Hamilton espera que Verstappen ignore el castigo de la FIA

El heptcampeón le dijo a Max Verstappen que no haga el "trabajo de interés público" que la FIA le impuso por utilizar un lenguaje soez en una rueda de prensa. El neerlandés tuvo que reunirse con los comisarios en el Gran Premio de Singapur después de decir que "sabía que el coche estaba jod***" al responder a una pregunta durante el jueves sobre cómo fue su coche en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán.

Al final, la federación internacional le obligó a "realizar algún trabajo de interés público", y eso se convirtió en el tema principal de conversación en el paddock. Tras no responder a todas las preguntas que le formularon en la rueda de prensa posterior a la clasificación en el circuito de Marina Bay, después de finalizar segundo, celebró una sesión improvisada con los periodistas.

Lewis Hamilton salió en su defensa: "Creo que es un poco una broma, para ser sincero. Esto es la cima del deporte, se cometen errores, y yo, desde luego, no lo haría [los trabajos de interés público], y espero que Max [Verstappen] no lo haga".

Lando Norris también dijo que el castigo no le parecía bien, aunque con una broma antes de ello: "Se lo merecía, lenguaje soez, así que. Creo que es bastante injusto, no estoy de acuerdo con nada de eso".

El británico de Mercedes estuvo junto a los dos primeros y los que se juegan el título de la temporada 2024, y disfrutó de una buena jornada: "No digo que sea una sorpresa, pero a lo largo del fin de semana nos hemos visto, o yo al menos, muy mal. Esta mañana, y todo el día de ayer, estábamos a más de un segundo, así que llegamos con un coche que era muy subvirador, y no podíamos hacer nada, no importaba lo que hiciéramos".

"Nada cambió, e hicimos modificaciones por la noche, así que vinimos con lo mismo, y me sorprendió ver que todavía estábamos a más de un segundo de Lanco [Norris]", dijo. "Entonces mantuvimos la cabeza baja, seguimos sin rendirnos, e hicimos algunos cambios más hasta la clasificación, fue como el día y la noche, una gran diferencia, de repente, el monoplaza estaba vivo".

"Parecía muy fuerte durante toda la clasificación y creo que, con el accidente [de Carlos Sainz] en la Q3, hemos tenido más dificultades", comentó. "Creo que mi vuelta tampoco ha sido nada especial, ha sido difícil poner los neumáticos a punto y no derrapar demasiado, tuve muchos problemas. Así que creo que con un mejor trabajo, quizá podríamos haber estado en primera fila [con Lando Norris], pero no sé si podríamos haberle ganado o no, estoy muy, muy contento".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!