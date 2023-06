Uno de los principales rumores que circulan por el paddock de la Fórmula 1 es sobre la extensión del contrato o no de Lewis Hamilton con el equipo Mercedes. El británico cumple una década con los de Brackley, el conjunto con el que ha hecho historia al convertirse en el piloto más laureado de todos los tiempos con más de un centenar de victorias y siete títulos mundiales, empatado con otro antiguo integrante de la escudería, Michael Schumacher.

Cuando se le pregunta sobre eso, el inglés prefiere dejar pasar el tema sin entrar en muchos debates, y en la previa del Gran Premio de Canadá 2023, dos semanas después del posible renacer del W14 con la introducción de un nuevo e importante paquete aerodinámico, el heptacampeón tampoco quiso dar pistas sobre su futuro.

"He visto a Toto [Wolff] muchas veces, tenemos una buena relación, pero no hay nada que comentar hasta el momento", dijo Lewis Hamilton, al que no se le insistió después en la rueda de prensa oficial de la FIA, pero él mismo habló sobre ello cuando se le puso sobre la mesa si Max Verstappen batirá todas las marcas históricas. "Va a ser una larga trayectoria, y todos los récords están para que se rompan. Está en un equipo increíble, pero estamos trabajando para extender esa racha en mí. No tengo nada más que decir al respecto sobre el contrato".

No obstante, no fue de lo único sobre lo que comentó el de Mercedes, quien espera un Gran Premio de Canadá bastante bueno: "Creo que es uno de circuitos favoritos de los pilotos, por la energía de ciudad, con una afición increíble desde el comienzo [del fin de semana]. El trazado tiene largas rectas y fuertes zonas de frenada, que son claramente mi estilo".

"Creo que hemos hecho progresos en el coche, y después de la última carrera estábamos saltando en la fábrica, era como un nuevo comienzo y se notaba esa energía en todo el equipo, así que es algo emocionante. Las características del trazado pueden verse afectadas por la climatología, así que veremos [cómo va todo]", concluyó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

