Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Honda y Aston Martin afrontan Brasil con su libreta de apuntes... y un paraguas

El GP de Sao Paulo en Brasil llega para Aston Martin y Honda tras el descalabro de México. Se espera lluvia y aplicar lo aprendido.

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 12:15

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En ocasiones, tener una carrera justo después de otra permite borrar rápidamente una mala sensación, y en ese sentido, el GP de Sao Paulo en Brasil de este fin de semana permitirá a Aston Martin dejar atrás el desastroso fin de semana de México, donde el motor Honda solo aguantó seis vueltas en carrera.

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos cerrará el penúltimo triplete de la temporada 2026 de F1, y desde Aston Martin aseguran que llegan motivados para hacer un buen papel después de que en México quedara claro que el chasis era competitivo. Cuando le preguntaron a Mike Krack, director en pista de Aston, cómo afrontarían el siguiente fin de semana, respondió: "Siempre lo hemos hecho bien en Brasil, así que estamos motivados. No vamos allí con la cabeza baja, asumimos el nuevo reto".

Y apuntó al cielo: "El tiempo siempre añade algo de picante en Brasil. Es una pista fantástica, es un público fantástico. Así que, sí, es algo que esperamos con ganas. Pero, sí, vamos allí con la mente abierta e intentaremos hacerlo lo mejor que podamos".

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Precisamente al clima impredecible y la posibilidad de precipitaciones señaló Honda, y Shintaro Orihara, ingeniero jefe de HRC en F1, declaró: "Esperamos condiciones de lluvia en Brasil, y en esa situación, la gestión de la energía, adaptada al nivel de agarre de la superficie de la pista, es crucial, y responderemos teniendo en cuenta cuidadosamente el equilibrio entre la recuperación de energía y el retardo del turbo."

"Afortunadamente tuvimos algunas condiciones de lluvia en Malasia, y allí recopilamos algunos datos interesantes".

Respecto a esa libreta de experiencias, Honda también repasará sus apuntes de otro fin de semana: "En Singapur había, digamos, similares condiciones de energía. Así que en el lado de la fábrica, están preparándose para todo, no solo en mojado, sino también en seco".

Honda no tuvo problemas para reconocer que la altitud del GP de México, con un circuito por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar, fue su gran quebradero de cabeza. Y ahora llega Brasil, con mucha menos altitud pero también por encima de la media. "Brasil no es igual que México, pero está un poco más alto de lo normal", advirtió Oriraha. "Así que hemos obtenido buenos datos de México, y aprendimos algunas cosas para mejorar nuestra robustez en cuanto a manejabilidad, y contrarrestar eso".

"En México pudimos obtener muchos datos que podremos utilizar en el futuro, no solo en lo que respecta al sistema de refrigeración, sino también al retardo del turbo y la manejabilidad. El circuito de Interlagos se encuentra a gran altitud y no es un entorno tan exigente como el de México, pero aun así necesitamos optimizarlo teniendo en cuenta su impacto en la unidad de potencia", remató.

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