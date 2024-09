Verstappen protesta por el castigo que la FIA le impuso en Singapur

El piloto neerlandés no dio más que respuestas cortas durante la rueda de prensa posterior a la clasificación del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 en protesta por su sanción por decir una palabra malsonante durante el jueves. La FIA emitió en comunicado en el que obligaban a Max Verstappen a realizar un "trabajo de interés público" por su lenguaje en referencia a cómo estaba su coche tras el Gran Premio de Azerbaiyán.

El castigo a Max Verstappen: Fórmula 1 ¡La FIA castiga a Verstappen por decir "jodid*" ante la prensa!

El holandés se clasificó en la segunda posición, y aunque dio respuestas completas en las entrevistas posteriores a la sesión con James Hinchcliffe, optó por un enfoque más reservado en el encuentro oficial con los medios, y ofreció respuestas de muy pocas palabras con Tom Clarkson.

Dijo que realizaría una sesión fuera de la rueda de prensa de la federación internacional para todos los periodistas, pero no respondió en la sala del circuito de Marina Bay, y bromeó con que era "algo con la voz", además de que se sinceró: "Me parece ridículo lo que pasa. ¿Por qué debería dar respuestas completas? Porque es muy fácil que te pongan una multa o algún tipo de sanción".

"Prefiero entonces no hablar mucho, guardar mi voz, podemos hacer las entrevistas también en otro lugar si se necesitan respuestas a las preguntas formuladas", continuó.

Max Verstappen dijo que la FIA quería sentar un nuevo precedente por el uso de un lenguaje soez en las sesiones oficiales con la prensa, y que estaba siendo tratado con dureza para que los comisarios pudieran erradicar ese tipo de acciones tras las declaraciones de su presidente, Mohammed ben Sulayem.

Indicó que no tenía ningún problema con los propios comisarios por la aplicación de penalizaciones más duras, sino por las nuevas normas: "Quieren sentar precedente, y la gente recibió advertencias o una pequeña multa. Ahora, conmigo, querían dar un ejemplo aún mayor, supongo".

"Lo que para mí es un poco raro, porque yo no insulté a nadie en particular, solo dije una cosa sobre mi coche, pero está en la normativa, así que tienen que seguirlas", comentó. "No quiero culpar de eso a los comisarios, porque tuve una buena charla con ellos, tienen que seguir las reglas, creo que son bastante comprensivos, pero también es difícil para ellos".

"Creo que lo que dije no estuvo tan mal, entiendo que si lo diriges hacia alguien está mal, aunque las emociones pueden estar a flor de piel, peor no está bien. Lo entiendo, pero me pareció bastante ridículo lo que me dijeron", explicó el neerlandés del equipo Red Bull.

El holandés tuvo el apoyo de sus colegas de profesión, como Lando Norris, que bromeó al decir que su rival "se lo merecía", antes de afirmar: "Creo que es bastante injusto, no estoy de acuerdo con nada de eso".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!