fórmula 1

Mientras el posible regreso de Honda sigue siendo incierto, lo que parece cada vez más probable es un aumento de su participación junto a Red Bull.

Ahora se habla de una sociedad técnica más estrecha, junto con un cambio en el enfoque de la marca en los equipos de Red Bull y el nombre "Honda" volviendo a estar más presente.

Watanabe añadió: "Al menos hasta 2025, Honda va a ser una especie de socio de ambos equipos. Y aunque aún no se han decidido los detalles, también HRC se convertirá en una especie de socio técnico de ambos equipos hasta 2025".

Cuando se le pidió contar más sobre el cambio de enfoque de la marca, Watanabe dijo: "Tenemos que decidirlo para la próxima temporada, pero personalmente quiero utilizar más el nombre de Honda... Así que la combinación de Honda y HRC".

La propiedad intelectual de los motores Honda de F1

Cuando Red Bull se hizo cargo de la gestión de las unidades de potencia de Honda para esta temporada con su nueva división de trenes motrices, se pensó que los de Milton Keynes habían comprado los derechos de propiedad intelectual de los motores.

El elemento del control de la propiedad intelectual de las unidades de potencia de Honda se hizo especialmente relevante durante las discusiones sobre las reglas de 2026, ya que se acordó que los nuevos participantes recibirían concesiones para ayudarles a alcanzar a los fabricantes más establecidos.

Red Bull se empeñó en argumentar, antes de una probable unión con Porsche, que debía ser considerado como un nuevo participante, mientras que sus rivales sugirieron que su ADN de Honda significaba que debía ser clasificado como un fabricante ya existente.

Watanabe ha aclarado ahora que Red Bull nunca ha comprado la propiedad intelectual del motor, por lo que ésta volverá a ser de Honda cuando finalice el actual acuerdo en 2025.

"Pueden utilizar la propiedad intelectual, pero no se la hemos vendido", dijo. "Es solo un contrato de arrendamiento".