Hamilton revela quién le salvó en su peor momento en F1: "Me rescataron"

La victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, la primera con Ferrari, es uno de los momentos más emotivos de la temporada 2026 de Fórmula 1 hasta ahora, especialmente después de una complicada primera campaña con la escudería italiana el año pasado. El británico asegura que consiguió regresar "desde un lugar realmente muy bajo", en gran parte gracias al apoyo de su equipo y de sus aficionados.

"Siento de verdad que mis fans me rescataron el año pasado", dijo tras lograr su primera victoria en casi dos años en la F1. "También mi familia y los amigos que estuvieron conmigo durante todo ese tiempo".

Hamilton explicó que, aunque muchas personas dudaron de él durante su difícil primer año en Ferrari, que terminó siendo la primera temporada sin podios de toda su carrera en la Fórmula 1, también escuchó a quienes nunca dejaron de creer en él.

"Creo que para la gente que dice cosas negativas, muchas veces lo utilizo como combustible", comentó a Sky Sports. "Es fácil ser negativo con otras personas, y creo que lo peor es cuando se trata de un piloto que sabe lo difícil que es hacer este trabajo en este deporte y que hoy ni siquiera ha tenido el éxito que he tenido yo, y aun así habla de forma negativa.

"Pero fueron realmente los aficionados los que me rescataron, como ya dije. El año pasado varios fans me gritaban: 'No olvides quién eres'. Y eso me llegó de verdad. Me hizo preguntarme cómo podía volver a encontrarme a mí mismo, cómo recuperar mi equilibrio, cómo encontrar el coraje y la fuerza para seguir adelante, seguir construyendo y seguir intentándolo.

"Y el equipo ha sido increíble. Había muchas cosas que quería cambiar, incluso en mi grupo de ingenieros de carrera. También ayudé a orientar el desarrollo del coche en la dirección correcta. Aún queda muchísimo trabajo por hacer".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Hamilton recordó además lo que significaba para él competir algún día con Ferrari y poder ganar vestido de rojo.

"Recuerdo ver el coche rojo y preguntarme siempre cómo sería ganar con él. Cómo sería estar en ese podio y ser quien le diera al equipo ese momento para cantar el himno nacional. Y no hay nada parecido. Es absolutamente increíble.

"Y llegué aquí desde un lugar realmente muy bajo. Creo que todo se resume en no rendirse nunca, no dudar de uno mismo, no abandonarse jamás y seguir intentándolo".

¿A por el octavo título?

Con Hamilton situado segundo en el campeonato de pilotos, muchos ya le consideran un candidato al título, incluido su antiguo jefe en Mercedes, Toto Wolff. Sin embargo, Andrea Kimi Antonelli, que sustituyó al británico en la escudería alemana, lidera el Mundial con 41 puntos de ventaja tras Barcelona.

Aun así, Hamilton considera que todavía es demasiado pronto para hablar seriamente de la posibilidad de conquistar una octava corona mundial.

"Si soy sincero, con la forma en que empezó el año, ni siquiera estaba pensando en eso", explicó. "No estaba pensando en un octavo título. Por supuesto, nuestro objetivo era volver a ganar, pero siempre he sido consciente de que eso lleva tiempo. Además, Mercedes empezó la temporada con un coche espectacular y un ritmo impresionante, y ambos pilotos están haciendo un gran trabajo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Aunque muchos consideran ahora que Ferrari tiene el mejor chasis de la Fórmula 1, Mercedes sigue pareciendo el paquete más completo gracias a su unidad de potencia. Hamilton cree que la Scuderia aún tiene deberes pendientes antes de poder derrotar regularmente a su rival.

"Sabemos que tenemos un déficit de potencia", admitió. "Habrá circuitos con rectas muy largas donde eso nos perjudicará todavía más. Pero, como he dicho, tenemos una gran base. Si seguimos añadiendo rendimiento y conseguimos pasar más rápido por curva, quizá podamos reducir un poco esa desventaja hasta que mejoremos o cerremos la diferencia de potencia.

"Ahora mismo es muy difícil pensar a largo plazo. Se trata simplemente de ir carrera a carrera, semana a semana.

"Tenemos que seguir empujando y disfrutando. También hay que divertirse con todo esto".

Al mismo tiempo, Hamilton dejó claro que mantiene plena confianza tanto en sus capacidades, pese a ser uno de los pilotos más veteranos de la parrilla, como en el potencial de Ferrari.

"Físicamente me siento genial. Estoy compitiendo contra chicos de 19 años que lo están haciendo increíblemente bien, pero yo también me siento muy bien", afirmó. "Es muy pronto en la temporada para estar donde estamos. La gente de Ferrari ha escuchado de verdad y ha trabajado muchísimo para encontrar rendimiento e innovar. Este año gira en torno a la innovación. Sacamos la solución del escape trasero, el alerón trasero, la 'Macarena'.

"Y esto era exactamente lo que estaba pidiendo el año pasado. Les decía: 'Este equipo tiene que liderar en este aspecto'. Y han demostrado que pueden hacerlo y que lo harán. Tenemos mucho trabajo por delante. Ni mucho menos esto va a suceder automáticamente en cada carrera. Tenemos una montaña enorme y muy empinada que escalar para intentar hacer lo que Mercedes ha estado haciendo durante toda la temporada".

Esta misma semana, en Austria, se espera que Ferrari introduzca una evolución de su unidad de potencia junto a una nueva especificación de combustible desarrollada por Shell con el objetivo de extraer un rendimiento adicional del motor.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images