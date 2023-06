Hamilton insta a Mercedes a trabajar en su F1 2024, como Red Bull

Lewis Hamilton sospecha que Red Bull "ya está trabajando" en su monoplaza de la temporada 2024 de Fórmula 1, por lo que ha instado a Mercedes a "quitar un poco la vista del balón" y seguir su ejemplo. Los de Milton Keynes celebraron su victoria número 100 en la categoría después de que Max Verstappen se llevará el triunfo por algo menos de diez segundos sobre Fernando Alonso.

El siete veces campeón del mundo completó el podio, pero en la salida llegó a superar al asturiano para ir en persecución del neerlandés. El británico notó entonces la potencia de la parte trasera del RB19 y cómo se quedaba atrás respecto al monoplaza austriaco en las principales zonas de aceleración, por lo que consideró que, tras la importante actualización del W14, los alemanes están "cada vez más cerca".

Sin embargo, indicó que su escudería no debe estancarse en solo mirar a la temporada 2023, puesto que Red Bull parece ya enfocarse en el siguiente: "Ha sido un gran fin de semana. Muy difícil con las condiciones, pero me encanta estar con el coche ahora que está en una mejor ventana de funcionamiento y un poco más en el camino correcto".

"Para nosotros estar ahí arriba, peleando con Fernando [Alonso] en el Aston Martin, y estar en la segunda fila, ha sido genial. Estar en el podio en dos carreras seguidas, ha sido genial", dijo Lewis Hamilton. "También fuimos cuartos en Mónaco, así que estamos más cerca, y va a ser una batalla de desarrollo durante el resto de la campaña".

"Creo que el equipo de Max [Verstappen] ya está trabajando en el coche del año que viene, así que debemos quitar quitar un poco la vista y centrarnos en la próxima temporada, pero estamos contentos de estar ahí arriba", explicó el siete veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

No obstante, aunque Red Bull ya haya dedicado algunos recursos a 2024, Lewis Hamilton sigue pensando en que es probable que los de Milton Keynes ganen "todas las carreras" del resto del curso, pero eso no es algo para frustrarse: "Ya no es una frustración, si es que alguna vez lo fue… No hay nada que pueda hacer frente a su increíble rendimiento, es probable que ganen todas las carreras este año, a menos que los Aston Martin y nosotros pongamos mucho más rendimiento en los monoplazas, o que ellos no terminen".

"No es fácil con el reglamento encontrar la cantidad de rendimiento que tienen, en términos de ventaja, deben estar unos 30 puntos [de carga aerodinámica] por encima de nosotros en ciertos puntos de la vuelta, y tenemos trabajo que hacer", comentó el inglés. "No es que sea frustrante… En primer lugar, estoy contento de estar de nuevo en la pelea, y solo espero que en algún momento podamos tenerlo todo un poco más nivelado para que podamos volver a algunas de las buenas carreras que tuvimos en 2021, estar los tres en una batalla muy reñida sería genial".

