Hamilton quiere reivindicar su fichaje por Ferrari F1: "Siguen hablando mierda"

A partir de la temporada 2025 de Fórmula 1, en Ferrari contarán con un nuevo piloto después de que decidieran no renovar a Carlos Sainz para fichar a Lewis Hamilton, y un movimiento algo controvertido por el que muchos todavía siguen criticando a ambas partes. El británico optó por marcharse del lugar que le dio seis títulos mundiales, y sobre ello se le volvió a preguntar en la previa del Gran Premio de China.

Bastante molesto con todo lo que se dice, aseguró que es necesario "reivindicar" su decisión para que las personas no le critiquen más: "Creo que no necesito reivindicar mi decisión, sé lo que es correcto para mí. Y eso no ha cambiado desde el momento en que tomé la decisión, no ha habido ningún momento en el que me lo haya cuestionado, y no me he dejado influir por los comentarios de los demás".

"Incluso hoy, hay gente que sigue hablando mierda, y así seguirá el resto del año, con lo que tendré que hacer lo que hice en el pasado", reconoció. "Solo tú puedes saber lo que es correcto para ti, y será un momento emocionante para mí [cuando llegue a Ferrari]".

Además de ello, explicó qué es lo que intenta hacer para seguir al máximo nivel en la Fórmula 1 con un calendario tan congestionado como el actual, con cientos de viajes y 24 grandes premios al año: "Creo que con el tiempo entiendes cómo gestionar tu tiempo, tu energía y tu recuperación. Y te das cuenta de que cada día es uno nuevo, te levantas e intentas hacerlo lo mejor posible".

"Si eres alguien que, por ejemplo, entrena como un atleta, es como correr 4.050 millas a la semana, si fuera a hacer 100 a la semana no significa que vayas a ganar la carrera, por lo que se trata más sobre dónde pones tu energía", indicó Lewis Hamilton. "Es la comunicación con el equipo que ha mencionado George [Russell], es seguir tratando de no dejar piedra sin remover, y yo, personalmente, es algo en lo que pienso todo el tiempo".

El inglés posee el récord de triunfos en el circuito de Shanghai, y sobre su marca de seis victorias se le puso sobre la mesa cuáles eran sus sensaciones: "Nada ha cambiado con nuestro coche, así que va a ser el mismo monoplaza este fin de semana, pero lo entendemos un poco más. Miramos el último gran premio, hicimos mejoras".

"Una vez más, creo que si pudiéramos volver atrás, habríamos hecho las cosas de manera diferente, ese es el beneficio de la retrospectiva y la experiencia", dijo. "Así que tratamos de traer eso aquí este fin de semana y ver si podemos implementar algunos de esos cambios, que tal vez hubiéramos hecho más en Suzuka, y espero que eso nos pueda dar un poco de rendimiento".

