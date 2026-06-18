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Alonso pone en contexto el dominio de Antonelli: "Ahora tiene un coche que gana"

El asturiano destacó el talento de Andrea Kimi Antonelli, pero recordó que la Fórmula 1 actual depende más que nunca del coche y que otros pilotos de su generación también brillaron en categorías inferiores.

Pol Hermoso
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli llegó al Gran Premio de Barcelona-Catalunya como líder destacado del Mundial de Fórmula 1 y convertido en la gran sensación de la temporada 2026. Con apenas 19 años, el piloto de Mercedes acumulaba cinco victorias consecutivas y aventajaba en 66 puntos a Lewis Hamilton antes de que la cita de Barcelona frenara su espectacular racha por culpa de un problema de fiabilidad.

En el Media Day del Circuit de Barcelona-Catalunya, Fernando Alonso fue preguntado por el fenómeno Antonelli y por la presión que supone liderar un campeonato del mundo a una edad tan temprana. Y el asturiano, que sabe mejor que nadie lo que significa irrumpir en la élite siendo muy joven, ofreció una reflexión interesante sobre cómo ha cambiado la Fórmula 1.

"Estamos en una era diferente. Gracias a la tecnología somos más conscientes de los aspectos técnicos del coche. Tenemos simuladores y herramientas que ayudan un poco más a nuestra llegada a la Fórmula 1", explicó.

Alonso no dudó en destacar las cualidades del italiano, al que considera uno de los mayores talentos de la parrilla. Sin embargo, también recordó que el contexto actual es muy distinto al de otras épocas y que el rendimiento de los monoplazas sigue marcando enormes diferencias.

"Tiene un talento increíble. Probablemente donde más destacó fue en el karting. En las categorías inferiores se puede discutir que tuvo altibajos en los resultados y algunos pilotos de su generación fueron capaces de estar por delante de él con el mismo coche, incluso el que tengo al lado", dijo señalando a Oliver Bearman, que compartía rueda de prensa con él.

El peso del coche en la Fórmula 1 moderna

La reflexión del bicampeón apuntó a una realidad que se repite constantemente en el paddock actual. Mientras Antonelli ha encontrado un Mercedes capaz de luchar por victorias desde el inicio del nuevo reglamento, otros pilotos de su misma generación no han tenido esa oportunidad.

"Ahora tienes un coche que domina y te adaptas a él. Está ganando carreras sin cometer errores, sintiendo la presión de liderar el campeonato y de encabezar las carreras. Eso es un logro muy importante", valoró.

Aun así, Alonso dejó claro que el mérito del italiano está precisamente en no haber desaprovechado la oportunidad que tiene entre manos.

"Esto es la Fórmula 1 y siempre tienes que rendir al máximo nivel. Si tienes la oportunidad, como la tiene él este año, con un coche ganador y eres capaz de soportar la presión y conseguir el título, obviamente sería algo increíble para él. Me alegro por él", concluyó.

Las palabras del español llegan en plena temporada de consagración de Antonelli, que está demostrando que no basta con tener el mejor coche: también hay que saber gestionar la presión de liderar un Mundial de Fórmula 1 con solo 19 años.

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