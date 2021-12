"La base para luchar por el título de F1 viene de McLaren", dice Honda

Por si no había enanos suficientes en Honda, Fernando Alonso se salió en la curva 3 del trazado de Montmeló y en un extraño accidente, tuvo que ser evacuado en helicóptero. El español se perdería la cita de Australia, aunque nunca se supo qué pasó realmente en su accidente.

Kevin Magnussen, sustituto de Alonso en Melbourne, no pudo ni siquiera empezar la carrera tras un fallo en su propulsor en la vuelta de formación. Button terminó 11º.

La pesadilla acaba en Abu Dhabi... por el momento

McLaren no volvió a sumar puntos en 2015 después del GP de EE UU con el sexto puesto de Button. En Abu Dhabi Alonso sufrió un accidente en la salida, aunque no fue por avería. Lo que no esperaban es que les quedaba aún una larga travesía en el desierto por delante.