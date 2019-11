Hamilton: "Quiero ser el mejor piloto de todos"

Lewis Hamilton sufrió en la batalla contra Max Verstappen por la victoria, y finalmente perdió el podio al ser penalizado por un toque con Alex Albon en la penúltima vuelta.

Tras no haber ocultado el hecho de que la colisión fue culpa suya, Hamilton dijo que el GP de Brasil le abrió los ojos en lo que significa competir de una manera diferente gracias a que el título estaba definido.

“En la última carrera se pudo ver que me faltó concentración”, dijo Hamilton durante las finales mundiales FIA Gran Turismo en Mónaco.

"Si hubiera sido una carrera en la que luchase por el campeonato, habría acabado segundo y sumado un buen puñado de puntos. Tratas de encontrar el equilibrio entre cuándo apretar y cuándo no. Y esa fue la primera carrera de la temporada en la que pude presionar al límite y ver qué pasaba".

"Todavía estoy pagando el precio de ese pequeño contacto que tuvimos, pero si no, si no hubiera tenido errores... normalmente quieres cometer alguno de los grandes, porque es de esos de los que aprendes".

Hamilton dice que ha estado trabajando de manera más dura para mejorar en todos los aspectos en su intento por ser el mejor piloto de la Fórmula 1.

"Hay pilotos que han crecido y que son muy rápidos a una vuelta, pero no especialmente en carrera. Hay pilotos que ves todos los días tener accidentes en carrera, y cometer un montón de errores, pero tienen un gran ritmo a una vuelta. Y hay otros que son buenos en frenada o conservando los neumáticos. Por supuesto, quiero reunir todas estas cualidades. Estoy trabajando para ser el mejor de todos".

Hamilton añadió que completa un reinicio todos los años para concentrarse en los factores que pueden hacerle destacar sobre los demás.

"Cuando eres piloto de F1, hay muchas rutinas. ¿Puedo ser el mejor con los neumáticos este año? ¿Puedo ser quien lidere el coche y ayude al equipo de diseño de manera correcta? Me involucro en todas estas cosas", afirma.

"En cuanto a la parte del pilotaje, siempre estoy buscando la perfección, tratando de mejorar. Y he aprendido diferentes estilos de conducción. Cada curva es diferente y tienes que usar técnicas diferentes. No es que uses una toda la vuelta. Así que, sin duda, la práctica hace al maestro. Y esto es parte de todo el proceso".

Galería Lista 20. Peter Whitehead, Ferrari: del 19º al 3º en el GP de Francia de 1950 1 / 20 Foto de: LAT Images 19. Carlos Sainz, McLaren: del 20º al 3º en el GP de Brasil 2019 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18. Lewis Hamilton, Mercedes-AMG: del 20º al 3º en el GP de Alemania 2014 3 / 20 Foto de: XPB Images 17. Jarno Trulli, Toyota: del 20º al 3º en el GP de Australia 2009 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 16. Rubens Barrichello, Ferrari: del 20º al 3º en el GP de Canadá 2005 5 / 20 Foto de: XPB Images 15. Rubens Barrichello, Ferrari: del 18º al 1º en el GP de Alemania 2000 6 / 20 Foto de: LAT Images 14. Sebastian Vettel, Ferrari: del 20º al 2º en el GP de Alemania 2019 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 13. Lewis Hamilton, Mercedes AMG: del 21º al 3º en el GP de Bélgica 2016 8 / 20 Foto de: XPB Images 12. Juan Pablo Montoya, McLaren-Mercedes: del 20º al 2º en el GP de Alemania 2005 9 / 20 Foto de: XPB Images 11. Jacques Laffite, Ligier: del 20º al 2º en el GP de Australia 1985 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 10. John Watson, McLaren: del 21º al 3º en el GP de EE UU Este 1983 11 / 20 Foto de: LAT Images 9. Lewis Hamilton, Mercedes AMG: del 22º al 3º en el GP de Hungría 2014 12 / 20 Foto de: XPB Images 8. Kimi Raikkonen, McLaren-Mercedes: del 22º al 3º en el GP de Bahrein 2006 13 / 20 Foto de: XPB Images 7. Teo Fabi, Brabham: del 23º al 3º en el GP de EE UU Este 1984 14 / 20 Foto de: LAT Images 6. Ron Flockhart, Connaught B Alta: del 23º al 3º en el GP de Italia 1956 15 / 20 Foto de: LAT Images 5. Sebastian Vettel, Red Bull Racing: del 24º al 3º en el GP de Abu Dhabi 2012 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 4. John Watson, McLaren-Cosworth: del 22º al 1º en el GP de EE UU Oeste 1983 17 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 3. Niki Lauda, McLaren: del 23º al 2º en el GP de EE UU Oeste 1983 18 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2. Emerson Fittipaldi, Skol Fittipald: del 24º al 3º en el GP de EE UU Oeste 1980 19 / 20 Foto de: LAT Images 1. Onofre Marimón, Maserati 250F: del 28º al 3º en el GP de Gran Bretaña 1954 20 / 20 Foto de: LAT Images

