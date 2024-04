Sainz tiene sus "mejores opciones abiertas" para fichar por cualquier equipo

La temporada 2024 de Fórmula 1 será la última de Carlos Sainz con el equipo Ferrari después de que los de Maranello decidieran no renovarle para contar con Lewis Hamilton a partir del próximo año. Eso provocó que el español comenzara a intentar ganarse un volante en otra escudería, y su buen inicio de campaña, en el que se incluye una victoria, es algo que le permite tener las mejores opciones "abiertas".

En la previa del Gran Premio de China se le cuestionó sobre si estaba contento mientras que esperaba a cerrar un acuerdo o si prefería tenerlo todo atado, y dijo: "Seguro que mis mejores opciones siguen abiertas, lo que creo que es positivo y es algo que, evidentemente, requiere un poco de tiempo, dada la situación del mercado".

"Va a hacer falta algún tiempo para que todo el mundo se decida y tome sus decisiones, pero las buenas opciones siguen abiertas", reconoció. "No ha habido ningún avance en las dos últimas semanas, así que no hay nada de lo que informaros. Cuanto antes se llegue a un punto, cuanto antes se desarrolle todo, mejor porque, al mismo tiempo, no es que esté afectando a mi rendimiento este año, pero cuanto antes te lo quites de la cabeza y de la situación, mejor".

"Sin embargo, requiere tiempo y tomar algunas decisiones, así que ahora es, como dije la semana pasada, el momento de dejar que eso ocurra y ver su evolución", explicó Carlos Sainz, quien cree que hay "opciones muy interesantes" a medio plazo, sin tener que mirar tan solo a algo que se ajuste a unos pocos años de contrato.

En el instante en el que se le preguntó sobre si prefiere algo a corto o largo plazo, contestó: "Creo que todo depende de lo que te ofrezcan y del tipo de proyecto que te ofrezcan. Como piloto, siempre voy a intentar buscar la opción más rápida disponible, especialmente en la forma en la que estoy, creo que si me dan el coche y el equipo adecuados, puedo ganar carreras y subir al podio, como estoy demostrando este año".

"Esa es mi prioridad número uno como piloto. Eso siempre está instalado en mi hardware, y es algo que siempre buscaré, pero seguro que hay otras opciones muy interesantes a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, que consideraré y estoy considerando", dijo. "Cada opción, sin duda, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y las tendré todas en cuenta. Como he dicho antes, lo mejor es que todas las buenas opciones siguen ahí y aún podemos considerarlas todas".

Al referirse a esas buenas opciones, se le puso sobre la mesa si Red Bull o Mercedes eran unas de ellas, o incluso Audi, a lo que respondió: "Sin hablar de nombres, porque no quiero que se pongan en el titular , 'Carlos ha dicho esto sobre esto o aquello', cuando dije que habíamos estado hablando con todos los equipos, creo que se puede entender que hemos estado hablando con todas las escuderías y 'todos los equipos' significa todos".

"A eso me refería con las buenas opciones en términos de ganar carreras, y también los coches de arriba siguen ahí", explicó. "Como he dicho antes, todo depende de los compromisos o las ofertas y de lo que cada uno ofrezca, hay muy buenas opciones ahí fuera, lo que todavía me hace sonreír y ser positivo sobre mi futuro".

"Al mismo tiempo, sé que algunas de esas opciones no dependen totalmente de mí, porque como he dicho antes, puede depender de que algunas personas tomen decisiones, lo que significa que tengo que esperar, seguir haciendo lo que estoy haciendo, y es de esperar que las cosas se decidan más pronto que tarde", continuó. "Si es más tarde y sigue siendo bueno, estaré encantado de esperar".

