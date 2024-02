Lewis Hamilton, ¿ante un 'último baile' con Ferrari en F1 desde 2025?

Lewis Hamilton está preparado para irse a Ferrari en 2025 y se espera una decisión inminente sobre su futuro. Aunque no está claro si se ha firmado ya el contrato final, Motorsport.com ha podido saber que las negociaciones están en una fase avanzada y podrían concluir a finales de esta semana.

Ya ha ocurrido antes, pero esta vez hay algo diferente, un escenario en el que varias piezas parecen encajar a la perfección en un mosaico tan llamativo como inesperado. En el pasado, Ferrari se ha acercado a Lewis Hamilton en al menos otras tres ocasiones, siempre coincidiendo con las negociaciones de renovación en curso entre el siete veces campeón del mundo y Mercedes. Es posible, y probable, que Hamilton utilizara la posible alternativa de Maranello para enviar mensajes a quien estuviera sentado al otro lado de la mesa, porque nunca se concretó nada. Una cena con el presidente John Elkann y muy poco más.

En los últimos días han resurgido los rumores: Hamilton iría a Ferrari en 2025. De momento son solo rumores, pero en este caso parecen más creíbles por un escenario diferente. ¿Es realmente posible que Hamilton se una a los del Cavallino el año que viene? Las preguntas son diferentes, pero analizadas una a una parecen tener respuesta.

En teoría Ferrari puede tener una vacante, ya que de momento sólo Leclerc tiene contrato para la temporada 2025, pero (y aquí está la novedad) por primera vez Hamilton no está negociando ninguna renovación. Al contrario, Hamilton firmó el pasado 31 de agosto para las temporadas 2024 y 2025. Oficialmente Hamilton parecería estar fuera del mercado, pero un contrato de dos años puede ser en realidad lo que se llama un "1+1", es decir, con cláusulas de salida al final de la primera temporada, en este caso concreto a la conclusión del mundial de 2024.

No es descabellado especular con que Lewis se haya garantizado la posibilidad de cerrar el acuerdo a finales de este año, teniendo en cuenta que ha habido momentos en los que incluso la retirada definitiva de la Fórmula 1 había parecido una opción.

Otros aspectos que difieren de anteriores ocasiones de "contacto" entre Lewis y Ferrari están relacionados con el escenario técnico y las propias perspectivas de Hamilton. En el pasado, Lewis nunca habría soñado con dejar una Mercedes dominante, un proyecto en el que desempeñó un papel decisivo y que le garantizó la conquista de seis de sus siete títulos mundiales.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hoy queda poco de esa superioridad, y el regreso de James Allison al timón técnico del equipo es la última llamada para intentar mantener vivo un ciclo que muchos creen que está llegando a su fin. Hamilton es muy consciente de que si en 2024 no se da un paso decisivo en cuanto a rendimiento, el equipo podría sufrir un importante reseteo, con el consiguiente tiempo necesario para volver a empezar. Abandonar Mercedes por Ferrari ahora ya no es una apuesta arriesgada, sino un paso a un escenario técnico que sobre el papel ofrece algo más de certidumbre.

Luego está el aspecto de la edad. Hamilton acaba de cumplir 39 años y sabe que el tiempo disponible para coronar su último sueño prácticamente se agota. Si realmente quiere vestir de rojo es su última oportunidad, y si acepta será un legendario "Último Baile", independientemente de lo que diga después la pista. Lewis ha tenido todo lo que podía desear de su carrera, si hoy sigue en la Fórmula 1 su única motivación real es el hambre de emociones, y en medio de un periodo en el que el único equipo capaz de garantizar un título es Red Bull, el único subidón de adrenalina que puede atraer a un piloto siete veces campeón del mundo es ir al escenario más icónico por excelencia.

Si realmente se concreta el golpe de mercado más sorprendente de la última década, será también a instancias del presidente John Elkann, que por su parte nunca ha ocultado una gran admiración por Hamilton. Llevar a Lewis a Maranello no es, obviamente, garantía de éxito, pero reforzaría el atractivo de Ferrari en términos de piloto/mercado técnico.

Otra pista que encaja en ese escenario es la situación en la que se encuentra Carlos Sainz en la actualidad. Como ya se informó a principios de semana, Carlos ha expresado desde hace tiempo el deseo de conocer su futuro antes del inicio del campeonato del mundo, pero el tiempo avanza. Un silencio, que se hizo más evidente tras el anuncio de la confirmación de Charles Leclerc, ha dado lugar a varias hipótesis. ¿Negociaciones más complejas? ¿Exigencias no acordes con los planes del equipo? Se añade ahora una tercera posibilidad que hasta el momento parecía descartada: que Ferrari tenga en mente un futuro sin Sainz.

El futuro de Mercedes F1 sin Hamilton

Si se confirma el cambio de equipo de Hamilton, será un duro golpe para Mercedes, que pasó por largas negociaciones contractuales con él el año pasado para renovarle.

Hablando justo después de cerrar el trato, Hamilton sugirió que creía que Mercedes había aprendido las lecciones de sus complicadas temporadas 2022/2023 y podía disfrutar de la oportunidad de volver a la gloria con un coche completamente nuevo para este 2024.

Cuando Motorsport.com le preguntó en el Gran Premio de Abu Dabi del año pasado si alguna vez dudó de volver al frente, Hamilton dijo: "No, no cuando estábamos en negociaciones".

"Tengo fe en que volveremos ahí, hemos estado aquí antes como equipo y, aunque tenemos cada vez más gente nueva, todavía tenemos grandes valores, veo un gran enfoque en todos".

Y añadió: "Creo que para 2023 pensaron que los fundamentos eran buenos y no fue el caso. Por eso me sentí frustrado en febrero, porque no habían hecho los cambios que pedí".

"Pero con los cambios que estamos haciendo, espero que tengamos razón y, sí, pero supongo que no tenemos idea de lo que van a hacer los Red Bull".

No está claro cuál ha sido el punto desencadenante de un posible cambio de opinión sobre el compromiso de Hamilton con Mercedes, donde se esperaba que terminara su carrera en la F1.

Los primeros indicios del túnel de viento de Mercedes han apuntado a que el nuevo W15 sería un buen paso adelante para el equipo, mientras que el fabricante alemán dejó claro recientemente que el jefe del equipo, Toto Wolff, y el director técnico, James Allison, habían ampliado sus contratos a largo plazo.